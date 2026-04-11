Giá vàng hôm nay 04/11/2026: SJC 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng Trưa 04/11/2026, giá vàng SJC niêm yết ở mức 138,20 - 141,20 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 138,20 - 141,20 triệu đồng/lượng.

10:47: Giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:19 sáng ngày 04/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận 8 trong 9 dòng niêm yết tăng từ 200.000 đến 600.000 đồng ở chiều bán ra. Riêng BTMH giảm 800.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, SJC, DOJI Hà Nội và DOJI Sài Gòn cùng niêm yết mua vào 138.200.000 đồng, bán ra 141.200.000 đồng, cùng tăng 600.000 đồng ở hai chiều so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng 04/11/2026

SJC : mua 138.200.000 (+600.000), bán 141.200.000 (+600.000)

: mua 138.200.000 (+600.000), bán 141.200.000 (+600.000) DOJI HN : mua 138.200.000 (+600.000), bán 141.200.000 (+600.000)

: mua 138.200.000 (+600.000), bán 141.200.000 (+600.000) DOJI SG : mua 138.200.000 (+600.000), bán 141.200.000 (+600.000)

: mua 138.200.000 (+600.000), bán 141.200.000 (+600.000) BTMH : mua 135.500.000 (-800.000), bán 139.500.000 (-800.000)

: mua 135.500.000 (-800.000), bán 139.500.000 (-800.000) BTMC VRTL : mua 135.500.000 (+200.000), bán 139.500.000 (+200.000)

: mua 135.500.000 (+200.000), bán 139.500.000 (+200.000) BTMC SJC : mua 135.500.000 (+200.000), bán 141.200.000 (+600.000)

: mua 135.500.000 (+200.000), bán 141.200.000 (+600.000) Phú Quý SJC : mua 136.600.000 (+600.000), bán 141.200.000 (+600.000)

: mua 136.600.000 (+600.000), bán 141.200.000 (+600.000) PNJ TP.HCM : mua 135.200.000 (+300.000), bán 139.200.000 (+300.000)

: mua 135.200.000 (+300.000), bán 139.200.000 (+300.000) PNJ Hà Nội: mua 135.200.000 (+300.000), bán 139.200.000 (+300.000)

Ở nhóm tăng, mức tăng 600.000 đồng xuất hiện tại SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Quý SJC (cả hai chiều) và BTMC SJC (chiều bán). PNJ tăng 300.000 đồng, BTMC VRTL tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều. BTMC SJC tăng 200.000 đồng ở chiều mua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 138.200.000 141.200.000 +600.000 +600.000 DOJI HN 138.200.000 141.200.000 +600.000 +600.000 DOJI SG 138.200.000 141.200.000 +600.000 +600.000 BTMH 135.500.000 139.500.000 -800.000 -800.000 BTMC VRTL 135.500.000 139.500.000 +200.000 +200.000 BTMC SJC 135.500.000 141.200.000 +200.000 +600.000 Phú Quý SJC 136.600.000 141.200.000 +600.000 +600.000 PNJ TP.HCM 135.200.000 139.200.000 +300.000 +300.000 PNJ Hà Nội 135.200.000 139.200.000 +300.000 +300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị trong bảng là đồng; mức +/- được tính bằng giá hôm nay trừ giá hôm qua.