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Giá vàng hôm nay 07/11/2026: SJC 138 - 141 triệu đồng/lượng, đi ngang

Vũ Sơn07/11/2026 12:17

Cập nhật trưa 07/11/2026: Giá vàng miếng SJC duy trì ở mức 138 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với mốc trước. (Cập nhật lúc 12:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:17: Giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng, không đổi so với lần cập nhật trước.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 138,0 - 141,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:18 sáng 07/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Cả 9 thương hiệu trong bảng giá đều giữ nguyên giá mua và giá bán, mức chênh lệch ở mọi dòng là 0.

Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 138.000.000 và bán ra 141.000.000. Ở nhóm thấp hơn, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội niêm yết mua vào 136.300.000 và bán ra 140.300.000, cũng không đổi so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng

  • SJC: mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
  • DOJI HN: mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
  • DOJI SG: mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
  • BTMH: mua 136.500.000 (không đổi), bán 140.500.000 (không đổi)
  • BTMC VRTL: mua 136.500.000 (không đổi), bán 140.500.000 (không đổi)
  • BTMC SJC: mua 136.500.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
  • Phú Quý SJC: mua 137.500.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
  • PNJ TP.HCM: mua 136.300.000 (không đổi), bán 140.300.000 (không đổi)
  • PNJ Hà Nội: mua 136.300.000 (không đổi), bán 140.300.000 (không đổi)

Trong bảng giá, mức bán ra cao nhất là 141.000.000 ở SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Quý SJC. Mức bán ra thấp nhất là 140.300.000 ở hai dòng PNJ. Mức mua vào cao nhất là 138.000.000 ở SJC, DOJI HN và DOJI SG.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC138.000.000141.000.00000
DOJI HN138.000.000141.000.00000
DOJI SG138.000.000141.000.00000
BTMH136.500.000140.500.00000
BTMC VRTL136.500.000140.500.00000
BTMC SJC136.500.000141.000.00000
Phú Quý SJC137.500.000141.000.00000
PNJ TP.HCM136.300.000140.300.00000
PNJ Hà Nội136.300.000140.300.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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