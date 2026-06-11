Về Báo Hà Tĩnh

Giá vàng hôm nay 06/11/2026: SJC giảm xuống 138 - 141 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn06/11/2026 13:47

Cập nhật lúc 13:47 ngày 06/11/2026: Giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết mua vào 138 triệu, bán ra 141 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 13:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:47: Lúc 13:47, giá vàng SJC giảm 1.500.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng.

12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.500.000 đồng/lượng cả hai chiều, xuống mức 138 - 141 triệu đồng/lượng.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:19 sáng 06/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt giảm so với hôm qua ở cả chiều mua vào và bán ra. Mức giảm dao động từ 1.400.000 đến 1.800.000 đồng, tùy thương hiệu.

Trong đó, BTMH ghi nhận mức giảm lớn nhất với 1.800.000 đồng ở cả hai chiều, còn BTMC VRTL giảm 1.400.000 đồng ở cả hai chiều, là mức giảm nhỏ nhất trong bảng. Giá bán ra của SJC hiện là 141.000.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 06/11/2026
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

  • SJC: mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
  • DOJI HN: mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
  • DOJI SG: mua 138.000.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
  • BTMH: mua 137.000.000 đồng (-1.800.000), bán 141.000.000 đồng (-1.800.000).
  • BTMC VRTL: mua 137.000.000 đồng (-1.400.000), bán 141.000.000 đồng (-1.400.000).
  • BTMC SJC: mua 137.000.000 đồng (-1.400.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
  • Phú Quý SJC: mua 137.500.000 đồng (-1.500.000), bán 141.000.000 đồng (-1.500.000).
  • PNJ TP.HCM: mua 136.300.000 đồng (-1.700.000), bán 140.300.000 đồng (-1.700.000).
  • PNJ Hà Nội: mua 136.300.000 đồng (-1.700.000), bán 140.300.000 đồng (-1.700.000).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC138.000.000141.000.000-1.500.000-1.500.000
DOJI HN138.000.000141.000.000-1.500.000-1.500.000
DOJI SG138.000.000141.000.000-1.500.000-1.500.000
BTMH137.000.000141.000.000-1.800.000-1.800.000
BTMC VRTL137.000.000141.000.000-1.400.000-1.400.000
BTMC SJC137.000.000141.000.000-1.400.000-1.500.000
Phú Quý SJC137.500.000141.000.000-1.500.000-1.500.000
PNJ TP.HCM136.300.000140.300.000-1.700.000-1.700.000
PNJ Hà Nội136.300.000140.300.000-1.700.000-1.700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Giá vàng hôm nay 06/11/2026: SJC giảm xuống 138 - 141 triệu đồng/lượng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO