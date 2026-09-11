Giá vàng hôm nay 11/09/2026: SJC giảm về 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng Giá vàng ngày 11/09/2026 ghi nhận SJC niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:50)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.200.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

15:20: Giá vàng SJC giảm 1.200.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

13:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

12:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 2.200.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

10:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:22 sáng ngày 11/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Mức giảm ở chiều bán ra dao động từ 1.500.000 đồng đến 1.600.000 đồng mỗi lượng tùy từng thương hiệu.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:22 sáng 11/09/2026

SJC : Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng). DOJI Hà Nội & TP.HCM : Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMH / BTMC VRTL) : Mua vào 142.400.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 146.400.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

: Mua vào 142.400.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 146.400.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng). Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC) : Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).

: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.500.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua +/- Bán SJC 142.000.000 145.000.000 -1.600.000 -1.600.000 DOJI HN 142.000.000 145.000.000 -1.600.000 -1.600.000 DOJI SG 142.000.000 145.000.000 -1.600.000 -1.600.000 BTMH 142.400.000 146.400.000 -1.600.000 -1.600.000 BTMC VRTL 142.400.000 146.400.000 -1.600.000 -1.600.000 BTMC SJC 142.000.000 145.000.000 -1.600.000 -1.600.000 Phú Quý SJC 142.000.000 145.000.000 -1.600.000 -1.600.000 PNJ TP.HCM 142.000.000 145.000.000 -1.200.000 -1.500.000 PNJ Hà Nội 142.000.000 145.000.000 -1.200.000 -1.500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.