Giá vàng hôm nay 05/10/2026: SJC 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, đi ngang
Cập nhật lúc 11:58 ngày 05/10/2026, giá vàng SJC duy trì ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với lần trước. (Cập nhật lúc 11:58)
Diễn biến giá vàng trong ngày
11:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.
10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 05/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định ở hầu hết các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Đa số doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết chiều bán ra ở mốc 143.500.000 đồng/lượng và chiều mua vào dao động từ 139.500.000 đến 140.500.000 đồng/lượng.
Biến động duy nhất trong phiên giao dịch này xuất hiện tại thương hiệu BTMC VRTL, khi giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra đều ghi nhận mức giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.
Điểm nhanh lúc 09:00 sáng 05/10/2026
- SJC: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
- DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
- Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
- Phú Quý SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (VNĐ)
|Bán hôm nay (VNĐ)
|Chênh lệch mua
|Chênh lệch bán
|SJC
|140.500.000
|143.500.000
|0
|0
|DOJI HN
|140.500.000
|143.500.000
|0
|0
|DOJI SG
|140.500.000
|143.500.000
|0
|0
|BTMH
|139.500.000
|143.500.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|139.300.000
|143.300.000
|-200.000
|-200.000
|BTMC SJC
|139.500.000
|143.500.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|140.300.000
|143.500.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|140.500.000
|143.500.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|140.500.000
|143.500.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.