Giá vàng hôm nay 12/9/2026: SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý và vàng nhẫn
Sau phiên giảm mạnh rồi hồi nhẹ về cuối ngày, giá vàng hôm nay 12/9/2026 đang phổ biến ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng Mi Hồng giữ mức bán 145 triệu đồng/lượng và có mức giảm nhẹ hơn phần còn lại của thị trường.
Giá vàng hôm nay 12/9/2026: Phổ biến 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng sau nhịp hồi cuối phiên
Giá vàng hôm nay 12/9/2026 lúc 5h00 phổ biến ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Mặt bằng này được giữ nguyên từ cuối phiên trước, sau khi nhiều thương hiệu hồi 400.000 - 500.000 đồng/lượng vào chiều 11/9 nhưng vẫn thấp hơn đầu phiên trước.
Tại SJC, giá vàng hôm nay 12/9/2026 đang ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong phiên trước, SJC từng giảm sâu vào buổi sáng trước khi lấy lại 400.000 đồng/lượng vào cuối ngày. Dù vậy, mức hiện tại vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với ngày liền trước.
PNJ Hà Nội bước sang sáng 12/9 với giá mua vàng miếng ở 142,4 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra là 145,4 triệu đồng/lượng. Phiên 11/9 khép lại bằng nhịp tăng 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng, qua đó thu hẹp một phần mức giảm trong ngày. So với phiên trước nữa, giá vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, giá vàng hôm nay đang được ghi nhận ở 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên trước, thương hiệu này có thời điểm lùi xuống vùng 142 - 145 triệu đồng/lượng trước khi phục hồi 400.000 đồng/lượng vào buổi chiều. So với ngày trước đó, cả hai chiều vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.
Phú Quý hiện niêm yết vàng miếng ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Cuối phiên 11/9, giá đã cao hơn buổi sáng 400.000 đồng/lượng, nhưng nhịp hồi này chưa đủ bù mức giảm trước đó. Giá hiện tại vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm trước.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng sáng 12/9 giữ ở 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Đây là mức được thiết lập sau khi thương hiệu tăng trở lại 400.000 đồng/lượng trong chiều qua. Nếu so với phiên liền trước, vàng miếng tại đây vẫn rẻ hơn 1,2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu cũng đang duy trì giá mua 142,4 triệu đồng/lượng và bán 145,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến đáng chú ý trong phiên trước là mức giảm từng lên tới 1,6 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, sau đó thu hẹp còn 1,2 triệu đồng/lượng khi giá hồi về cuối ngày.
Riêng Mi Hồng, giá vàng hôm nay 12/9/2026 ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra. Thương hiệu này tăng 500.000 đồng/lượng trong chiều 11/9 và chỉ còn thấp hơn 800.000 đồng/lượng so với ngày trước, mức giảm nhẹ hơn các doanh nghiệp còn lại.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 12/9/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|142,4
|145,4
|-1200
|-1200
|Tập đoàn DOJI
|142,4
|145,4
|-1200
|-1200
|Mi Hồng
|143,5
|145,0
|-800
|-800
|PNJ
|142,4
|145,4
|-1200
|-1200
|Bảo Tín Minh Châu
|142,4
|145,4
|-1200
|-1200
|Bảo Tín Mạnh Hải
|142,4
|145,4
|-1200
|-1200
|Phú Quý
|142,4
|145,4
|-1200
|-1200
|1. SJC - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|141.900.000
▼ 1.200.000
|144.900.000
▼ 1.200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.420.000
▼ 1.200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.430.000
▼ 1.200.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|141.900.000
▼ 1.200.000
|145.000.000
▼ 1.200.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|139.400.000
▼ 1.200.000
|143.900.000
▼ 1.200.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|135.475.000
▼ 1.188.000
|142.475.000
▼ 1.188.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|98.286.000
▼ 900.000
|108.086.000
▼ 900.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|88.212.000
▼ 816.000
|98.012.000
▼ 816.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|78.138.000
▼ 732.000
|87.938.000
▼ 732.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|74.252.000
▼ 700.000
|84.052.000
▼ 700.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|50.362.000
▼ 501.000
|60.162.000
▼ 501.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|2. Bảo Tín Minh Châu - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|140.600.000
▼ 1.400.000
|145.600.000
▼ 1.400.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|140.400.000
▼ 1.400.000
|145.400.000
▼ 1.400.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|142.600.000
▼ 1.400.000
|146.600.000
▼ 1.400.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|142.600.000
▼ 1.400.000
|146.600.000
▼ 1.400.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|142.600.000
▼ 1.400.000
|146.600.000
▼ 1.400.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|140.000.000
|0
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|138.000.000
▲ 1.000.000
|0
|3. PNJ - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|TPHCM PNJ
|142.400.000
▼ 800.000
|145.400.000
▼ 1.100.000
|TPHCM SJC
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Hà Nội PNJ
|142.400.000
▼ 800.000
|145.400.000
▼ 1.100.000
|Đà Nẵng PNJ
|142.400.000
▼ 800.000
|145.400.000
▼ 1.100.000
|Đà Nẵng SJC
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Miền Tây PNJ
|142.400.000
▼ 800.000
|145.400.000
▼ 1.100.000
|Miền Tây SJC
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Tây Nguyên PNJ
