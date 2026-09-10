Giá vàng hôm nay 09/10/2026: SJC đạt 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, tăng thêm
Cập nhật lúc 16:28 ngày 09/10/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, tăng 1.800.000 đồng mỗi lượng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:28)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:28: Lúc 16:28, giá vàng SJC tăng 1.800.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.
14:58: Giá vàng SJC tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với lần cập nhật trước, lên mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.
13:28: Giá vàng SJC tăng 1.300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.
11:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 1.300.000 đồng, lên mức 141.300.000 - 144.300.000 đồng/lượng.
10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.
Vào thời điểm 09:00 sáng ngày 09/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 700.000 đến 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Trong đó, các đơn vị như SJC và DOJI niêm yết giá bán ra ở mức 143.800.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:00 sáng
- SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
- DOJI HN và TP.HCM: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH): Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.700.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL & SJC): Giữ nguyên mức giá so với hôm qua, niêm yết bán ra lần lượt 142.500.000 đồng/lượng và 143.000.000 đồng/lượng.
- Phú Quý SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (+700.000 đồng), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (+700.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|140.800.000
|143.800.000
|+800.000
|+800.000
|DOJI HN
|140.800.000
|143.800.000
|+800.000
|+800.000
|DOJI SG
|140.800.000
|143.800.000
|+800.000
|+800.000
|BTMH
|139.800.000
|143.700.000
|+800.000
|+800.000
|BTMC VRTL
|138.600.000
|142.500.000
|0
|0
|BTMC SJC
|138.600.000
|143.000.000
|0
|0
|Phú Quý SJC
|140.300.000
|143.800.000
|+800.000
|+800.000
|PNJ TP.HCM
|140.200.000
|143.200.000
|+700.000
|+700.000
|PNJ Hà Nội
|140.200.000
|143.200.000
|+700.000
|+700.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.