Thị trường Giá vàng hôm nay 10/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 10/7/2026 mở đầu ngày mới trong vùng cao, vàng miếng đồng loạt hồi phục, vàng nhẫn sát 149 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới còn gần 18 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/7/2026: Mi Hồng bật mạnh chiều mua, SJC - DOJI - PNJ cùng lên 149 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 10/7/2026 lúc 5h30 ghi nhận mặt bằng mới sau phiên trước tăng giá, với nhóm lớn cùng đưa giá bán ra lên 149 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước sáng 10/7 bước vào phiên mới với mức giá được giữ theo chốt cuối chiều 9/7. Sau nhịp giảm đầu tuần, nhiều thương hiệu đã điều chỉnh tăng trở lại. Đà hồi phục tập trung mạnh ở nhóm vàng miếng SJC, trong đó SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng có giá bán ra 149,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 10/7/2026 lúc 5h00 đang ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá vàng miếng SJC đã cao hơn 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Khoảng cách mua - bán tiếp tục giữ ở 3,0 triệu đồng/lượng, mức quen thuộc trong các phiên gần đây.

Tại DOJI, giá vàng miếng sáng 10/7 cũng được cập nhật ở 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, doanh nghiệp này tăng đồng loạt 500.000 đồng/lượng cho cả chiều mua và bán. Sau điều chỉnh, giá bán ra tại DOJI ngang với SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại PNJ, giá vàng miếng SJC hiện được chốt ở 146,0 - 149,0 triệu đồng/lượng. Phiên trước, PNJ nâng giá thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá bán trở lại mốc 149 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức cao hơn đáng kể so với vùng giá thấp ghi nhận trong các phiên điều chỉnh trước đó.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 10/7/2026 đang ở 146,0 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong phiên trước, thương hiệu này tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán vẫn duy trì 3,0 triệu đồng/lượng, không khác nhiều so với SJC, DOJI và PNJ.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC sáng 10/7 có chiều mua vào thấp hơn nhóm lớn, đạt 144,6 triệu đồng/lượng. Mức này tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước. Ở chiều bán ra, BTMC tăng 500.000 đồng/lượng, lên 149,0 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán vì vậy lên 4,4 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng đang được giao dịch ở 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. Phiên trước, giá mua vào tăng 300.000 đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 500.000 đồng/lượng. Với mức chốt này, biên độ mua - bán tại Phú Quý ở mức 3,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tạo điểm khác biệt khi chiều mua vào tăng mạnh nhất. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng sáng 10/7 đang ở 146,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, chiều mua vào tăng tới 1,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra tăng 1,0 triệu đồng/lượng. Dù giá bán ra tại Mi Hồng vẫn thấp hơn mốc 149,0 triệu đồng/lượng của nhiều doanh nghiệp lớn, giá mua vào lại vượt nhóm SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải.

Như vậy, giá vàng hôm nay 10/7/2026 đang nghiêng về xu hướng hồi phục sau phiên trước. Mốc 149,0 triệu đồng/lượng quay lại tại nhiều thương hiệu lớn, song mức chênh lệch mua - bán vẫn còn rộng. Với người mua mới, chi phí giao dịch vẫn là yếu tố cần tính kỹ, nhất là tại các thương hiệu có biên độ từ 3,7 đến 4,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,0 149,0 +500 +500 Tập đoàn DOJI 146,0 149,0 +500 +500 Mi Hồng 146,8 148,3 +800 +500 PNJ 146,0 149,0 +500 +500 Bảo Tín Minh Châu 144,6 149,0 +300 +500 Bảo Tín Mạnh Hải 146,0 149,0 +500 +500 Phú Quý 145,3 149,0 +300 +500

1. DOJI - Cập nhật: 10/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 146,000

▲500K 149,000

▲500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng 24K DOJI 146,000

▲500K 149,000

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 10/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 146,000

▲500K 149,000

▲500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng Kim Bảo 999.9 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 146,000

▲500K 149,000

▲500K

3. BTMC - Cập nhật: 10/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,600

▲300K 149,000

▲500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,600

▲300K 149,000

▲500K Nhẫn tròn trơn BTMC 144,600

▲300K 149,000

▲500K Bản vị vàng BTMC 144,600

▲300K 149,000

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,600

▲300K 147,600

▲500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142,400

▲300K 147,400

▲500K

4. SJC - Cập nhật: 10/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146,000

▲500K 149,000

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 146,000

▲500K 149,020

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146,000

▲500K 149,030

▲500K

Giá vàng hôm nay 10/7/2026 lúc 5h00: Vàng nhẫn giữ vùng cao, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra 149 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 10/7/2026 lúc 5h00 tiếp tục ghi nhận vàng nhẫn 9999 neo ở vùng cao, nhiều thương hiệu bán ra quanh 148,5 - 149 triệu đồng/lượng.

Cập nhật sáng 10/7, giá vàng nhẫn trong nước được lấy theo mức chốt cuối chiều 9/7. Sau phiên trước, mặt bằng giá tại các thương hiệu lớn vẫn duy trì quanh vùng cao, trong đó Bảo Tín Mạnh Hải là đơn vị có giá bán ra chạm 149,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 10/7/2026 với vàng nhẫn 9999 đang ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là một trong những mức bán ra cao trên thị trường vàng nhẫn ở thời điểm đầu ngày. Chênh lệch mua - bán tại SJC giữ ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ đang được giao dịch ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức giá này, Bảo Tín Mạnh Hải đang dẫn đầu nhóm được cập nhật ở chiều bán ra, cao hơn nhiều thương hiệu còn lại.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang ở mức 144,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Dù thấp hơn Bảo Tín Mạnh Hải 400.000 đồng/lượng ở chiều bán, mức giá này vẫn nằm trong vùng cao của thị trường vàng nhẫn.

Tại DOJI Hà Nội, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 sáng 10/7 đang ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua vào tại DOJI thấp hơn nhiều thương hiệu khác, nhưng giá bán ra vẫn bám sát vùng 148,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn được cập nhật ở mức 145,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều tại PNJ hiện ở mức 3,5 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và Bảo Tín Mạnh Hải.

Riêng Mi Hồng tiếp tục gây chú ý ở chiều mua vào. Giá vàng nhẫn tại đây đang đạt 146,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra. Dù giá bán ra thấp hơn nhóm còn lại, Mi Hồng lại có giá mua vào cao nhất, giúp khoảng cách mua - bán thu hẹp hơn đáng kể.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 10/7/2026 với vàng nhẫn 9999 đang mở đầu ngày mới trong trạng thái neo cao. Bảo Tín Mạnh Hải dẫn đầu chiều bán ra với 149,0 triệu đồng/lượng, SJC đạt 148,7 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu ở 148,6 triệu đồng/lượng, DOJI và PNJ cùng ở 148,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng bán ra thấp hơn nhưng lại mua vào cao nhất nhóm, đạt 146,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 10/7/2026 lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, tăng hơn 1%

Giá vàng thế giới hôm nay 10/7/2026 giao ngay ở mức 4.109,1 USD/ounce tính đến 5h00 (giờ Việt Nam), tăng 34,4 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.471 VND/USD), mức giá này tương đương khoảng 131,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí - thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày khoảng 17,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng phục hồi mạnh trong phiên thứ Năm khi lực mua bắt đáy xuất hiện sau nhịp giảm sâu của phiên liền trước. Mức tăng hơn 1% giúp vàng lấy lại một phần đà đã mất, trong bối cảnh nhà đầu tư vừa theo dõi căng thẳng tại Trung Đông, vừa chờ thêm tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lộ trình lãi suất.

Theo cập nhật lúc 11h35 sáng theo giờ EDT, giá vàng giao ngay tăng 1,2% lên 4.126,49 USD/ounce. Phiên trước đó, kim loại quý này đã rơi xuống vùng thấp nhất kể từ ngày 1/7. Cùng thời điểm, hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 tăng 1,4%, đạt 4.137,20 USD/ounce.

Đà đi lên của vàng được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào ở vùng giá thấp. Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX, cho rằng sau cú giảm của ngày trước đó, thị trường đã xuất hiện lực mua trở lại. Ông cũng cho biết Fed đang là nhân tố quan trọng nhất đối với vàng trong ngắn hạn.

Theo phân tích của Haberkorn, nếu Fed chuyển sang giọng điệu mềm hơn về lãi suất, vàng và bạc nhiều khả năng sẽ có thêm dư địa tăng. Ngược lại, nếu ngân hàng trung ương Mỹ phát tín hiệu cần tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát, kim loại quý có thể chịu sức ép do dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản sinh lãi.

Căng thẳng tại Trung Đông cũng là yếu tố được thị trường đặc biệt quan tâm. Các lực lượng vũ trang Iran đã tấn công hạ tầng quân sự của Mỹ tại một số quốc gia vùng Vịnh lân cận, sau khi Mỹ tiến hành không kích tại các tỉnh ven biển phía nam và khu vực phía đông Iran. Chuỗi diễn biến này đặt thỏa thuận ngừng bắn mới kéo dài ba tuần vào tình thế mong manh hơn.

Chiến sự leo thang có thể kéo giá năng lượng đi lên, từ đó làm tăng sức ép lạm phát. Đây là yếu tố có tác động hai chiều với vàng. Một mặt, vàng thường được tìm đến như tài sản phòng ngừa rủi ro lạm phát và bất ổn địa chính trị. Mặt khác, nếu lạm phát buộc các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất, vàng lại dễ gặp áp lực vì không tạo ra dòng tiền định kỳ.

Hiện giới giao dịch đang định giá khoảng 63% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, theo công cụ CME FedWatch. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy các quan chức ngày càng lo ngại về lạm phát. Một số nhà hoạch định chính sách cho rằng vẫn có lý do để tăng lãi suất, dù cuối cùng Fed chọn giữ nguyên mặt bằng lãi suất.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ dõi theo dữ liệu lạm phát tuần sau và phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Đây được xem là những thông tin có thể giúp nhà đầu tư đánh giá rõ hơn hướng đi của chính sách tiền tệ Mỹ.

Ở góc nhìn dự báo, HSBC trong báo cáo công bố ngày thứ Năm đã hạ triển vọng giá vàng trung bình cho hai năm tới. Ngân hàng này giảm dự báo giá vàng bình quân năm 2026 xuống 4.560 USD/ounce, từ mức 4.864 USD/ounce trước đó. Dự báo cho năm 2027 cũng được điều chỉnh từ 5.000 USD/ounce xuống 4.925 USD/ounce.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng tăng mạnh. Bạc giao ngay tăng 3,5% lên 60,34 USD/ounce. Bạch kim tăng 3,2% lên 1.628,22 USD/ounce, còn palladium tăng 3,7% lên 1.256,97 USD/ounce. Diễn biến đồng loạt đi lên cho thấy tâm lý mua vào đã lan rộng trên thị trường kim loại quý trong phiên.