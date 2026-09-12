Giá vàng hôm nay 12/09/2026: SJC tăng lên 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng
Giá vàng SJC chiều 12/09/2026 niêm yết ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:50)
Diễn biến giá vàng trong ngày
16:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.
15:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.
13:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.
12:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.
10:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.
Ghi nhận lúc 09:22 sáng 12/09/2026, thị trường vàng trong nước diễn biến trái chiều so với phiên hôm qua. Đa số các đơn vị kinh doanh lớn điều chỉnh tăng từ 300.000 đến 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi riêng thương hiệu BTMH giảm 1.700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
Điểm nhanh lúc 09:22
- SJC: Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).
- DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).
- BTMH: Mua vào 142.900.000 đồng (-1.700.000 đồng), bán ra 146.900.000 đồng (-1.700.000 đồng).
- BTMC VRTL: Mua vào 142.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 146.900.000 đồng (+300.000 đồng).
- BTMC SJC: Mua vào 142.900.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|143.000.000
|146.000.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI HN
|143.000.000
|146.000.000
|+600.000
|+600.000
|DOJI SG
|143.000.000
|146.000.000
|+600.000
|+600.000
|BTMH
|142.900.000
|146.900.000
|-1.700.000
|-1.700.000
|BTMC VRTL
|142.900.000
|146.900.000
|+300.000
|+300.000
|BTMC SJC
|142.900.000
|146.000.000
|+500.000
|+600.000
|Phú Quý SJC
|143.000.000
|146.000.000
|+600.000
|+600.000
|PNJ TP.HCM
|143.000.000
|146.000.000
|+600.000
|+600.000
|PNJ Hà Nội
|143.000.000
|146.000.000
|+600.000
|+600.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.