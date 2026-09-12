Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 12/9/2026: SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý và vàng nhẫn

Văn Khoa 12/09/2026 5:00

Sau phiên giảm mạnh rồi hồi nhẹ về cuối ngày, giá vàng hôm nay 12/9/2026 đang phổ biến ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng Mi Hồng giữ mức bán 145 triệu đồng/lượng và có mức giảm nhẹ hơn phần còn lại của thị trường.

Giá vàng hôm nay 12/9/2026: Phổ biến 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng sau nhịp hồi cuối phiên

Giá vàng hôm nay 12/9/2026 lúc 5h00 phổ biến ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Mặt bằng này được giữ nguyên từ cuối phiên trước, sau khi nhiều thương hiệu hồi 400.000 - 500.000 đồng/lượng vào chiều 11/9 nhưng vẫn thấp hơn đầu phiên trước.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 12/9/2026 đang ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, SJC từng giảm sâu vào buổi sáng trước khi lấy lại 400.000 đồng/lượng vào cuối ngày. Dù vậy, mức hiện tại vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày liền trước.

PNJ Hà Nội bước sang sáng 12/9 với giá mua vàng miếng ở 142,4 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra là 145,4 triệu đồng/lượng. Phiên 11/9 khép lại bằng nhịp tăng 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng, qua đó thu hẹp một phần mức giảm trong ngày. So với phiên trước nữa, giá vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay đang được ghi nhận ở 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, thương hiệu này có thời điểm lùi xuống vùng 142 - 145 triệu đồng/lượng trước khi phục hồi 400.000 đồng/lượng vào buổi chiều. So với ngày trước đó, cả hai chiều vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý hiện niêm yết vàng miếng ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Cuối phiên 11/9, giá đã cao hơn buổi sáng 400.000 đồng/lượng, nhưng nhịp hồi này chưa đủ bù mức giảm trước đó. Giá hiện tại vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng sáng 12/9 giữ ở 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức được thiết lập sau khi thương hiệu tăng trở lại 400.000 đồng/lượng trong chiều qua. Nếu so với phiên liền trước, vàng miếng tại đây vẫn rẻ hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang duy trì giá mua 142,4 triệu đồng/lượng và bán 145,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến đáng chú ý trong phiên trước là mức giảm từng lên tới 1,6 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, sau đó thu hẹp còn 1,2 triệu đồng/lượng khi giá hồi về cuối ngày.

Riêng Mi Hồng, giá vàng hôm nay 12/9/2026 ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra. Thương hiệu này tăng 500.000 đồng/lượng trong chiều 11/9 và chỉ còn thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với ngày trước, mức giảm nhẹ hơn các doanh nghiệp còn lại.

Giá vàng hôm nay
Ngày 12/9/2026
(Triệu đồng)
Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
142,4145,4
-1200-1200
Tập đoàn DOJI
142,4145,4
-1200-1200
Mi Hồng
143,5145,0
-800-800
PNJ
142,4145,4
-1200-1200
Bảo Tín Minh Châu
142,4145,4
-1200-1200
Bảo Tín Mạnh Hải142,4145,4
-1200-1200
Phú Quý142,4145,4
-1200-1200
1. SJC - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ141.900.000
▼ 1.200.000		144.900.000
▼ 1.200.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ142.400.000
▼ 1.200.000		145.420.000
▼ 1.200.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ142.400.000
▼ 1.200.000		145.430.000
▼ 1.200.000
TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ141.900.000
▼ 1.200.000		145.000.000
▼ 1.200.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%139.400.000
▼ 1.200.000		143.900.000
▼ 1.200.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%135.475.000
▼ 1.188.000		142.475.000
▼ 1.188.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%98.286.000
▼ 900.000		108.086.000
▼ 900.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%88.212.000
▼ 816.000		98.012.000
▼ 816.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%78.138.000
▼ 732.000		87.938.000
▼ 732.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%74.252.000
▼ 700.000		84.052.000
▼ 700.000
TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%50.362.000
▼ 501.000		60.162.000
▼ 501.000
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
2. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9140.600.000
▼ 1.400.000		145.600.000
▼ 1.400.000
Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9140.400.000
▼ 1.400.000		145.400.000
▼ 1.400.000
Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU142.600.000
▼ 1.400.000		146.600.000
▼ 1.400.000
Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU142.600.000
▼ 1.400.000		146.600.000
▼ 1.400.000
Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU142.600.000
▼ 1.400.000		146.600.000
▼ 1.400.000
Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)140.000.0000
Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)138.000.000
▲ 1.000.000		0
3. PNJ - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội SJC142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
TPHCM PNJ142.400.000
▼ 800.000		145.400.000
▼ 1.100.000
TPHCM SJC142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Hà Nội PNJ142.400.000
▼ 800.000		145.400.000
▼ 1.100.000
Đà Nẵng PNJ142.400.000
▼ 800.000		145.400.000
▼ 1.100.000
Đà Nẵng SJC142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Miền Tây PNJ142.400.000
▼ 800.000		145.400.000
▼ 1.100.000
Miền Tây SJC142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Tây Nguyên PNJ142.400.000
▼ 800.000		145.400.000
▼ 1.100.000
Tây Nguyên SJC142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Đông Nam Bộ PNJ142.400.000
▼ 800.000		145.400.000
▼ 1.100.000
Đông Nam Bộ SJC142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9142.400.000
▼ 800.000		145.400.000
▼ 1.100.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9139.900.000
▼ 700.000		144.900.000
▼ 700.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999139.760.000
▼ 690.000		144.760.000
▼ 690.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99137.250.000
▼ 690.000		143.450.000
▼ 690.000
Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)126.530.000
▼ 640.000		132.730.000
▼ 640.000
Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)98.780.000
▼ 520.000		108.680.000
▼ 520.000
Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)88.630.000
▼ 480.000		98.530.000
▼ 480.000
Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)84.290.000
▼ 450.000		94.190.000
▼ 450.000
Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)78.490.000
▼ 430.000		88.390.000
▼ 430.000
Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)74.870.000
▼ 410.000		84.770.000
▼ 410.000
Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)50.380.000
▼ 290.000		60.280.000
▼ 290.000
Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)44.440.000
▼ 260.000		54.340.000
▼ 260.000
Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)38.350.000
▼ 230.000		48.250.000
▼ 230.000
Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9142.400.000
▼ 800.000		145.400.000
▼ 1.100.000
Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9142.400.000
▼ 800.000		145.400.000
▼ 1.100.000
Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920137.540.000
▼ 700.000		143.740.000
▼ 700.000
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99135.300.000
▼ 1.500.000		0
Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99132.700.000
▼ 1.480.000		0
4. Phú Quý - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9142.400.000
▼ 1.200.000		145.800.000
▼ 1.200.000
Phú Quý 1 Lượng 999.9142.400.000
▼ 1.200.000		145.800.000
▼ 1.200.000
Phú quý 1 lượng 99.9142.300.000
▼ 1.200.000		145.700.000
▼ 1.200.000
Vàng trang sức 999139.400.000
▼ 1.500.000		144.400.000
▼ 1.500.000
Vàng trang sức 99138.105.000
▼ 1.485.000		143.055.000
▼ 1.485.000
Vàng trang sức 98136.710.000
▼ 1.470.000		141.610.000
▼ 1.470.000
Vàng 999.9 phi SJC137.000.000
▼ 1.500.000		0
5. DOJI - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Hà Nội AVPL142.800.000
▼ 1.200.000		146.800.000
▼ 1.200.000
Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng142.800.000
▼ 1.200.000		146.800.000
▼ 1.200.000
Hà Nội Nữ trang 99.99142.000.000
▼ 1.500.000		146.000.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99.9141.500.000
▼ 1.500.000		145.500.000
▼ 1.500.000
Hà Nội Nữ trang 99139.800.000
▼ 1.500.000		144.500.000
▼ 1.500.000
6. Mi Hồng - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC143.800.000
▼ 500.000		145.300.000
▼ 500.000
Vàng 99,9%143.800.000
▼ 500.000		145.300.000
▼ 500.000
Vàng 9T85 (98,5%)133.500.000
▲ 200.000		135.500.000
▲ 200.000
Vàng 9T8 (98,0%)132.700.000
▲ 200.000		134.700.000
▲ 200.000
Vàng 95 (95,0%)128.700.000
▲ 200.000		0
Vàng V75 (75,0%)96.500.000
▼ 500.000		99.500.000
▼ 500.000
Vàng V68 (68,0%)85.000.000
▼ 500.000		88.000.000
▼ 500.000
Vàng 6T1 (61,0%)82.000.000
▼ 500.000		85.000.000
▼ 500.000
Vàng 14K (58,0%)76.000.000
▼ 500.000		79.000.000
▼ 500.000
Vàng 10K (41,0%)50.500.000
▼ 500.000		53.500.000
▼ 500.000
7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC141.500.000
▼ 500.000		145.000.000
▼ 500.000
Nhẫn 999.9135.000.000139.000.000
Vàng Ta 999.9135.000.000139.000.000
Vàng Ta 990133.000.000137.000.000
Vàng 18K (750)98.320.000
▼ 1.060.000		103.820.000
▼ 1.060.000
Vàng trắng Au75098.320.000
▼ 1.060.000		103.820.000
▼ 1.060.000
8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)142.400.000
▼ 1.200.000		145.400.000
▼ 1.200.000
Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)142.600.000
▼ 1.400.000		146.600.000
▼ 1.400.000
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ14.260.000
▼ 140.000		14.660.000
▼ 140.000
Nhẫn tròn 999.9 BTMH141.600.000
▼ 1.400.000		0
Vàng trang sức 24K (999.9)140.600.000
▼ 1.400.000		145.600.000
▼ 1.400.000
Vàng trang sức 24K (99.9)140.500.000
▼ 1.400.000		145.500.000
▼ 1.400.000
Vàng nguyên liệu 999,9137.150.000
▲ 150.000		0
Vàng nguyên liệu 99.9136.650.000
▲ 150.000		0

Với Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 hiện ở 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách hai chiều lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá mua vàng nhẫn 9999 ở 141,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Phú Quý đưa giá nhẫn tròn 9999 lên 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, với chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn hiện được mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 145 triệu đồng/lượng. Mức bán này thấp hơn Phú Quý 500.000 đồng/lượng.

SJC đang niêm yết nhẫn 9999 ở 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp nhất ở chiều bán trong nhóm được cập nhật.

Bài liên quan

    Giá vàng hôm nay
      Đọc tiếp

        Đọc nhiều

          Thị trường
          Giá vàng hôm nay 12/9/2026: SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý và vàng nhẫn
          • Mặc định

          Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

          Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

          Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

          Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

          QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

          Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

          © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

          Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO