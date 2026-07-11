Giá vàng hôm nay 07/11/2026: SJC 138,0 - 141,0 triệu đồng/lượng, đi ngang
Giá vàng hôm nay 07/11/2026 ghi nhận SJC niêm yết 138,0 triệu đồng/lượng mua vào và 141,0 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 138,0 - 141,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.
Cập nhật lúc 09:18 sáng 07/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Cả 9 thương hiệu trong bảng giá đều giữ nguyên giá mua và giá bán, mức chênh lệch ở mọi dòng là 0.
Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 138.000.000 và bán ra 141.000.000. Ở nhóm thấp hơn, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội niêm yết mua vào 136.300.000 và bán ra 140.300.000, cũng không đổi so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:18 sáng
- SJC: mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
- DOJI HN: mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
- DOJI SG: mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
- BTMH: mua 136.500.000 (không đổi), bán 140.500.000 (không đổi)
- BTMC VRTL: mua 136.500.000 (không đổi), bán 140.500.000 (không đổi)
- BTMC SJC: mua 136.500.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
- Phú Quý SJC: mua 137.500.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)
- PNJ TP.HCM: mua 136.300.000 (không đổi), bán 140.300.000 (không đổi)
- PNJ Hà Nội: mua 136.300.000 (không đổi), bán 140.300.000 (không đổi)
Trong bảng giá, mức bán ra cao nhất là 141.000.000 ở SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Quý SJC. Mức bán ra thấp nhất là 140.300.000 ở hai dòng PNJ. Mức mua vào cao nhất là 138.000.000 ở SJC, DOJI HN và DOJI SG.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|138.000.000
|141.000.000
|0
|0
|DOJI HN
|138.000.000
|141.000.000
|0
|0
|DOJI SG
|138.000.000
|141.000.000
|0
|0
|BTMH
|136.500.000
|140.500.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|136.500.000
|140.500.000
|0
|0
|BTMC SJC
|136.500.000
|141.000.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|137.500.000
|141.000.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|136.300.000
|140.300.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|136.300.000
|140.300.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.