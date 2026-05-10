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Giá vàng hôm nay 05/10/2026: SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, đi ngang

Vũ Sơn05/10/2026 13:28

Giá vàng lúc 13:28 ngày 05/10/2026: SJC niêm yết 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:28)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:28: Lúc 13:28 ngày 05/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

11:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 05/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định ở hầu hết các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Đa số doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết chiều bán ra ở mốc 143.500.000 đồng/lượng và chiều mua vào dao động từ 139.500.000 đến 140.500.000 đồng/lượng.

Biến động duy nhất trong phiên giao dịch này xuất hiện tại thương hiệu BTMC VRTL, khi giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra đều ghi nhận mức giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng 05/10/2026

  • SJC: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
  • DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).
  • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)Chênh lệch muaChênh lệch bán
SJC140.500.000143.500.00000
DOJI HN140.500.000143.500.00000
DOJI SG140.500.000143.500.00000
BTMH139.500.000143.500.00000
BTMC VRTL139.300.000143.300.000-200.000-200.000
BTMC SJC139.500.000143.500.00000
Phú Quý SJC140.300.000143.500.00000
PNJ TP.HCM140.500.000143.500.00000
PNJ Hà Nội140.500.000143.500.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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