Giá vàng hôm nay 05/11/2026: SJC đạt 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng, tăng
Giá vàng hôm nay 05/11/2026: Vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 141,5 - 144,5 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng mỗi lượng so với lần cập nhật trước đó. (Cập nhật lúc 10:47)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 2.100.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 141.500.000 - 144.500.000 đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:18 sáng 05/11/2026, giá vàng trong nước của các thương hiệu trong bảng đồng loạt tăng so với hôm qua. Mức tăng dao động từ 2.100.000 đến 2.300.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Vàng SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 141.500.000 đồng, bán ra 144.500.000 đồng, tăng 2.100.000 đồng ở cả hai chiều. Hai thương hiệu PNJ có mức tăng lớn nhất trong bảng, đạt 2.300.000 đồng mỗi chiều.
Điểm nhanh lúc 09:18 sáng 05/11/2026
- SJC: mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
- DOJI HN: mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
- DOJI SG: mua 141.500.000 đồng (+2.100.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
- BTMH: mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 143.000.000 đồng (+2.200.000).
- BTMC VRTL: mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 143.000.000 đồng (+2.200.000).
- BTMC SJC: mua 139.000.000 đồng (+2.200.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
- Phú Qúy SJC: mua 140.000.000 đồng (+2.200.000), bán 144.500.000 đồng (+2.100.000).
- PNJ TP.HCM: mua 138.900.000 đồng (+2.300.000), bán 142.900.000 đồng (+2.300.000).
- PNJ Hà Nội: mua 138.900.000 đồng (+2.300.000), bán 142.900.000 đồng (+2.300.000).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|141.500.000
|144.500.000
|+2.100.000
|+2.100.000
|DOJI HN
|141.500.000
|144.500.000
|+2.100.000
|+2.100.000
|DOJI SG
|141.500.000
|144.500.000
|+2.100.000
|+2.100.000
|BTMH
|139.000.000
|143.000.000
|+2.200.000
|+2.200.000
|BTMC VRTL
|139.000.000
|143.000.000
|+2.200.000
|+2.200.000
|BTMC SJC
|139.000.000
|144.500.000
|+2.200.000
|+2.100.000
|Phú Qúy SJC
|140.000.000
|144.500.000
|+2.200.000
|+2.100.000
|PNJ TP.HCM
|138.900.000
|142.900.000
|+2.300.000
|+2.300.000
|PNJ Hà Nội
|138.900.000
|142.900.000
|+2.300.000
|+2.300.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.