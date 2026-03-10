Thị trường Giá vàng hôm nay 10/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 10/3/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 giảm từ 500 đến 900 nghìn đồng so với hôm qua. Giá vàng thế giới theo Kitco ở mức 5.105,5 USD

Giá vàng hôm nay 10/03/2026 trên thế giới giảm hơn 66 USD

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h ngày 10/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5.105,5 USD/ounce, giảm 66,5 USD (-1,29%) so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.311 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 161,95 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 22,15 triệu đồng/lượng.

Khảo sát mới nhất tại Phố Wall cho thấy quan điểm về xu hướng giá vàng thế giới đang khá phân hóa. Khoảng 50% chuyên gia dự báo giá vàng có thể tăng trong thời gian tới, 22% cho rằng giá sẽ giảm, còn 28% nhận định thị trường có khả năng đi ngang trong ngắn hạn khi các yếu tố kinh tế và địa chính trị vẫn còn nhiều biến động.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, tâm lý lạc quan rõ rệt hơn. Khoảng 62% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 16% dự báo giá giảm và 22% cho rằng thị trường sẽ tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới.

Diễn biến gần đây của giá vàng chịu tác động lớn từ đà tăng của đồng USD. Khi USD mạnh lên, vàng trở nên đắt hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác, khiến nhu cầu giảm. Vì vậy, dù giá vàng có phục hồi vào cuối phiên, mức giá vẫn thấp hơn đáng kể so với cuối tuần trước.

Cập nhật giá vàng hôm nay 10/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 6h ngày 10/3/2026, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 181,1–184,1 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua (182–185 triệu đồng/lượng). Chênh lệch mua–bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay 10/3/2026 cụ thể theo từng đơn vị:

SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải: 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Phú Quý: 181,3 – 184,1 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch 2,8 triệu đồng.

Mi Hồng: 181,5 – 184,1 triệu đồng/lượng, chiều mua vào giảm 800 nghìn, chiều bán ra giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (182,3–185 triệu). Chênh lệch 2,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm 500 đến 900 nghìn đồng/lượng tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 hôm nay 10/3/2026 giảm từ 500 đến 900 nghìn đồng/lượng tùy thương hiệu. Mức giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 180,8 – 184,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (theo chỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI), Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999, Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ: 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu (BTMC) và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải: 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 10/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 10/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

181,1 184,1

-900 -900 Tập đoàn DOJI

181,1

184,1

-900 -900 Mi Hồng

181,5 184,1

-800 -900 PNJ

181,1

184,1

-900 -900 Bảo Tín Minh Châu

181,1

184,1

-900 -900

Bảo Tín Mạnh Hải 181,1 184,1 -900 -900 Phú Quý 181,3 184,1

-900 -900

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 10/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

181,1 184,1 -900 -900 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 180,8 183,8 -900 -900 Vàng nhẫn trơn BTMC

181,5

184,5 -500 -500 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

181,1 184,1 -900 -900 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

181,5

184,5 -500 -500 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

181,1

184,1 -900 -900

1. DOJI - Cập nhật: 10/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 181,10 ▼900K 184,10 ▼900K Kim TT/AVPL 181,15 ▼900K 184,20 ▼900K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 181,10 ▼900K 184,10 ▼900K Nguyên Liệu 99.99 175,00 ▼500K 177,00 ▼500K Nguyên Liệu 99.9 174,50 ▼500K 176,50 ▼500K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 179,90 ▼900K 183,90 ▼900K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 179,40 ▼900K 183,40 ▼900K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 178,70 ▼900K 183,20 ▼900K

2. PNJ - Cập nhật: 10/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K Hà Nội - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K Đà Nẵng - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K Miền Tây - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K Tây Nguyên - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K Đông Nam Bộ - PNJ 181,100 ▼900K 184,100 ▼900K

3. AJC - Cập nhật: 10/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 181,10 ▼900K 184,10 ▼900K Miếng SJC Nghệ An 181,10 ▼900K 184,10 ▼900K Miếng SJC Thái Bình 181,10 ▼900K 184,10 ▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 181,10 ▼900K 184,10 ▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 181,10 ▼900K 184,10 ▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 181,10 ▼900K 184,10 ▼900K NL 99.90 173,70 ▲500K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 174,00 ▲500K Trang sức 99.9 17,600 ▼900K 18,300 ▼900K Trang sức 99.99 17,610 ▼900K 18,310 ▼900K