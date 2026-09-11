Về Báo Hà Tĩnh

Giá vàng hôm nay 11/09/2026: SJC giảm về 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn11/09/2026 16:50

Giá vàng ngày 11/09/2026 ghi nhận SJC niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:50)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.200.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

15:20: Giá vàng SJC giảm 1.200.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, niêm yết 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

13:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

12:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 2.200.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng.

10:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.600.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 142 - 145 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:22 sáng ngày 11/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua. Mức giảm ở chiều bán ra dao động từ 1.500.000 đồng đến 1.600.000 đồng mỗi lượng tùy từng thương hiệu.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:22 sáng 11/09/2026

  • SJC: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
  • DOJI Hà Nội & TP.HCM: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMH / BTMC VRTL): Mua vào 142.400.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 146.400.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Châu (BTMC SJC): Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.600.000 đồng).
  • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (-1.200.000 đồng), bán ra 145.000.000 đồng/lượng (-1.500.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nay (VNĐ)Bán hôm nay (VNĐ)+/- Mua+/- Bán
SJC142.000.000145.000.000-1.600.000-1.600.000
DOJI HN142.000.000145.000.000-1.600.000-1.600.000
DOJI SG142.000.000145.000.000-1.600.000-1.600.000
BTMH142.400.000146.400.000-1.600.000-1.600.000
BTMC VRTL142.400.000146.400.000-1.600.000-1.600.000
BTMC SJC142.000.000145.000.000-1.600.000-1.600.000
Phú Quý SJC142.000.000145.000.000-1.600.000-1.600.000
PNJ TP.HCM142.000.000145.000.000-1.200.000-1.500.000
PNJ Hà Nội142.000.000145.000.000-1.200.000-1.500.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Giá vàng hôm nay 11/09/2026: SJC giảm về 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO