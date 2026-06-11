Thị trường Giá vàng hôm nay 11/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 11/6/2026 giảm mạnh, thế giới sát 4.100 USD/ounce, SJC bán 138,3 triệu, nhẫn quanh 138 triệu.

Vàng trong nước giảm sâu sáng 11/6, nhiều thương hiệu mất tới 2,5 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng hôm nay 11/6/2026 lúc 9h30 cho thấy thị trường vàng trong nước tiếp tục lao dốc. Nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giảm từ 2 - 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước, đưa giá bán vàng miếng phổ biến xuống còn 136 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) và Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131,0 - 136,0 triệu đồng/lượng, giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua - bán duy trì 5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 132,0 - 134,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và BTMH cùng giảm 2,3 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh ngưỡng 130,9 - 135,9 triệu đồng/lượng và 131,0 - 136,0 triệu đồng/lượng. Phú Quý cũng giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết 131,0 - 136,0 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của BTMC được giao dịch ở mức 132,2 - 137,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng. Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán, xuống còn 131,0 - 136,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay lúc 9h30 ngày 11/6 đạt 4.089,4 USD/ounce, tăng 18,3 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 130,18 triệu đồng/lượng. So với vàng miếng SJC trong nước, giá vàng hiện thấp hơn khoảng 5,82 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 11/6/2026: Vàng thế giới lùi sâu, chênh với SJC gần 7,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 11/6/2026 ghi nhận thị trường quốc tế giảm mạnh sau phiên biến động trước đó. Lúc 5h00 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.108,9 USD/ounce, thấp hơn 149,5 USD/ounce so với phiên liền trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.410 VND/USD, giá vàng thế giới đạt khoảng 130,83 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trong nước đang ở mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng, tức cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 7,47 triệu đồng/lượng.

Áp lực giảm của vàng thế giới xuất hiện trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại xung đột giữa Mỹ và Iran có thể mở rộng. Căng thẳng địa chính trị làm dấy lên nguy cơ giá dầu tiếp tục tăng, từ đó kéo theo áp lực lạm phát và khiến thị trường đặt cược nhiều hơn vào khả năng Mỹ nâng lãi suất.

Trong phiên thứ Tư, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 3,3% xuống 4.123,89 USD/ounce vào lúc 11h40 EDT, tương đương 15h40 GMT. Đây là vùng giá thấp nhất kể từ ngày 23/3. Cùng chiều, giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 3,3% xuống 4.147,10 USD/ounce.

Thị trường chịu tác động sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran. Ông cho rằng Tehran đã kéo dài quá trình đàm phán và sẽ phải “trả giá” nếu không đạt được thỏa thuận. Sau đó, ông Trump tiếp tục tuyên bố Mỹ có thể tấn công Iran “rất mạnh” nếu tiến trình hòa bình không hoàn tất.

Ở chiều ngược lại, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain. Đây được xem là động thái đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào những mục tiêu của Iran quanh eo biển Hormuz.

Theo giới phân tích, vàng đã chịu sức ép trong thời gian gần đây do giá dầu tăng mạnh sau khi chiến sự bùng phát từ cuối tháng 2. Giá năng lượng đi lên làm tăng lo ngại lạm phát, trong khi lãi suất cao thường khiến vàng kém hấp dẫn hơn vì kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Hiện thị trường đang định giá khoảng 66% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12, theo công cụ FedWatch của CME Group. Dữ liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% trong tháng, thấp hơn mức tăng 0,4% của tháng 4.

Nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo Chỉ số giá sản xuất của Mỹ để có thêm căn cứ dự báo chính sách tiền tệ của Fed. Dù vàng đang điều chỉnh, một số chuyên gia cho rằng lạm phát, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và rủi ro mất giá tiền tệ vẫn là các yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay giảm 1% xuống 64,70 USD/ounce, bạch kim mất 2% còn 1.692,92 USD/ounce. Ngược lại, palladium tăng 1,3% lên 1.237,34 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 11/6/2026: Vàng miếng lùi mạnh sau phiên trước, SJC bán ra 138,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 11/6/2026 ghi nhận vàng miếng trong nước chưa thoát khỏi vùng giá thấp sau nhịp điều chỉnh mạnh của phiên trước. Cập nhật lúc 5h00 cho thấy giá bán ra tại nhiều thương hiệu lớn đang quanh 138,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng trước đó.

Trong phiên giao dịch liền trước, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh trên diện rộng. Nhiều doanh nghiệp lớn hạ giá từ 3,2 - 5 triệu đồng/lượng, khiến thị trường không còn giữ được vùng giá cao như đầu phiên trước.

