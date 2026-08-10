Giá vàng hôm nay 08/10/2026: SJC 140,0 - 143,0 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC lúc 17:58 ngày 08/10/2026 niêm yết ở mức 140,0 - 143,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 17:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

17:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên mức 140,0 - 143,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra.

16:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,00 - 143,00 triệu đồng/lượng.

14:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140,00 - 143,00 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra.

13:28: Giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 140,0 - 143,0 triệu đồng/lượng chiều mua - bán.

11:58: Lúc 11:58 ngày 08/10/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 140.000.000 đồng/lượng mua vào và 143.000.000 đồng/lượng bán ra so với lần cập nhật trước.

10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức mua vào 140.000.000 đồng/lượng và bán ra 143.000.000 đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:00 sáng ngày 08/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước đồng loạt duy trì trạng thái đi ngang ở cả chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Các thương hiệu lớn như SJC, DOJI và PNJ không ghi nhận bất kỳ sự điều chỉnh giá nào trong phiên mở cửa sáng nay.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC và hệ thống DOJI tiếp tục niêm yết ở mức 140.000.000 đồng/lượng mua vào và 143.000.000 đồng/lượng bán ra. Mức bán ra cao nhất trên thị trường thuộc về thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải với 143.200.000 đồng/lượng, trong khi PNJ ghi nhận mức bán ra thấp nhất ở 142.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00

SJC : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) : Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (0). BTMC Vàng Rồng Thăng Long : Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (0). BTMC SJC : Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.200.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0). Phú Quý SJC : Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.500.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua (VNĐ) +/- Bán (VNĐ) SJC 140.000.000 143.000.000 0 0 DOJI HN 140.000.000 143.000.000 0 0 DOJI SG 140.000.000 143.000.000 0 0 BTMH 139.200.000 143.200.000 0 0 BTMC VRTL 139.200.000 143.200.000 0 0 BTMC SJC 139.200.000 143.000.000 0 0 Phú Qúy SJC 139.500.000 143.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 139.500.000 142.500.000 0 0 PNJ Hà Nội 139.500.000 142.500.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.