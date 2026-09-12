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Giá vàng hôm nay 12/09/2026: SJC tăng lên 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn12/09/2026 16:50

Giá vàng SJC chiều 12/09/2026 niêm yết ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:50)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

15:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

13:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

12:20: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

10:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 09:22 sáng 12/09/2026, thị trường vàng trong nước diễn biến trái chiều so với phiên hôm qua. Đa số các đơn vị kinh doanh lớn điều chỉnh tăng từ 300.000 đến 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi riêng thương hiệu BTMH giảm 1.700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:22

  • SJC: Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).
  • DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).
  • BTMH: Mua vào 142.900.000 đồng (-1.700.000 đồng), bán ra 146.900.000 đồng (-1.700.000 đồng).
  • BTMC VRTL: Mua vào 142.900.000 đồng (+300.000 đồng), bán ra 146.900.000 đồng (+300.000 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 142.900.000 đồng (+500.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).
  • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 143.000.000 đồng (+600.000 đồng), bán ra 146.000.000 đồng (+600.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC143.000.000146.000.000+600.000+600.000
DOJI HN143.000.000146.000.000+600.000+600.000
DOJI SG143.000.000146.000.000+600.000+600.000
BTMH142.900.000146.900.000-1.700.000-1.700.000
BTMC VRTL142.900.000146.900.000+300.000+300.000
BTMC SJC142.900.000146.000.000+500.000+600.000
Phú Quý SJC143.000.000146.000.000+600.000+600.000
PNJ TP.HCM143.000.000146.000.000+600.000+600.000
PNJ Hà Nội143.000.000146.000.000+600.000+600.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 12/09/2026: SJC tăng lên 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng
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