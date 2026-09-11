Giá vàng hôm nay 11/09/2026: SJC giảm về 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng ngày 11/09/2026 ghi nhận SJC niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:50)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.200.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.
15:20: Giá vàng SJC giảm 1.200.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.
13:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.
12:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 2.200.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.
10:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận tại thời điểm 09:22 sáng ngày 11/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Mức giảm ở chiều bán ra dao động từ 1.500.000 đồng đến 1.600.000 đồng mỗi lượng tùy từng thương hiệu.
Điểm nhanh lúc 09:22 sáng 11/09/2026
- SJC: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
- DOJI Hà Nội & TP.HCM: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMH / BTMC VRTL): Mua vào 142.400.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 146.400.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
- Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.500.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay (VNĐ)
|Bán hôm nay (VNĐ)
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|142.000.000
|145.000.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|DOJI HN
|142.000.000
|145.000.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|DOJI SG
|142.000.000
|145.000.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|BTMH
|142.400.000
|146.400.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|BTMC VRTL
|142.400.000
|146.400.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|BTMC SJC
|142.000.000
|145.000.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|Phú Quý SJC
|142.000.000
|145.000.000
|-1.600.000
|-1.600.000
|PNJ TP.HCM
|142.000.000
|145.000.000
|-1.200.000
|-1.500.000
|PNJ Hà Nội
|142.000.000
|145.000.000
|-1.200.000
|-1.500.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.