|142.400.000
▼ 800.000
|145.400.000
▼ 1.100.000
|Tây Nguyên SJC
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|142.400.000
▼ 800.000
|145.400.000
▼ 1.100.000
|Đông Nam Bộ SJC
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|142.400.000
▼ 800.000
|145.400.000
▼ 1.100.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|139.900.000
▼ 700.000
|144.900.000
▼ 700.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|139.760.000
▼ 690.000
|144.760.000
▼ 690.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|137.250.000
▼ 690.000
|143.450.000
▼ 690.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|126.530.000
▼ 640.000
|132.730.000
▼ 640.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|98.780.000
▼ 520.000
|108.680.000
▼ 520.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|88.630.000
▼ 480.000
|98.530.000
▼ 480.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|84.290.000
▼ 450.000
|94.190.000
▼ 450.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|78.490.000
▼ 430.000
|88.390.000
▼ 430.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|74.870.000
▼ 410.000
|84.770.000
▼ 410.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|50.380.000
▼ 290.000
|60.280.000
▼ 290.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.440.000
▼ 260.000
|54.340.000
▼ 260.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.350.000
▼ 230.000
|48.250.000
▼ 230.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|142.400.000
▼ 800.000
|145.400.000
▼ 1.100.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|142.400.000
▼ 800.000
|145.400.000
▼ 1.100.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|137.540.000
▼ 700.000
|143.740.000
▼ 700.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|135.300.000
▼ 1.500.000
|0
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|132.700.000
▼ 1.480.000
|0
|4. Phú Quý - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.800.000
▼ 1.200.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.800.000
▼ 1.200.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|142.300.000
▼ 1.200.000
|145.700.000
▼ 1.200.000
|Vàng trang sức 999
|139.400.000
▼ 1.500.000
|144.400.000
▼ 1.500.000
|Vàng trang sức 99
|138.105.000
▼ 1.485.000
|143.055.000
▼ 1.485.000
|Vàng trang sức 98
|136.710.000
▼ 1.470.000
|141.610.000
▼ 1.470.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|137.000.000
▼ 1.500.000
|0
|5. DOJI - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|142.800.000
▼ 1.200.000
|146.800.000
▼ 1.200.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|142.800.000
▼ 1.200.000
|146.800.000
▼ 1.200.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|142.000.000
▼ 1.500.000
|146.000.000
▼ 1.500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|141.500.000
▼ 1.500.000
|145.500.000
▼ 1.500.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|139.800.000
▼ 1.500.000
|144.500.000
▼ 1.500.000
|6. Mi Hồng - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|143.800.000
▼ 500.000
|145.300.000
▼ 500.000
|Vàng 99,9%
|143.800.000
▼ 500.000
|145.300.000
▼ 500.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|133.500.000
▲ 200.000
|135.500.000
▲ 200.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|132.700.000
▲ 200.000
|134.700.000
▲ 200.000
|Vàng 95 (95,0%)
|128.700.000
▲ 200.000
|0
|Vàng V75 (75,0%)
|96.500.000
▼ 500.000
|99.500.000
▼ 500.000
|Vàng V68 (68,0%)
|85.000.000
▼ 500.000
|88.000.000
▼ 500.000
|Vàng 6T1 (61,0%)
|82.000.000
▼ 500.000
|85.000.000
▼ 500.000
|Vàng 14K (58,0%)
|76.000.000
▼ 500.000
|79.000.000
▼ 500.000
|Vàng 10K (41,0%)
|50.500.000
▼ 500.000
|53.500.000
▼ 500.000
|7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|141.500.000
▼ 500.000
|145.000.000
▼ 500.000
|Nhẫn 999.9
|135.000.000
|139.000.000
|Vàng Ta 999.9
|135.000.000
|139.000.000
|Vàng Ta 990
|133.000.000
|137.000.000
|Vàng 18K (750)
|98.320.000
▼ 1.060.000
|103.820.000
▼ 1.060.000
|Vàng trắng Au750
|98.320.000
▼ 1.060.000
|103.820.000
▼ 1.060.000
|8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 12/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|142.400.000
▼ 1.200.000
|145.400.000
▼ 1.200.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|142.600.000
▼ 1.400.000
|146.600.000
▼ 1.400.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|14.260.000
▼ 140.000
|14.660.000
▼ 140.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|141.600.000
▼ 1.400.000
|0
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|140.600.000
▼ 1.400.000
|145.600.000
▼ 1.400.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|140.500.000
▼ 1.400.000
|145.500.000
▼ 1.400.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|137.150.000
▲ 150.000
|0
|Vàng nguyên liệu 99.9
|136.650.000
▲ 150.000
|0
Với Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 hiện ở 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách hai chiều lên tới 5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá mua vàng nhẫn 9999 ở 141,4 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.
Phú Quý đưa giá nhẫn tròn 9999 lên 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, với chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.
Tại PNJ, vàng nhẫn hiện được mua vào 142 triệu đồng/lượng và bán ra 145 triệu đồng/lượng. Mức bán này thấp hơn Phú Quý 500.000 đồng/lượng.
SJC đang niêm yết nhẫn 9999 ở 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp nhất ở chiều bán trong nhóm được cập nhật.