Tại SJC, giá vàng miếng hôm nay 11/6/2026 đang được giao dịch ở mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng, cho thấy rủi ro giao dịch ngắn hạn vẫn ở mức cao.

Cùng xu hướng với SJC, PNJ, Phú Quý và BTMH cũng đưa giá vàng miếng về cùng vùng 133,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 138,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây là nhóm thương hiệu có diễn biến tương đồng khi cùng giảm mạnh sau phiên trước, phản ánh áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu trên thị trường vàng trong nước.

Ở chiều khác, Mi Hồng có mức niêm yết thấp hơn ở chiều bán ra. Giá vàng miếng SJC tại đây hiện ở mức 134,8 triệu đồng/lượng mua vào và 137,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với nhóm SJC, PNJ, Phú Quý và BTMH, giá bán ra tại Mi Hồng thấp hơn, trong khi giá mua vào lại nhỉnh hơn.

Tính chung, giá vàng hôm nay 11/6/2026 cho thấy thị trường vàng miếng đang tạm ổn định sau phiên giảm sâu, nhưng mặt bằng giá vẫn chịu sức ép lớn. Mức bán ra cao nhất trong nhóm khảo sát hiện là 138,3 triệu đồng/lượng, còn biên độ mua - bán tại các thương hiệu lớn vẫn khá rộng.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,3 138,3 -5500 -5500 Tập đoàn DOJI 133,3 138,3 -5500 -5500 Mi Hồng 135,5 138,0 -2500 -3000 PNJ 133,3 138,3 -5500 -5500 Bảo Tín Minh Châu 133,8 138,8 -5000 -5000 Bảo Tín Mạnh Hải 133,8 138,8 -5000 -5000 Phú Quý 134,4 139,4 -5000 -5000

1. DOJI - Cập nhật: 11/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng SJC DOJI HCM 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng 24K DOJI 133,800

▼5000 138,300

▼5000

2. PNJ - Cập nhật: 11/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Nhẫn trơn PNJ 999.9 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Vàng Kim Bảo 999.9 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 133,300

▼5500 138,300

▼5500

3. BTMC - Cập nhật: 11/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Nhẫn tròn trơn BTMC 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Bản vị vàng BTMC 133,800

▼5000 138,300

▼5000 Trang sức Rồng Thăng Long 9999 135,000

▼5000 140,000

▼5000 Trang sức Rồng Thăng Long 999 134,800

▼5000 139,800

▼5000

4. SJC - Cập nhật: 11/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,300

▼5500 138,300

▼5500 Vàng SJC 5 chỉ 133,300

▼5500 138,320

▼5500 Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,300

▼5500 138,330

▼5500

Giá vàng hôm nay 11/6/2026: Vàng nhẫn hạ nhiệt, nhiều nơi bán ra quanh 138 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 11/6/2026 ghi nhận thị trường vàng nhẫn 9999 trong nước chưa thoát khỏi vùng giá thấp sau phiên biến động trước đó. Cập nhật lúc 5h00 cho thấy giá bán ra tại nhiều thương hiệu lớn đang dao động quanh 138 triệu đồng/lượng.

Ở phiên liền trước, vàng nhẫn 9999 tiếp tục đi xuống theo đà điều chỉnh chung của thị trường vàng trong nước. Dù mức giá giữa các thương hiệu có sự chênh lệch, mặt bằng hiện tại đã giảm đáng kể so với vùng giá cao trước đó.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 11/6/2026 ở mức 133,2 - 138,2 triệu đồng/lượng. Đây là một trong những mức bán ra thấp trong nhóm doanh nghiệp lớn, cho thấy giá vàng nhẫn đã hạ nhiệt rõ rệt sau phiên trước.

Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI Hà Nội cùng ghi nhận giá bán ra 138,3 triệu đồng/lượng. Trong đó, nhẫn tròn ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải có giá mua vào 133,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI Hà Nội mua vào ở mức 132,7 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được giao dịch ở mức 133,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 138,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức giá này cao hơn nhẹ so với SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI, nhưng vẫn nằm trong nhóm bán ra dưới 139 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ mức cao hơn phần còn lại. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua vào 135,0 triệu đồng/lượng và bán ra 140,0 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp lại, giá vàng hôm nay 11/6/2026 cho thấy vàng nhẫn 9999 đang chốt phổ biến quanh 138 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Riêng Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ ngưỡng 140,0 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách rõ với các thương hiệu còn lại.