Thị trường Giá vàng hôm nay 09/03/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 09/03/2026 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn 9999 giảm 1,8 đến 2 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Giá vàng thế giới ở mức 5.172 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 09/03/2026: SJC đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng

Cập nhật lúc 6h sáng, giá vàng hôm nay 09/03/2026 cho thấy vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp lớn được niêm yết trong vùng 182–185 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với cùng kỳ tuần trước (184–187 triệu đồng/lượng). Chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 09/03/2026 cùng niêm yết 182–185 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch 182,2–185 triệu đồng/lượng, giảm 1,8–2 triệu đồng. Mi Hồng niêm yết 182,3–185 triệu đồng/lượng, giảm 1,7–1,5 triệu đồng, chênh lệch 2,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 09/03/2026 giảm tới 2,1 triệu đồng/lượng

Phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận giá vàng hôm nay 09/03/2026 giảm mạnh so với tuần trước. Mức giảm dao động từ 1,8 đến 2,1 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu, giá phổ biến trong vùng 181,7–185 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết 181,7–184,7 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng DOJI giao dịch 182–185 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng. Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý 9999 và PNJ 999.9 cùng niêm yết 182–185 triệu đồng/lượng, giảm từ 1,8–2 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 09/03/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 9/3/2026

(Triệu đồng)

So với tuần trước

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

182 185

-2000 -2000 Tập đoàn DOJI

182

185

-2000 -2000 Mi Hồng

182,3 185

-1700 -1500 PNJ

182

185

-2000 -2000 Bảo Tín Minh Châu

182

185

-2000 -2000

Bảo Tín Mạnh Hải 182 185 -2000 -2000 Phú Quý 182,2 185

-1800 -2000

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 9/3/2026

(Triệu đồng)

So với tuần trước

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

182 185 -1800 -1800 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 181,7 184,7 -2100 -2100 Vàng nhẫn trơn BTMC

182

185 -2000 -2000 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

182 185 -1800 -1800 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

182

185 -2000 -2000 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

182

185 -1800 -1800

1. DOJI - Cập nhật: 9/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 182,000 185,000 Kim TT/AVPL 182,050 185,100 NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 182,000 185,000 Nguyên Liệu 99.99 175,500 177,500 Nguyên Liệu 99.9 175,000 177,000 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 180,800 184,800 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 180,300 184,300 Nữ trang 99 - Bán Lẻ 179,600 184,100

2. PNJ - Cập nhật: 9/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 182,000 185,000 Hà Nội - PNJ 182,000 185,000 Đà Nẵng - PNJ 182,000 185,000 Miền Tây - PNJ 182,000 185,000 Tây Nguyên - PNJ 182,000 185,000 Đông Nam Bộ - PNJ 182,000 185,000

3. AJC - Cập nhật: 9/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 182,00 185,00 Miếng SJC Nghệ An 182,00 185,00 Miếng SJC Thái Bình 182,00 185,00 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 182,00 185,00 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 182,00 185,00 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 182,00 185,00 NL 99.90 173,20 NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 173,50 Trang sức 99.9 176,90 183,90 Trang sức 99.99 177,00 184,00

4. SJC - Cập nhật: 9/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 182,000 185,000 Vàng SJC 5 chỉ 182,000 185,020 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 182,000 185,030 Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 181,700 184,700 Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 181,700 184,800 Nữ trang 99,99% 179,700 183,200 Nữ trang 99% 174,886 181,386 Nữ trang 68% 115,838 124,738 Nữ trang 41,7% 67,652 76,552

Giá vàng thế giới ngày 09/03/2026

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 09/03/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận ở mức 5.172 USD/ounce, giảm khoảng 102 USD/ounce so với tuần trước (5.274 USD/ounce).

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.309 VND/USD, vàng thế giới tương đương khoảng 164,15 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh trước căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran. Giá vàng từng vượt 5.400 USD/ounce đầu tuần, đạt đỉnh gần 5.420 USD/ounce trước khi giảm sâu xuống dưới 5.040 USD/ounce vào đầu phiên Bắc Mỹ ngày thứ Ba.

Sau đó, giá vàng tích lũy trong vùng 5.070–5.170 USD/ounce và đóng cửa tuần ở 5.172 USD/ounce. Khảo sát của Kitco News cho thấy 50% chuyên gia dự báo giá tăng tuần tới, 22% dự báo giảm và 28% cho rằng giá đi ngang. Khảo sát nhà đầu tư cá nhân ghi nhận 62% kỳ vọng giá tăng.

Tổng thể, giá vàng hôm nay 09/03/2026 trong nước giảm mạnh so với tuần trước, trong khi giá vàng thế giới duy trì trên 5.170 USD/ounce và tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của thị trường.