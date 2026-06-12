Thị trường Giá vàng hôm nay 12/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới thứ Sáu Giá vàng hôm nay 12/6/2026 dao động quanh mốc 4.100 USD/ounce, trong khi vàng miếng SJC và nhiều thương hiệu lớn tăng nhẹ, có nơi lên tới 138,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12/6/2026: Vàng thế giới quanh 4.100 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 12/6/2026 trên thị trường thế giới tiếp tục giao dịch quanh mốc 4.100 USD/ounce. Tính đến 05h00 ngày 12/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.091,4 USD/ounce, tăng 20,8 USD/ounce trong phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank là 26.410 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, vàng SJC hiện cao hơn giá thế giới khoảng 8,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng gần như đi ngang sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trong phiên thứ Năm. Áp lực chính đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ tăng mạnh, làm gia tăng kỳ vọng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới.

Dù vậy, đà giảm của vàng được hạn chế nhờ báo cáo việc làm Mỹ kém tích cực. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tăng lên 229.000 đơn, cao hơn dự báo 219.000 đơn của Reuters. Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu yếu đi, qua đó hỗ trợ phần nào cho giá vàng.

Tính đến 11h27 theo giờ ET, giá vàng giao ngay gần như không đổi ở mức 4.081,99 USD/ounce, sau khi chạm vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 11. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 giảm 0,7%, còn 4.103,60 USD/ounce.

Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, thị trường lao động yếu hơn là yếu tố hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, lạm phát tiếp tục tăng lại khiến đồng USD mạnh lên, từ đó gây sức ép lên kim loại quý.

Dữ liệu mới nhất cho thấy giá sản xuất tại Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự kiến. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng cũng tăng với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm, chủ yếu do giá các mặt hàng liên quan đến năng lượng leo thang.

Giá vàng thời gian qua chịu áp lực khi căng thẳng địa chính trị và giá dầu tăng cao làm dấy lên lo ngại lãi suất sẽ còn neo ở mức cao. Dù vàng thường được xem là kênh trú ẩn trước lạm phát, môi trường lãi suất cao lại khiến kim loại quý kém hấp dẫn hơn.

Nhà đầu tư hiện chờ cuộc họp Fed vào tuần tới. Thị trường dự báo Fed có thể giữ nguyên lãi suất, song khả năng Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn đang được giới giao dịch tính đến.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 64,04 USD/ounce, bạch kim tăng 0,6% lên 1.674,76 USD/ounce, còn palladium tăng 3,1% lên 1.252,99 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 12/6/2026: SJC, PNJ, Phú Quý cùng tăng nhẹ

Giá vàng hôm nay 12/6/2026 lúc 5h30 được ghi nhận theo mức chốt cuối phiên trước. Sau phiên giao dịch ngày 11/6, thị trường vàng miếng có sự phân hóa giữa các thương hiệu, trong đó SJC, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng nhẹ, còn Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng đi ngược xu hướng.

Tại SJC, vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 133,4 triệu đồng/lượng mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước đó, giá vàng tại thương hiệu này tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, giữ chênh lệch mua - bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Cùng diễn biến với SJC, giá vàng hôm nay 12/6/2026 tại PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cũng được đưa lên mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng. Cả ba thương hiệu này đều tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm trước đó.

Trái lại, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm giá vàng miếng trong phiên trước. Doanh nghiệp này hạ đồng loạt 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào xuống 133,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra về 138,4 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, giá mua vào giữ nguyên, trong khi giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng. Đây vẫn là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn rõ rệt so với mặt bằng chung.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 12/6/2026 ghi nhận xu hướng phục hồi nhẹ tại nhiều hệ thống lớn. Tuy nhiên, diễn biến trái chiều tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cho thấy thị trường vàng miếng vẫn chưa hoàn toàn đồng nhất.

Giá vàng hôm nay Ngày 12/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133,4 138,4 +100 +100 Tập đoàn DOJI 133,4 138,4 +100 +100 Mi Hồng 132,0 134,5 - -500 PNJ 133,4 138,4 +100 +100 Bảo Tín Minh Châu 133,4 138,4 -400 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 133,4 138,4 +100 +100 Phú Quý 133,4 138,4 +100 +100

1. DOJI - Cập nhật: 12/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng SJC DOJI HCM 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 133,400

▲100K 138,400

▲100K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng 24K DOJI 133,400

▲100K 138,400

▲100K

2. PNJ - Cập nhật: 12/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 133,400

▲100K 138,400

▲100K Nhẫn trơn PNJ 999.9 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng Kim Bảo 999.9 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 133,400

▲100K 138,400

▲100K

3. BTMC - Cập nhật: 12/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 133,400

▼400K 138,400

▼400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 133,400

▼400K 138,400

▼400K Nhẫn tròn trơn BTMC 133,400

▼400K 138,400

▼400K Bản vị vàng BTMC 133,400

▼400K 138,400

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 132,700

▼400K 137,700

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 132,500

▼400K 137,500

▼400K

4. SJC - Cập nhật: 12/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 133,400

▲100K 138,400

▲100K Vàng SJC 5 chỉ 133,400

▲100K 138,420

▲100K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 133,400

▲100K 138,430

▲100K

Giá vàng hôm nay 12/6/2026: Vàng nhẫn 9999 cao nhất 138,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 12/6/2026 đối với vàng nhẫn tròn 9999 mở đầu phiên thứ Sáu quanh vùng 138,3 - 138,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, tùy từng thương hiệu.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 sáng nay được giao dịch ở mức 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 138,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng mức giá cao hơn 100 nghìn đồng/lượng so với SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI Hà Nội và Phú Quý hiện cùng niêm yết vàng nhẫn quanh 133,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 138,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong đó, Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng với nhẫn tròn ép vỉ, DOJI giao dịch vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999, còn Phú Quý niêm yết nhẫn tròn trơn 999,9 theo mức chốt cuối ngày thứ Năm.

Đáng chú ý, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đang có giá cao hơn mặt bằng chung. Sản phẩm này được niêm yết ở mức 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 138,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 12/6/2026 với nhóm vàng nhẫn 9999 vẫn neo quanh vùng cao, trong đó Bảo Tín Minh Châu đang là thương hiệu có mức giá mua vào và bán ra cao nhất trong các đơn vị được khảo sát.