Giá vàng hôm nay 11/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 11/5/2026 phân hóa mức giảm, SJC, DOJI, Phú Quý giảm 2,3 triệu, BTMC SJC chỉ giảm 1,6 triệu. Vàng nhẫn PNJ giảm 2,1 triệu, BTMH giảm 2,3 triệu

Giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC lúc 15h30 ngày 11/5/2026 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại DOJI Hà Nội lúc 15h30 ngày 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng DOJI Hà Nội giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại DOJI Sài Gòn lúc 15h30 ngày 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng DOJI Sài Gòn giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu lúc 15h30 ngày 11/5 ở mức 162,9 triệu đồng/lượng mua vào và 165,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng BTMC SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu giảm ít nhất và niêm yết giá cao hơn các thương hiệu khác 700 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý lúc 15h30 ngày 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Phú Quý SJC giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Chênh lệch giá vàng miếng SJC bán ra giữa Bảo Tín Minh Châu (cao nhất – 165,9 triệu) và nhóm 4 thương hiệu còn lại (165,2 triệu) là 700 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) lúc 15h30 ngày 11/5/2026 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,1 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn BTMH giảm 2,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Đây là mức giảm mạnh nhất nhóm vàng nhẫn. Chênh lệch mua - bán 2,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ TP.HCM lúc 15h30 ngày 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn PNJ TP.HCM giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ Hà Nội lúc 15h30 ngày 11/5 ở mức 162,2 triệu đồng/lượng mua vào và 165,2 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn PNJ Hà Nội giảm 2,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua.

Tính đến 15h30 ngày 11/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.670,4 USD/ounce, giảm 43,3 USD/ounce (-0,92%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.373 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/5 đạt 4.713,7 USD/ounce

Tính đến 6h00 ngày 11/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.713,7 USD/ounce, tăng 100,3 USD/ounce sau 1 tuần. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.367 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giao dịch ba nhịp điển hình: giảm mạnh đầu tuần về vùng 4.500 USD/ounce, tạo đáy giữa tuần, rồi bật tăng lên trên 4.700 USD/ounce trong nửa sau tuần.

Mở đầu tuần ở mức 4.623,36 USD/ounce, giá vàng nhanh chóng trượt xuống giữa 4.500 USD/ounce do áp lực đồng thời từ giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu cao và USD mạnh – thị trường coi căng thẳng Mỹ - Iran là yếu tố gây lạm phát hơn là kích thích trú ẩn.

Sang thứ Ba, giá vàng ổn định quanh 4.500 USD/ounce. Bước ngoặt đến thứ Tư: giá vàng tăng 3,6% vượt mốc 4.700 USD/ounce nhờ kỳ vọng hạ nhiệt địa chính trị, lợi suất giảm và USD suy yếu.

Đà tăng giữ vững qua thứ Năm với biên độ 4.696,50 – 4.743,81 USD/ounce, chốt ở 4.740,47 USD. Phiên cuối tuần, giá vàng dao động tích lũy 4.677,90 – 4.750,40 USD/ounce trước khi kết tuần ở 4.716,20 USD.

Dữ liệu việc làm Mỹ tháng 4 tăng 115.000 việc, thất nghiệp 4,3% khiến kỳ vọng cắt lãi suất của Fed giảm, nhưng chỉ số niềm tin tiêu dùng Michigan giảm mạnh xuống 48,2 điểm đã hỗ trợ giá vàng trụ vững ở mặt bằng cao.

Khảo sát của Kitco cho thấy tâm lý tích cực: 64% chuyên gia Phố Wall và 69% nhà đầu tư cá nhân dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, lần lượt chỉ 9% và 13% kỳ vọng giảm hoặc đi ngang.

Giá vàng SJC hôm nay 11/5 là bao nhiêu

Giá vàng SJC hôm nay 11/5/2026 tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/5 mua vào và bán ra ở mức tương tự khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. So với cùng kỳ tuần trước, giá vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng DOJI hôm nay tại khu vực Hà Nội ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng DOJI ngày 11/5 ở TPHCM mua vào và bán ra tương tự khu vực Hà Nội. Giá vàng DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng PNJ hôm nay 11/5 niêm yết ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay 11/5 giao dịch ở mức 164,5 triệu đồng/lượng mua vào và 167,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng kỳ tuần trước.

Mi Hồng là điểm khác biệt duy nhất với giá mua tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước lên 164,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng so với tuần trước lên 166 triệu đồng/lượng, đưa khoảng cách mua - bán xuống còn 1,5 triệu đồng/lượng – mức hẹp nhất thị trường.

Giá vàng trong nước hôm nay 11/5 chốt một tuần giao dịch tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở các thương hiệu vàng lớn. Với chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư mua vàng từ tuần trước hiện lỗ 1,5 triệu đồng/lượng nếu bán lại ngay đầu tuần này.

Giá vàng nhẫn hôm nay 11/5 tăng 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn hôm nay 11/5 chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh ở các thương hiệu vàng lớn so với cùng kỳ tuần trước. Mức tăng phổ biến 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng nhẫn tròn, 3A, Đông Vàng tại AJC Hà Nội, Nghệ An và Thái Bình hôm nay 11/5 ở mức 164,0 - 167,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn AJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với tuần trước.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 164,5 167,5 - - Tập đoàn DOJI 164,5 167,5 - - PNJ 164,5 167,5 - - Phú Quý 164,5 167,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 164,5 167,5 - - Bảo Tín Minh Châu 164,5 167,5 - - Mi Hồng 164,5 166 - -

1. DOJI - Cập nhật: 11/5/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 164,500 167,500 Vàng miếng SJC DOJI HCM 164,500 167,500 Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 164,500 167,500 Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 164,500 167,500 Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 164,500 167,500 Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 164,500 167,500 Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 164,500 167,500 Vàng 24K DOJI 162,000 166,000

2. PNJ - Cập nhật: 11/5/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 164,500 167,500 Nhẫn trơn PNJ 999.9 164,000 167,000 Vàng Kim Bảo 999.9 164,000 167,000 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 164,000 167,000 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 164,000 167,000 Vàng nữ trang 999.9 PNJ 161,600 165,600 Vàng nữ trang 999 PNJ 161,430 165,430 Vàng nữ trang 9920 PNJ 158,080 164,280 Vàng nữ trang 99 PNJ 157,740 163,940 Vàng 916 (22K) 145,490 151,690 Vàng 750 (18K) 115,300 124,200 Vàng 680 (16.3K) 103,710 112,610 Vàng 650 (15.6K) 98,740 107,640 Vàng 610 (14.6K) 92,120 101,020 Vàng 585 (14K) 87,980 96,880 Vàng 416 (10K) 59,990 68,890 Vàng 375 (9K) 53,200 62,100 Vàng 333 (8K) 46,240 55,140