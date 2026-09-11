Giá vàng hôm nay 09/11/2026: SJC 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng, tăng Giá vàng SJC ngày 09/11/2026 hiện niêm yết ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:20 sáng 09/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. SJC niêm yết mua vào 139.000.000 đồng, bán ra 142.000.000 đồng, cùng tăng 1.000.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Trong 9 dòng giá được ghi nhận, 7 dòng cùng tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều. Riêng hai dòng của PNJ tại TP.HCM và Hà Nội tăng 900.000 đồng mỗi chiều. Không có dòng nào đi ngang hoặc giảm.

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

SJC : mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)

: mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000) DOJI HN : mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)

: mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000) DOJI SG : mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)

: mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000) BTMH : mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 141.500.000 (+1.000.000)

: mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 141.500.000 (+1.000.000) BTMC VRTL : mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 141.500.000 (+1.000.000)

: mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 141.500.000 (+1.000.000) BTMC SJC : mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)

: mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000) Phú Qúy SJC : mua 138.500.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)

: mua 138.500.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000) PNJ TP.HCM : mua 137.200.000 (+900.000), bán 141.200.000 (+900.000)

: mua 137.200.000 (+900.000), bán 141.200.000 (+900.000) PNJ Hà Nội: mua 137.200.000 (+900.000), bán 141.200.000 (+900.000)

Về mặt bằng giá, giá mua vào dao động từ 137.200.000 đến 139.000.000 đồng. Giá bán ra dao động từ 141.200.000 đến 142.000.000 đồng. Mức cao nhất ở chiều mua là SJC, DOJI HN và DOJI SG (139.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 139.000.000 142.000.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI HN 139.000.000 142.000.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI SG 139.000.000 142.000.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMH 137.500.000 141.500.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMC VRTL 137.500.000 141.500.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMC SJC 137.500.000 142.000.000 +1.000.000 +1.000.000 Phú Qúy SJC 138.500.000 142.000.000 +1.000.000 +1.000.000 PNJ TP.HCM 137.200.000 141.200.000 +900.000 +900.000 PNJ Hà Nội 137.200.000 141.200.000 +900.000 +900.000

Đơn vị: đồng. Mức tăng được tính bằng giá hôm nay trừ giá hôm qua.

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.