Thị trường Giá vàng hôm nay 1/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới đầu tuần Giá vàng hôm nay 1/6/2026 ở trong nước giữ mức 155,5–159 triệu/lượng thấp hơn đầu tháng 5 gần 7 triệu đồng, vàng thế giới vượt 4.500 USD/oz.

Hiện giá vàng trong nước đang dao động trong vùng khoảng 155,5 – 159 triệu đồng/lượng. Nhóm thương hiệu lớn gồm SJC, DOJI và PNJ nhìn chung đi ngang ở mức khoảng 156 – 159 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 5.

Ở nhóm còn lại, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận xu hướng giảm tương tự, trong khi chênh lệch mua – bán vẫn duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Phú Quý và Mi Hồng là hai thương hiệu có mức điều chỉnh mạnh hơn ở chiều mua vào, giảm khoảng 7,5 – 8,3 triệu đồng/lượng so với đầu tháng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 1/6/2026 vẫn đang trong nhịp điều chỉnh giảm sau giai đoạn tăng trước đó, nhưng biên độ dao động thị trường vẫn tương đối ổn định trong vùng 155,5 – 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm nay 1/6/2026 duy trì đà ổn định quanh 155,8 – 159 triệu đồng/lượng

Trên thị trường, giá vàng nhẫn hiện phổ biến dao động quanh mức 155,5 – 159 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý tích cực vẫn được duy trì. Nhóm thương hiệu lớn như SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng, đưa giá lên vùng 155,8 – 159 triệu đồng/lượng, với biên độ mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu là đơn vị có mức tăng rõ hơn ở chiều mua vào, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng, kéo mặt bằng giá lên quanh 156 – 159 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý cũng điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, nhưng vẫn duy trì mặt bằng giá thấp hơn nhẹ so với nhóm dẫn đầu.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 1/6/2026 của vàng nhẫn 9999 vẫn đang duy trì đà tăng ổn định, với biên độ dao động hẹp trong vùng 155,5 – 159 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 1/6/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 1/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 156,0 159,0 - - Tập đoàn DOJI 156,0 159,0 - - Mi Hồng 157,0 158,5 - - PNJ 156,0 159,0 - - Bảo Tín Minh Châu 156,0 159,0 - - Bảo Tín Mạnh Hải 156,0 159,0 - - Phú Quý 155,5 159,0 - -

1. DOJI - Cập nhật: 1/6/2026 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 156,000

- 159,000

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 156,000

- 159,000

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 156,000

- 159,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 156,000

- 159,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 156,000

- 159,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 156,000

- 159,000

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 156,000

- 159,000

- Vàng 24K DOJI 156,000

- 159,000

-

2. PNJ - Cập nhật: 1/6/2026 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 156,000

- 159,000

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 156,000

- 159,000

- Vàng Kim Bảo 999.9 156,000

- 159,000

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 156,000

- 159,000

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 156,000

- 159,000

-

3. BTMC - Cập nhật: 1/6/2026 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 156,000

- 159,000

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 156,000

- 159,000

- Nhẫn tròn trơn BTMC 156,000

- 159,000

- Bản vị vàng BTMC 156,000

- 159,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 154,000

- 158,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 153,800

- 157,800

-

4. SJC - Cập nhật: 1/6/2026 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156,000

- 159,000

- Vàng SJC 5 chỉ 156,000

- 159,020

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 156,000

- 159,030

-

Giá vàng thế giới ngày 1/6 tiếp tục tăng và duy trì trên mốc 4.500 USD/ounce

Bước sang tháng mới, giá vàng giao ngay đạt 4.538,3 USD/ounce, tăng 43,4 USD so với phiên trước (tương đương gần 1%). Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức này tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Dù tăng ngắn hạn, thị trường vàng vẫn trong trạng thái biến động mạnh từ đầu năm. Sau khi lập đỉnh rồi giảm sâu hồi cuối tháng 1, giá liên tục hình thành các đỉnh thấp dần, cho thấy xu hướng chưa thực sự bền vững.

Về kỹ thuật, vàng đang tiến sát đường trung bình 200 ngày quanh 4.394 USD, đồng thời chịu ảnh hưởng từ vùng hỗ trợ quan trọng 4.381–4.417 USD. Đây là khu vực quyết định xu hướng ngắn hạn.

Nếu thủng vùng hỗ trợ này, giá có thể lùi về khu vực 4.098 USD. Ngược lại, nếu vượt đỉnh 4.773 USD, xu hướng phục hồi sẽ rõ ràng hơn.