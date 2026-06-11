Giá vàng hôm nay 06/11/2026: SJC giảm 1,5 triệu, về 138 - 141 triệu đồng/lượng Cập nhật lúc 15:17 ngày 06/11/2026: Giá vàng SJC giảm 1.500.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 138,00 triệu đồng mua vào và 141,00 triệu đồng bán ra. (Cập nhật lúc 15:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:17: Giá vàng SJC giảm 1.500.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng.

13:47: Lúc 13:47, giá vàng SJC giảm 1.500.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng.

12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.500.000 đồng/lượng cả hai chiều, xuống mức 138 - 141 triệu đồng/lượng.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:19 sáng 06/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt giảm so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Mức giảm dao động từ 1.400.000 đến 1.800.000 đồng, tùy thương hiệu.

Trong đó, BTMH ghi nhận mức giảm lớn nhất với 1.800.000 đồng ở cả hai chiều, còn BTMC VRTL giảm 1.400.000 đồng ở cả hai chiều, là mức giảm nhỏ nhất trong bảng. Giá bán ra của SJC hiện là 141.000.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).

: mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000). DOJI HN : mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).

: mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000). DOJI SG : mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).

: mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000). BTMH : mua 137.000.000 đồng (-1.800.000), bán 141.000.000 đồng (-1.800.000).

: mua 137.000.000 đồng (-1.800.000), bán 141.000.000 đồng (-1.800.000). BTMC VRTL : mua 137.000.000 đồng (-1.400.000), bán 141.000.000 đồng (-1.400.000).

: mua 137.000.000 đồng (-1.400.000), bán 141.000.000 đồng (-1.400.000). BTMC SJC : mua 137.000.000 đồng (-1.400.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).

: mua 137.000.000 đồng (-1.400.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000). Phú Quý SJC : mua 137.500.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).

: mua 137.500.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000). PNJ TP.HCM : mua 136.300.000 đồng (-1.700.000), bán 140.300.000 đồng (-1.700.000).

: mua 136.300.000 đồng (-1.700.000), bán 140.300.000 đồng (-1.700.000). PNJ Hà Nội: mua 136.300.000 đồng (-1.700.000), bán 140.300.000 đồng (-1.700.000).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 138.000.000 141.000.000 -1.500.000 -1.500.000 DOJI HN 138.000.000 141.000.000 -1.500.000 -1.500.000 DOJI SG 138.000.000 141.000.000 -1.500.000 -1.500.000 BTMH 137.000.000 141.000.000 -1.800.000 -1.800.000 BTMC VRTL 137.000.000 141.000.000 -1.400.000 -1.400.000 BTMC SJC 137.000.000 141.000.000 -1.400.000 -1.500.000 Phú Quý SJC 137.500.000 141.000.000 -1.500.000 -1.500.000 PNJ TP.HCM 136.300.000 140.300.000 -1.700.000 -1.700.000 PNJ Hà Nội 136.300.000 140.300.000 -1.700.000 -1.700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.