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Giá vàng hôm nay 09/10/2026: SJC lên 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, tăng thêm

Vũ Sơn09/10/2026 17:58

Giá vàng SJC ghi nhận lúc 17:58 ngày 09/10/2026 ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 17:58)

Diễn biến giá vàng trong ngày

17:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

16:28: Lúc 16:28, giá vàng SJC tăng 1.800.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

14:58: Giá vàng SJC tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với lần cập nhật trước, lên mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng.

13:28: Giá vàng SJC tăng 1.300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng.

11:58: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 1.300.000 đồng, lên mức 141.300.000 - 144.300.000 đồng/lượng.

10:28: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 09:00 sáng ngày 09/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức điều chỉnh tăng phổ biến từ 700.000 đến 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Trong đó, các đơn vị như SJC và DOJI niêm yết giá bán ra ở mức 143.800.000 đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

  • SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
  • DOJI HN và TP.HCM: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH): Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.700.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC VRTL & SJC): Giữ nguyên mức giá so với hôm qua, niêm yết bán ra lần lượt 142.500.000 đồng/lượng và 143.000.000 đồng/lượng.
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (+800.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+800.000 đồng).
  • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.200.000 đồng/lượng (+700.000 đồng), bán ra 143.200.000 đồng/lượng (+700.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC140.800.000143.800.000+800.000+800.000
DOJI HN140.800.000143.800.000+800.000+800.000
DOJI SG140.800.000143.800.000+800.000+800.000
BTMH139.800.000143.700.000+800.000+800.000
BTMC VRTL138.600.000142.500.00000
BTMC SJC138.600.000143.000.00000
Phú Quý SJC140.300.000143.800.000+800.000+800.000
PNJ TP.HCM140.200.000143.200.000+700.000+700.000
PNJ Hà Nội140.200.000143.200.000+700.000+700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 09/10/2026: SJC lên 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, tăng thêm
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