Thị trường Giá vàng hôm nay 12/9/2026: SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý và vàng nhẫn Sau phiên giảm mạnh rồi hồi nhẹ về cuối ngày, giá vàng hôm nay 12/9/2026 đang phổ biến ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng Mi Hồng giữ mức bán 145 triệu đồng/lượng và có mức giảm nhẹ hơn phần còn lại của thị trường.

Giá vàng hôm nay 12/9/2026: Phổ biến 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng sau nhịp hồi cuối phiên

Giá vàng hôm nay 12/9/2026 lúc 5h00 phổ biến ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Mặt bằng này được giữ nguyên từ cuối phiên trước, sau khi nhiều thương hiệu hồi 400.000 - 500.000 đồng/lượng vào chiều 11/9 nhưng vẫn thấp hơn đầu phiên trước.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 12/9/2026 đang ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, SJC từng giảm sâu vào buổi sáng trước khi lấy lại 400.000 đồng/lượng vào cuối ngày. Dù vậy, mức hiện tại vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày liền trước.

PNJ Hà Nội bước sang sáng 12/9 với giá mua vàng miếng ở 142,4 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra là 145,4 triệu đồng/lượng. Phiên 11/9 khép lại bằng nhịp tăng 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng, qua đó thu hẹp một phần mức giảm trong ngày. So với phiên trước nữa, giá vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng hôm nay đang được ghi nhận ở 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, thương hiệu này có thời điểm lùi xuống vùng 142 - 145 triệu đồng/lượng trước khi phục hồi 400.000 đồng/lượng vào buổi chiều. So với ngày trước đó, cả hai chiều vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý hiện niêm yết vàng miếng ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Cuối phiên 11/9, giá đã cao hơn buổi sáng 400.000 đồng/lượng, nhưng nhịp hồi này chưa đủ bù mức giảm trước đó. Giá hiện tại vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng sáng 12/9 giữ ở 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức được thiết lập sau khi thương hiệu tăng trở lại 400.000 đồng/lượng trong chiều qua. Nếu so với phiên liền trước, vàng miếng tại đây vẫn rẻ hơn 1,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang duy trì giá mua 142,4 triệu đồng/lượng và bán 145,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến đáng chú ý trong phiên trước là mức giảm từng lên tới 1,6 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, sau đó thu hẹp còn 1,2 triệu đồng/lượng khi giá hồi về cuối ngày.

Riêng Mi Hồng, giá vàng hôm nay 12/9/2026 ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra. Thương hiệu này tăng 500.000 đồng/lượng trong chiều 11/9 và chỉ còn thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với ngày trước, mức giảm nhẹ hơn các doanh nghiệp còn lại.

Giá vàng hôm nay

Ngày 12/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

142,4 145,4

-1200 -1200 Tập đoàn DOJI

142,4 145,4

-1200 -1200 Mi Hồng

143,5 145,0

-800 -800 PNJ

142,4 145,4

-1200 -1200 Bảo Tín Minh Châu

142,4 145,4

-1200 -1200 Bảo Tín Mạnh Hải 142,4 145,4

-1200 -1200 Phú Quý 142,4 145,4

-1200 -1200

1. SJC - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141.900.000

▼ 1.200.000 144.900.000

▼ 1.200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 142.400.000

▼ 1.200.000 145.420.000

▼ 1.200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142.400.000

▼ 1.200.000 145.430.000

▼ 1.200.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141.900.000

▼ 1.200.000 145.000.000

▼ 1.200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 139.400.000

▼ 1.200.000 143.900.000

▼ 1.200.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 135.475.000

▼ 1.188.000 142.475.000

▼ 1.188.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 98.286.000

▼ 900.000 108.086.000

▼ 900.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 88.212.000

▼ 816.000 98.012.000

▼ 816.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 78.138.000

▼ 732.000 87.938.000

▼ 732.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 74.252.000

▼ 700.000 84.052.000

▼ 700.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.362.000

▼ 501.000 60.162.000

▼ 501.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000

2. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.600.000

▼ 1.400.000 145.600.000

▼ 1.400.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.400.000

▼ 1.400.000 145.400.000

▼ 1.400.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000

▼ 1.400.000 146.600.000

▼ 1.400.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000

▼ 1.400.000 146.600.000

▼ 1.400.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.600.000

▼ 1.400.000 146.600.000

▼ 1.400.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 140.000.000 0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 138.000.000

▲ 1.000.000 0

3. PNJ - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 TPHCM PNJ 142.400.000

▼ 800.000 145.400.000

▼ 1.100.000 TPHCM SJC 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Hà Nội PNJ 142.400.000

▼ 800.000 145.400.000

▼ 1.100.000 Đà Nẵng PNJ 142.400.000

▼ 800.000 145.400.000

▼ 1.100.000 Đà Nẵng SJC 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Miền Tây PNJ 142.400.000

▼ 800.000 145.400.000

▼ 1.100.000 Miền Tây SJC 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Tây Nguyên PNJ 142.400.000

