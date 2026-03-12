Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 12/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Quốc Duẩn 12/03/2026 06:00

Giá vàng hôm nay 12/3/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 tăng từ 900 nghìn đến 1,3 triệu lên 187,2 triệu, vàng thế giới giảm còn 5171,6 USD

Cập nhật giá vàng hôm nay 12/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 6h hôm nay 12/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 184,2–187,2 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng từ 900 nghìn đến 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ niêm yết ở ngưỡng 184,2–187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại BTMH và Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 184,4-187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại BTMC niêm yết ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 185-187 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 200 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 200 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 tăng từ 200 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 183,9–187,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cập nhật 5h hôm nay 12/3/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 183,5–186,9 triệu đồng/lượng, tăng từ 200 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9), vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 183,5-186,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 12/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 12/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
184,2187,2
+1100+1100
Tập đoàn DOJI
184,2
187,2
+1100+1100
Mi Hồng
185187
+1000+1000
PNJ
184,2
187,2
+1100+1100
Bảo Tín Minh Châu
184,4
187,2
+1300+1100
Bảo Tín Mạnh Hải184,2187,2+1100+900
Phú Quý184,4187,4
+1300+1100
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 12/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
184,2187,2+1100+1100
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ183,9186,9+1100+1100
Vàng nhẫn trơn BTMC
183,5
186,5+200+200
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
184187+1000+1000
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
183,5
186,5+200+200
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
184,2
187,2+1100+1100
1. DOJI - Cập nhật: 12/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ184,20 ▲1100K187,20 ▲1100K
Kim TT/AVPL184,25 ▲1100K187,30 ▲1100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG184,20 ▲1100K187,20 ▲1100K
Nguyên Liệu 99.99176,00178,00
Nguyên Liệu 99.9175,50177,50
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ183,10 ▲1200K187,10 ▲1200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ182,60 ▲1200K186,60 ▲1200K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ181,90 ▲1200K186,40 ▲1200K
2. PNJ - Cập nhật: 12/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ184,200 ▲1100K187,200 ▲1100K
Hà Nội - PNJ184,200 ▲1100K187,200 ▲1100K
Đà Nẵng - PNJ184,200 ▲1100K187,200 ▲1100K
Miền Tây - PNJ184,200 ▲1100K187,200 ▲1100K
Tây Nguyên - PNJ184,200 ▲1100K187,200 ▲1100K
Đông Nam Bộ - PNJ184,200 ▲1100K187,200 ▲1100K
3. AJC - Cập nhật: 12/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội184,20 ▲1100K187,20 ▲1100K
Miếng SJC Nghệ An184,20 ▲1100K187,20 ▲1100K
Miếng SJC Thái Bình184,20 ▲1100K187,20 ▲1100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội184,00 ▲900K187,00 ▲900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An184,00 ▲900K187,00 ▲900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình184,00 ▲900K187,00 ▲900K
NL 99.90174,20
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình174,50
Trang sức 99.9178,90 ▲900K185,90 ▲900K
Trang sức 99.99179,00 ▲900K186,00 ▲900K
4. SJC - Cập nhật: 12/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG184,200 ▲1100K187,200 ▲1100K
Vàng SJC 5 chỉ184,200 ▲1100K187,220 ▲1100K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ184,200 ▲1100K187,230 ▲1100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ183,900 ▲1100K186,900 ▲1100K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ183,900 ▲1100K187,000 ▲1100K
Nữ trang 99,99%181,900 ▲1100K185,400 ▲1100K
Nữ trang 99%177,064 ▲1089K183,564 ▲1089K
Nữ trang 68%117,334 ▲748K126,234 ▲748K
Nữ trang 41,7%68,569 ▲458K77,469 ▲458K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 12/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 12/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5.171,6 USD/ounce, giảm 18,7 USD (-0,36%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.311 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 163,96 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,24 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-11-2026_10_56_pm.png

Ghi nhận trong ngày 11/3 cho thấy nhu cầu mua vàng đã giảm bớt dù giá vàng tiếp tục tăng mạnh. Người dân không còn đến từ sáng sớm để xếp hàng dài như những ngày trước, thời gian chờ mua vàng cũng rút ngắn và không khí giao dịch tại các cửa hàng bớt sôi động.

Tại Bảo Tín Minh Châu, khách hàng được mua vàng nhẫn không giới hạn số lượng theo nhu cầu, nhưng những người mua từ 4 chỉ trở lên vẫn nhận giấy hẹn đến ngày 23/3. Trong hai ngày gần đây, giá vàng trong nước đã tăng hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, lên mức cao nhất trong một tuần.

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng hôm nay 12/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới
