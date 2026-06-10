Giá vàng hôm nay 06/10/2026: SJC giảm 600.000 đồng, về 139,9 - 142,9 triệu Cập nhật giá vàng ngày 06/10/2026: Giá SJC mua vào 139,9 triệu đồng/lượng và bán ra 142,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng so với mốc cập nhật trước. (Cập nhật lúc 14:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

14:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng.

13:28: Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 139,90 - 142,90 triệu đồng/lượng.

11:58: Lúc 11:58, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra so với lần cập nhật trước.

10:28: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra so với lần cập nhật trước.

Vào thời điểm 09:00 sáng 06/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái ổn định, không có biến động so với hôm qua. Các đơn vị kinh doanh kim hoàn lớn đồng loạt giữ nguyên biểu giá niêm yết ở cả hai chiều giao dịch mua vào và bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC và DOJI hiện đang neo mức bán ra phổ biến là 143.500.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 139.300.000 đồng/lượng đến 140.500.000 đồng/lượng.

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng 06/10/2026

SJC : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI HN : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). DOJI SG : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMH) : Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL) : Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ TP.HCM : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng). PNJ Hà Nội: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0 đồng).

Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua (đồng) +/- Bán (đồng) SJC 140.500.000 143.500.000 0 0 DOJI HN 140.500.000 143.500.000 0 0 DOJI SG 140.500.000 143.500.000 0 0 BTMH 139.300.000 143.300.000 0 0 BTMC VRTL 139.300.000 143.300.000 0 0 BTMC SJC 139.300.000 143.500.000 0 0 Phú Quý SJC 140.300.000 143.500.000 0 0 PNJ TP.HCM 140.300.000 143.300.000 0 0 PNJ Hà Nội 140.300.000 143.300.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.