▼ 800.000 145.400.000

▼ 1.100.000 Tây Nguyên SJC 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Đông Nam Bộ PNJ 142.400.000

▼ 800.000 145.400.000

▼ 1.100.000 Đông Nam Bộ SJC 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 142.400.000

▼ 800.000 145.400.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 139.900.000

▼ 700.000 144.900.000

▼ 700.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 139.760.000

▼ 690.000 144.760.000

▼ 690.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 137.250.000

▼ 690.000 143.450.000

▼ 690.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 126.530.000

▼ 640.000 132.730.000

▼ 640.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 98.780.000

▼ 520.000 108.680.000

▼ 520.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 88.630.000

▼ 480.000 98.530.000

▼ 480.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.290.000

▼ 450.000 94.190.000

▼ 450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.490.000

▼ 430.000 88.390.000

▼ 430.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 74.870.000

▼ 410.000 84.770.000

▼ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.380.000

▼ 290.000 60.280.000

▼ 290.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.440.000

▼ 260.000 54.340.000

▼ 260.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.350.000

▼ 230.000 48.250.000

▼ 230.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 142.400.000

▼ 800.000 145.400.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142.400.000

▼ 800.000 145.400.000

▼ 1.100.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 137.540.000

▼ 700.000 143.740.000

▼ 700.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.300.000

▼ 1.500.000 0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 132.700.000

▼ 1.480.000 0

4. Phú Quý - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 142.400.000

▼ 1.200.000 145.800.000

▼ 1.200.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 142.400.000

▼ 1.200.000 145.800.000

▼ 1.200.000 Phú quý 1 lượng 99.9 142.300.000

▼ 1.200.000 145.700.000

▼ 1.200.000 Vàng trang sức 999 139.400.000

▼ 1.500.000 144.400.000

▼ 1.500.000 Vàng trang sức 99 138.105.000

▼ 1.485.000 143.055.000

▼ 1.485.000 Vàng trang sức 98 136.710.000

▼ 1.470.000 141.610.000

▼ 1.470.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.000.000

▼ 1.500.000 0

5. DOJI - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 142.800.000

▼ 1.200.000 146.800.000

▼ 1.200.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 142.800.000

▼ 1.200.000 146.800.000

▼ 1.200.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 142.000.000

▼ 1.500.000 146.000.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 141.500.000

▼ 1.500.000 145.500.000

▼ 1.500.000 Hà Nội Nữ trang 99 139.800.000

▼ 1.500.000 144.500.000

▼ 1.500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 143.800.000

▼ 500.000 145.300.000

▼ 500.000 Vàng 99,9% 143.800.000

▼ 500.000 145.300.000

▼ 500.000 Vàng 9T85 (98,5%) 133.500.000

▲ 200.000 135.500.000

▲ 200.000 Vàng 9T8 (98,0%) 132.700.000

▲ 200.000 134.700.000

▲ 200.000 Vàng 95 (95,0%) 128.700.000

▲ 200.000 0 Vàng V75 (75,0%) 96.500.000

▼ 500.000 99.500.000

▼ 500.000 Vàng V68 (68,0%) 85.000.000

▼ 500.000 88.000.000

▼ 500.000 Vàng 6T1 (61,0%) 82.000.000

▼ 500.000 85.000.000

▼ 500.000 Vàng 14K (58,0%) 76.000.000

▼ 500.000 79.000.000

▼ 500.000 Vàng 10K (41,0%) 50.500.000

▼ 500.000 53.500.000

▼ 500.000

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.500.000

▼ 500.000 145.000.000

▼ 500.000 Nhẫn 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 999.9 135.000.000 139.000.000 Vàng Ta 990 133.000.000 137.000.000 Vàng 18K (750) 98.320.000

▼ 1.060.000 103.820.000

▼ 1.060.000 Vàng trắng Au750 98.320.000

▼ 1.060.000 103.820.000

▼ 1.060.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 142.400.000

▼ 1.200.000 145.400.000

▼ 1.200.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 142.600.000

▼ 1.400.000 146.600.000

▼ 1.400.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.260.000

▼ 140.000 14.660.000

▼ 140.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 141.600.000

▼ 1.400.000 0 Vàng trang sức 24K (999.9) 140.600.000

▼ 1.400.000 145.600.000

▼ 1.400.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 140.500.000

▼ 1.400.000 145.500.000

▼ 1.400.000 Vàng nguyên liệu 999,9 137.150.000

▲ 150.000 0 Vàng nguyên liệu 99.9 136.650.000

▲ 150.000 0

Với Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 hiện ở 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách hai chiều lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá mua vàng nhẫn 9999 ở 141,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.

Phú Quý đưa giá nhẫn tròn 9999 lên 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, với chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn hiện được mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 145 triệu đồng/lượng. Mức bán này thấp hơn Phú Quý 500.000 đồng/lượng.

SJC đang niêm yết nhẫn 9999 ở 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp nhất ở chiều bán trong nhóm được cập nhật.