Về Báo Hà Tĩnh

Giá vàng hôm nay 06/10/2026: SJC giảm 600.000 đồng, về 139,9 - 142,9 triệu

Vũ Sơn06/10/2026 14:58

Cập nhật giá vàng ngày 06/10/2026: Giá SJC mua vào 139,9 triệu đồng/lượng và bán ra 142,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng so với mốc cập nhật trước. (Cập nhật lúc 14:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

14:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng.

13:28: Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 139,90 - 142,90 triệu đồng/lượng.

11:58: Lúc 11:58, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra so với lần cập nhật trước.

10:28: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra so với lần cập nhật trước.

Vào thời điểm 09:00 sáng 06/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, không có biến động so với hôm qua. Các đơn vị kinh doanh kim hoàn lớn đồng loạt giữ nguyên biểu giá niêm yết ở cả hai chiều giao dịch mua vào và bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC và DOJI hiện đang neo mức bán ra phổ biến là 143.500.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 139.300.000 đồng/lượng đến 140.500.000 đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng 06/10/2026

  • SJC: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • DOJI HN: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • DOJI SG: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL): Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • PNJ TP.HCM: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).
  • PNJ Hà Nội: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).
Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (đồng)Bán hôm nay (đồng)+/- Mua (đồng)+/- Bán (đồng)
SJC140.500.000143.500.00000
DOJI HN140.500.000143.500.00000
DOJI SG140.500.000143.500.00000
BTMH139.300.000143.300.00000
BTMC VRTL139.300.000143.300.00000
BTMC SJC139.300.000143.500.00000
Phú Quý SJC140.300.000143.500.00000
PNJ TP.HCM140.300.000143.300.00000
PNJ Hà Nội140.300.000143.300.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Giá vàng hôm nay 06/10/2026: SJC giảm 600.000 đồng, về 139,9 - 142,9 triệu
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO