Giá vàng hôm nay 10/11/2026: SJC giảm còn 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật lúc 09:25; so với hôm qua, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua vào - bán ra ở mức 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 10:53)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:53: SJC giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật lúc 09:25; mua - bán ở mức 137,9 - 140,9 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:25 sáng 10/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức tăng 200.000–300.000 đồng ở hầu hết thương hiệu. SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Quý SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng tăng 300.000 đồng ở cả chiều mua và chiều bán.
Trong khi đó, BTMH giữ nguyên giá mua và giá bán so với hôm qua. BTMC VRTL tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều, còn BTMC SJC tăng 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán.
Điểm nhanh lúc 09:25 sáng
- SJC: mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
- DOJI HN: mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
- DOJI SG: mua 138.500.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
- BTMH: mua 137.000.000 đồng (0), bán 141.000.000 đồng (0), đi ngang so với hôm qua
- BTMC VRTL: mua 137.000.000 đồng (+200.000), bán 141.000.000 đồng (+200.000)
- BTMC SJC: mua 137.000.000 đồng (+200.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
- Phú Qúy SJC: mua 138.000.000 đồng (+300.000), bán 141.500.000 đồng (+300.000)
- PNJ TP.HCM: mua 136.700.000 đồng (+300.000), bán 140.900.000 đồng (+300.000)
- PNJ Hà Nội: mua 136.700.000 đồng (+300.000), bán 140.900.000 đồng (+300.000)
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|138.500.000
|141.500.000
|+300.000
|+300.000
|DOJI HN
|138.500.000
|141.500.000
|+300.000
|+300.000
|DOJI SG
|138.500.000
|141.500.000
|+300.000
|+300.000
|BTMH
|137.000.000
|141.000.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|137.000.000
|141.000.000
|+200.000
|+200.000
|BTMC SJC
|137.000.000
|141.500.000
|+200.000
|+300.000
|Phú Qúy SJC
|138.000.000
|141.500.000
|+300.000
|+300.000
|PNJ TP.HCM
|136.700.000
|140.900.000
|+300.000
|+300.000
|PNJ Hà Nội
|136.700.000
|140.900.000
|+300.000
|+300.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Đơn vị trong bảng là đồng.