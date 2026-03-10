Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 10/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Quốc Duẩn 10/03/2026 06:00

Giá vàng hôm nay 10/3/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 giảm từ 500 đến 900 nghìn đồng so với hôm qua. Giá vàng thế giới theo Kitco ở mức 5.105,5 USD

Giá vàng hôm nay 10/03/2026 trên thế giới giảm hơn 66 USD

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h ngày 10/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5.105,5 USD/ounce, giảm 66,5 USD (-1,29%) so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.311 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 161,95 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 22,15 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-09-2026_11_06_pm.png

Khảo sát mới nhất tại Phố Wall cho thấy quan điểm về xu hướng giá vàng thế giới đang khá phân hóa. Khoảng 50% chuyên gia dự báo giá vàng có thể tăng trong thời gian tới, 22% cho rằng giá sẽ giảm, còn 28% nhận định thị trường có khả năng đi ngang trong ngắn hạn khi các yếu tố kinh tế và địa chính trị vẫn còn nhiều biến động.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, tâm lý lạc quan rõ rệt hơn. Khoảng 62% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, 16% dự báo giá giảm và 22% cho rằng thị trường sẽ tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới.

Diễn biến gần đây của giá vàng chịu tác động lớn từ đà tăng của đồng USD. Khi USD mạnh lên, vàng trở nên đắt hơn với người mua sử dụng các đồng tiền khác, khiến nhu cầu giảm. Vì vậy, dù giá vàng có phục hồi vào cuối phiên, mức giá vẫn thấp hơn đáng kể so với cuối tuần trước.

Cập nhật giá vàng hôm nay 10/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 6h ngày 10/3/2026, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 181,1–184,1 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua (182–185 triệu đồng/lượng). Chênh lệch mua–bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay 10/3/2026 cụ thể theo từng đơn vị:

SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải: 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Phú Quý: 181,3 – 184,1 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch 2,8 triệu đồng.

Mi Hồng: 181,5 – 184,1 triệu đồng/lượng, chiều mua vào giảm 800 nghìn, chiều bán ra giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua (182,3–185 triệu). Chênh lệch 2,6 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 10/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm 500 đến 900 nghìn đồng/lượng tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 hôm nay 10/3/2026 giảm từ 500 đến 900 nghìn đồng/lượng tùy thương hiệu. Mức giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 180,8 – 184,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (theo chỉ 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): 180,8 – 183,8 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI), Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999, Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ: 181,1 – 184,1 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu (BTMC) và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải: 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 10/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 10/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
181,1184,1
-900-900
Tập đoàn DOJI
181,1
184,1
-900-900
Mi Hồng
181,5184,1
-800-900
PNJ
181,1
184,1
-900-900
Bảo Tín Minh Châu
181,1
184,1
-900-900
Bảo Tín Mạnh Hải181,1184,1-900-900
Phú Quý181,3184,1
-900-900
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 10/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
181,1184,1-900-900
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ180,8183,8-900-900
Vàng nhẫn trơn BTMC
181,5
184,5-500-500
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
181,1184,1-900-900
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
181,5
184,5-500-500
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
181,1
184,1-900-900
1. DOJI - Cập nhật: 10/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ181,10 ▼900K184,10 ▼900K
Kim TT/AVPL181,15 ▼900K184,20 ▼900K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG181,10 ▼900K184,10 ▼900K
Nguyên Liệu 99.99175,00 ▼500K177,00 ▼500K
Nguyên Liệu 99.9174,50 ▼500K176,50 ▼500K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ179,90 ▼900K183,90 ▼900K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ179,40 ▼900K183,40 ▼900K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ178,70 ▼900K183,20 ▼900K
2. PNJ - Cập nhật: 10/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ181,100 ▼900K184,100 ▼900K
Hà Nội - PNJ181,100 ▼900K184,100 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ181,100 ▼900K184,100 ▼900K
Miền Tây - PNJ181,100 ▼900K184,100 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ181,100 ▼900K184,100 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ181,100 ▼900K184,100 ▼900K
3. AJC - Cập nhật: 10/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội181,10 ▼900K184,10 ▼900K
Miếng SJC Nghệ An181,10 ▼900K184,10 ▼900K
Miếng SJC Thái Bình181,10 ▼900K184,10 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội181,10 ▼900K184,10 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An181,10 ▼900K184,10 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình181,10 ▼900K184,10 ▼900K
NL 99.90173,70 ▲500K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình174,00 ▲500K
Trang sức 99.917,600 ▼900K18,300 ▼900K
Trang sức 99.9917,610 ▼900K18,310 ▼900K
4. SJC - Cập nhật: 10/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG181,100 ▼900K184,100 ▼900K
Vàng SJC 5 chỉ181,100 ▼900K184,120 ▼900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ181,100 ▼900K184,130 ▼900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ180,800 ▼900K183,800 ▼900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ180,800 ▼900K183,900 ▼900K
Nữ trang 99,99%178,800 ▼900K182,300 ▼900K
Nữ trang 99%173,995 ▼891K180,495 ▼891K
Nữ trang 68%115,226 ▼612K124,126 ▼612K
Nữ trang 41,7%67,276 ▼375K76,176 ▼375K
Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng hôm nay 10/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO