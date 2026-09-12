Giá vàng hôm nay 12/09/2026: SJC tăng lên 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC chiều 12/09/2026 niêm yết ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:50)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

15:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

13:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

12:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

10:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 09:22 sáng 12/09/2026, thị trường vàng trong nước diễn biến trái chiều so với phiên hôm qua. Đa số các đơn vị kinh doanh lớn điều chỉnh tăng từ 300.000 đến 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi riêng thương hiệu BTMH giảm 1.700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:22

SJC : Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).

: Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).

: Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng). BTMH : Mua vào 142.900.000 đồng (-1.700.000 đồng), bán ra 146.900.000 đồng (-1.700.000 đồng).

: Mua vào 142.900.000 đồng (-1.700.000 đồng), bán ra 146.900.000 đồng (-1.700.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 142.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 146.900.000 đồng (+300.000 đồng).

: Mua vào 142.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 146.900.000 đồng (+300.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 142.900.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).

: Mua vào 142.900.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).

: Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 143.000.000 146.000.000 +600.000 +600.000 DOJI HN 143.000.000 146.000.000 +600.000 +600.000 DOJI SG 143.000.000 146.000.000 +600.000 +600.000 BTMH 142.900.000 146.900.000 -1.700.000 -1.700.000 BTMC VRTL 142.900.000 146.900.000 +300.000 +300.000 BTMC SJC 142.900.000 146.000.000 +500.000 +600.000 Phú Quý SJC 143.000.000 146.000.000 +600.000 +600.000 PNJ TP.HCM 143.000.000 146.000.000 +600.000 +600.000 PNJ Hà Nội 143.000.000 146.000.000 +600.000 +600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.