Thị trường Giá vàng hôm nay 12/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 12/3/2026: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 tăng từ 900 nghìn đến 1,3 triệu lên 187,2 triệu, vàng thế giới giảm còn 5171,6 USD

Cập nhật giá vàng hôm nay 12/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 6h hôm nay 12/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 184,2–187,2 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, tăng từ 900 nghìn đến 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ niêm yết ở ngưỡng 184,2–187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại BTMH và Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 184,4-187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại BTMC niêm yết ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 185-187 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999: Tăng từ 200 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng tùy cửa hàng

Phân khúc vàng nhẫn 9999 tăng từ 200 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 183,9–187,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cập nhật 5h hôm nay 12/3/2026, giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở ngưỡng 183,5–186,9 triệu đồng/lượng, tăng từ 200 nghìn đến 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở ngưỡng 184,2-187,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở ngưỡng 184-187 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9), vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 183,5-186,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 12/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

184,2 187,2

+1100 +1100 Tập đoàn DOJI

184,2

187,2

+1100 +1100 Mi Hồng

185 187

+1000 +1000 PNJ

184,2

187,2

+1100 +1100 Bảo Tín Minh Châu

184,4

187,2

+1300 +1100

Bảo Tín Mạnh Hải 184,2 187,2 +1100 +900 Phú Quý 184,4 187,4

+1300 +1100

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 12/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

184,2 187,2 +1100 +1100 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 183,9 186,9 +1100 +1100 Vàng nhẫn trơn BTMC

183,5

186,5 +200 +200 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

184 187 +1000 +1000 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

183,5

186,5 +200 +200 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

184,2

187,2 +1100 +1100

1. DOJI - Cập nhật: 12/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 184,20 ▲1100K 187,20 ▲1100K Kim TT/AVPL 184,25 ▲1100K 187,30 ▲1100K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 184,20 ▲1100K 187,20 ▲1100K Nguyên Liệu 99.99 176,00 178,00 Nguyên Liệu 99.9 175,50 177,50 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 183,10 ▲1200K 187,10 ▲1200K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 182,60 ▲1200K 186,60 ▲1200K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 181,90 ▲1200K 186,40 ▲1200K

2. PNJ - Cập nhật: 12/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K Hà Nội - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K Đà Nẵng - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K Miền Tây - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K Tây Nguyên - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K Đông Nam Bộ - PNJ 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K

3. AJC - Cập nhật: 12/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 184,20 ▲1100K 187,20 ▲1100K Miếng SJC Nghệ An 184,20 ▲1100K 187,20 ▲1100K Miếng SJC Thái Bình 184,20 ▲1100K 187,20 ▲1100K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 184,00 ▲900K 187,00 ▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 184,00 ▲900K 187,00 ▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 184,00 ▲900K 187,00 ▲900K NL 99.90 174,20 NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 174,50 Trang sức 99.9 178,90 ▲900K 185,90 ▲900K Trang sức 99.99 179,00 ▲900K 186,00 ▲900K

4. SJC - Cập nhật: 12/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 184,200 ▲1100K 187,200 ▲1100K Vàng SJC 5 chỉ 184,200 ▲1100K 187,220 ▲1100K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 184,200 ▲1100K 187,230 ▲1100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 183,900 ▲1100K 186,900 ▲1100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 183,900 ▲1100K 187,000 ▲1100K Nữ trang 99,99% 181,900 ▲1100K 185,400 ▲1100K Nữ trang 99% 177,064 ▲1089K 183,564 ▲1089K Nữ trang 68% 117,334 ▲748K 126,234 ▲748K Nữ trang 41,7% 68,569 ▲458K 77,469 ▲458K

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 12/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng 24h qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 12/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5.171,6 USD/ounce, giảm 18,7 USD (-0,36%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.311 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 163,96 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,24 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận trong ngày 11/3 cho thấy nhu cầu mua vàng đã giảm bớt dù giá vàng tiếp tục tăng mạnh. Người dân không còn đến từ sáng sớm để xếp hàng dài như những ngày trước, thời gian chờ mua vàng cũng rút ngắn và không khí giao dịch tại các cửa hàng bớt sôi động.

Tại Bảo Tín Minh Châu, khách hàng được mua vàng nhẫn không giới hạn số lượng theo nhu cầu, nhưng những người mua từ 4 chỉ trở lên vẫn nhận giấy hẹn đến ngày 23/3. Trong hai ngày gần đây, giá vàng trong nước đã tăng hơn 3 triệu đồng mỗi lượng, lên mức cao nhất trong một tuần.