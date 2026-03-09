Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 09/03/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

09/03/2026

Giá vàng hôm nay 09/03/2026 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm 1,8 đến 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Giá vàng thế giới ở mức 5.172 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 09/03/2026: SJC đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 6h sáng, giá vàng hôm nay 09/03/2026 cho thấy vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp lớn được niêm yết trong vùng 182–185 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ tuần trước (184–187 triệu đồng/lượng). Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 09/03/2026 cùng niêm yết 182–185 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch 182,2–185 triệu đồng/lượng, giảm 1,8–2 triệu đồng. Mi Hồng niêm yết 182,3–185 triệu đồng/lượng, giảm 1,7–1,5 triệu đồng, chênh lệch 2,7 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 09/03/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 09/03/2026 giảm tới 2,1 triệu đồng/lượng

Phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận giá vàng hôm nay 09/03/2026 giảm mạnh so với tuần trước. Mức giảm dao động từ 1,8 đến 2,1 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu, giá phổ biến trong vùng 181,7–185 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết 181,7–184,7 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng DOJI giao dịch 182–185 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng. Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý 9999 và PNJ 999.9 cùng niêm yết 182–185 triệu đồng/lượng, giảm từ 1,8–2 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 09/03/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 9/3/2026
(Triệu đồng)
So với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
182185
-2000-2000
Tập đoàn DOJI
182
185
-2000-2000
Mi Hồng
182,3185
-1700-1500
PNJ
182
185
-2000-2000
Bảo Tín Minh Châu
182
185
-2000-2000
Bảo Tín Mạnh Hải182185-2000-2000
Phú Quý182,2185
-1800-2000
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 9/3/2026
(Triệu đồng)
So với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
182185-1800-1800
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ181,7184,7-2100-2100
Vàng nhẫn trơn BTMC
182
185-2000-2000
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
182185-1800-1800
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
182
185-2000-2000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
182
185-1800-1800
1. DOJI - Cập nhật: 9/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ182,000185,000
Kim TT/AVPL182,050185,100
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG182,000185,000
Nguyên Liệu 99.99175,500177,500
Nguyên Liệu 99.9175,000177,000
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ180,800184,800
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ180,300184,300
Nữ trang 99 - Bán Lẻ179,600184,100
2. PNJ - Cập nhật: 9/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ182,000185,000
Hà Nội - PNJ182,000185,000
Đà Nẵng - PNJ182,000185,000
Miền Tây - PNJ182,000185,000
Tây Nguyên - PNJ182,000185,000
Đông Nam Bộ - PNJ182,000185,000
3. AJC - Cập nhật: 9/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Miếng SJC Hà Nội182,00185,00
Miếng SJC Nghệ An182,00185,00
Miếng SJC Thái Bình182,00185,00
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội182,00185,00
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An182,00185,00
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình182,00185,00
NL 99.90173,20
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình173,50
Trang sức 99.9176,90183,90
Trang sức 99.99177,00184,00
4. SJC - Cập nhật: 9/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG182,000185,000
Vàng SJC 5 chỉ182,000185,020
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ182,000185,030
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ181,700184,700
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ181,700184,800
Nữ trang 99,99%179,700183,200
Nữ trang 99%174,886181,386
Nữ trang 68%115,838124,738
Nữ trang 41,7%67,65276,552

Giá vàng thế giới ngày 09/03/2026

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 09/03/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận ở mức 5.172 USD/ounce, giảm khoảng 102 USD/ounce so với tuần trước (5.274 USD/ounce).

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.309 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 164,15 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,85 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-07-2026_10_22_am.png

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh trước căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Giá vàng từng vượt 5.400 USD/ounce đầu tuần, đạt đỉnh gần 5.420 USD/ounce trước khi giảm sâu xuống dưới 5.040 USD/ounce vào đầu phiên Bắc Mỹ ngày thứ Ba.

Sau đó, giá vàng tích lũy trong vùng 5.070–5.170 USD/ounce và đóng cửa tuần ở 5.172 USD/ounce. Khảo sát của Kitco News cho thấy 50% chuyên gia dự báo giá tăng tuần tới, 22% dự báo giảm và 28% cho rằng giá đi ngang. Khảo sát nhà đầu tư cá nhân ghi nhận 62% kỳ vọng giá tăng.

Tổng thể, giá vàng hôm nay 09/03/2026 trong nước giảm mạnh so với tuần trước, trong khi giá vàng thế giới duy trì trên 5.170 USD/ounce và tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của thị trường.

              Thị trường
              Giá vàng hôm nay 09/03/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới
              • Mặc định

