Giá vàng hôm nay 05/10/2026: SJC ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng lúc 13:28 ngày 05/10/2026: SJC niêm yết 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:28)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:28: Lúc 13:28 ngày 05/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

11:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 05/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định ở hầu hết các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Đa số doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên mức giá niêm yết chiều bán ra ở mốc 143.500.000 đồng/lượng và chiều mua vào dao động từ 139.500.000 đến 140.500.000 đồng/lượng.

Biến động duy nhất trong phiên giao dịch này xuất hiện tại thương hiệu BTMC VRTL, khi giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra đều ghi nhận mức giảm 200.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng 05/10/2026

SJC : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-200.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi). Phú Quý SJC : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (không đổi).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) Chênh lệch mua Chênh lệch bán SJC 140.500.000 143.500.000 0 0 DOJI HN 140.500.000 143.500.000 0 0 DOJI SG 140.500.000 143.500.000 0 0 BTMH 139.500.000 143.500.000 0 0 BTMC VRTL 139.300.000 143.300.000 -200.000 -200.000 BTMC SJC 139.500.000 143.500.000 0 0 Phú Quý SJC 140.300.000 143.500.000 0 0 PNJ TP.HCM 140.500.000 143.500.000 0 0 PNJ Hà Nội 140.500.000 143.500.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.