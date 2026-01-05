Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 1/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 01/05/2026 10:08

Giá vàng hôm nay 1/5/2026: Vàng miếng SJC niêm yết 163 - 166 triệu, vàng nhẫn 9999 ở mức 162,5 - 165,6 triệu. Vàng thế giới phục hồi về 4.631,5 USD

Giá vàng hôm nay 1/5/2026 chốt tháng 4 với mức giảm sâu trên cả hai phân khúc trong nước và thế giới. Giá vàng miếng SJC, DOJI, BTMC, Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 10,7 triệu đồng/lượng so với tháng trước về mức 163 - 166 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 phân hóa rõ với DOJI và Phú Quý giảm sâu nhất 11,2 triệu, PNJ 11,1 triệu, BTMC khoảng 11 triệu đồng/lượng so với tháng trước.

Người mua vàng đầu tháng 4 lỗ 13,7 triệu đồng/lượng, người mua tại đỉnh tháng (178 triệu) lỗ tới 15 triệu đồng/lượng nếu bán ra ở thời điểm hiện tại.

Giá Vàng thế giới chốt tháng ở 4.631,5 USD/ounce, mất 85,5 USD (-1,81%) so với tháng trước. Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 18,76 triệu đồng/lượng.

