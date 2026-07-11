Giá vàng hôm nay 07/11/2026: SJC 138,0 - 141,0 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng hôm nay 07/11/2026 ghi nhận SJC niêm yết 138,0 triệu đồng/lượng mua vào và 141,0 triệu đồng/lượng bán ra, đi ngang so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 138,0 - 141,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng hôm nay

Cập nhật lúc 09:18 sáng 07/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt đi ngang so với hôm qua. Cả 9 thương hiệu trong bảng giá đều giữ nguyên giá mua và giá bán, mức chênh lệch ở mọi dòng là 0.

Cụ thể, SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 138.000.000 và bán ra 141.000.000. Ở nhóm thấp hơn, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội niêm yết mua vào 136.300.000 và bán ra 140.300.000, cũng không đổi so với hôm qua.

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng

SJC : mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)

: mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi) DOJI HN : mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)

: mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi) DOJI SG : mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)

: mua 138.000.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi) BTMH : mua 136.500.000 (không đổi), bán 140.500.000 (không đổi)

: mua 136.500.000 (không đổi), bán 140.500.000 (không đổi) BTMC VRTL : mua 136.500.000 (không đổi), bán 140.500.000 (không đổi)

: mua 136.500.000 (không đổi), bán 140.500.000 (không đổi) BTMC SJC : mua 136.500.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)

: mua 136.500.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi) Phú Quý SJC : mua 137.500.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi)

: mua 137.500.000 (không đổi), bán 141.000.000 (không đổi) PNJ TP.HCM : mua 136.300.000 (không đổi), bán 140.300.000 (không đổi)

: mua 136.300.000 (không đổi), bán 140.300.000 (không đổi) PNJ Hà Nội: mua 136.300.000 (không đổi), bán 140.300.000 (không đổi)

Trong bảng giá, mức bán ra cao nhất là 141.000.000 ở SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Quý SJC. Mức bán ra thấp nhất là 140.300.000 ở hai dòng PNJ. Mức mua vào cao nhất là 138.000.000 ở SJC, DOJI HN và DOJI SG.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 138.000.000 141.000.000 0 0 DOJI HN 138.000.000 141.000.000 0 0 DOJI SG 138.000.000 141.000.000 0 0 BTMH 136.500.000 140.500.000 0 0 BTMC VRTL 136.500.000 140.500.000 0 0 BTMC SJC 136.500.000 141.000.000 0 0 Phú Quý SJC 137.500.000 141.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 136.300.000 140.300.000 0 0 PNJ Hà Nội 136.300.000 140.300.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.