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Giá vàng hôm nay 07/10/2026: SJC giảm về 140,0 - 143,0 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn07/10/2026 13:28

Cập nhật giá vàng ngày 07/10/2026: SJC giao dịch ở mức 140,00 - 143,00 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 13:28)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,0 - 143,0 triệu đồng/lượng.

11:58: Lúc 11:58, giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

10:28: Lúc 10:28 ngày 07/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

Vào lúc 09:00 sáng ngày 07/10/2026, giá vàng tại các doanh nghiệp lớn trong nước đồng loạt giữ nguyên trạng thái đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Mức giá bán ra phổ biến của các thương hiệu duy trì trong khoảng từ 143.000.000 đồng/lượng đến 143.500.000 đồng/lượng.

Cụ thể, SJC và DOJI tiếp tục giữ mức niêm yết bán ra cao nhất là 143.500.000 đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Điểm nhanh lúc 09:00

  • SJC: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI Hà Nội: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI TP.HCM: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 139.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (0).
  • PNJ (Hà Nội và TP.HCM): Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH): Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0).
  • BTMC VRTL: Mua vào 139.100.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.100.000 đồng/lượng (0).
Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại / Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC140.500.000143.500.00000
DOJI HN140.500.000143.500.00000
DOJI SG140.500.000143.500.00000
BTMH139.100.000143.100.00000
BTMC VRTL139.100.000143.100.00000
BTMC SJC139.300.000143.500.00000
Phú Quý SJC140.000.000143.500.00000
PNJ TP.HCM140.000.000143.000.00000
PNJ Hà Nội140.000.000143.000.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng và khu vực cụ thể.

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