Thị trường Giá vàng hôm nay 13/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 13/3/2026 cập nhật lúc 10h ngày 13/3, vàng miếng SJC tới 1,7 triệu còn 184,8 triệu đồng. Giá vàng nhẫn 9999 sáng giảm từ 1,3 triệu đến 2 triệu

Cập nhật giá vàng 10h sáng nay 13/3/2026: vàng miếng SJC giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua, dao động 181,8–184,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng lên 5.116,7 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng 10h sáng nay 13/3/2026, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ và BTMH được niêm yết ở mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán hiện duy trì ở khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý và BTMC, giá vàng miếng SJC cũng niêm yết trong vùng 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng tại đây ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá giảm từ 1,3 triệu đến 2 triệu đồng/lượng tùy theo thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến hiện dao động trong vùng 181,3 – 184,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng.

(1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) : 181,3 – 184,3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 3 triệu đồng.

: 181,3 – 184,3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 3 triệu đồng. Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ : 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng.

: 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng. Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 : 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng.

: 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng. Vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu: 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng thế giới sáng 13/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 10h hôm nay 13/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5.116,7 USD/ounce, tăng 38,3 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 162,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22,45 triệu đồng/lượng.

Dữ liệu giá vàng được cập nhật lúc 10h ngày 13/3/2026. Mức giá có thể thay đổi theo từng thời điểm và hệ thống niêm yết của từng doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Giá vàng thế giới hôm nay 13/3/2026 tăng nhẹ

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 13/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5.126 USD/ounce, giảm 49,2 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.314 VND/USD), vàng thế giới có giá 162,62 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,68 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13/3/2026: SJC đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp

Ghi nhận thị trường cho thấy giá vàng hôm nay 13/3/2026 đang phổ biến trong khoảng 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu lớn.

Cập nhật mới nhất cho thấy giá vàng hôm nay 13/3/2026 tại SJC, DOJI, PNJ và BTMH được niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá vàng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý và BTMC, giá vàng hôm nay 13/3/2026 đối với vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 183,5 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng hôm nay 13/3/2026 ở mức 184,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 13/3/2026 giảm tại nhiều thương hiệu

Bên cạnh vàng miếng, giá vàng hôm nay 13/3/2026 ở phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Mức giảm dao động từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu. Hiện giá vàng hôm nay 13/3/2026 đối với vàng nhẫn phổ biến trong khoảng 183 – 186,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở mức 183 – 186 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng DOJI niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở mức 183,2 – 186,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 13/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 13/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

183,3 186,3

-900 -900 Tập đoàn DOJI

183,3

186,3

-900 -900 Mi Hồng

184,3 186,3

-700 -700 PNJ

183,3

186,3

-900 -900 Bảo Tín Minh Châu

183,5

186,3

-900 -900

Bảo Tín Mạnh Hải 183,3 186,3 -900 -900 Phú Quý 183,5 186,3

-900 -900

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 13/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

183,3 186,3 -900 -900 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 183 186 -900 -900 Vàng nhẫn trơn BTMC

183,3

186,3 -200 -200 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

183,1 18+,1 -900 -900 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

183,3

186,3 -200 -200 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

183,2

186,2 -1000 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 13/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K Kim TT/AVPL 183,35 ▼900K 186,40 ▼900K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K Nguyên Liệu 99.99 173,00 ▼3000K 175,00 ▼3000K Nguyên Liệu 99.9 172,50 ▼3000K 174,50 ▼3000K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 180,00 ▼3100K 184,00 ▼3100K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 179,50 ▼3100K 183,50 ▼3100K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 178,80 ▼3100K 183,30 ▼3100K

2. PNJ - Cập nhật: 13/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Hà Nội - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Đà Nẵng - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Miền Tây - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Tây Nguyên - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K Đông Nam Bộ - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K

3. AJC - Cập nhật: 13/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K Miếng SJC Nghệ An 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K Miếng SJC Thái Bình 183,30 ▼900K 186,30 ▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 182,80 ▼1200K 185,80 ▼1200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 182,80 ▼1200K 185,80 ▼1200K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 182,80 ▼1200K 185,80 ▼1200K NL 99.90 172,20 ▼2000K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 172,50 ▼2000K Trang sức 99.9 177,70 ▼1200K 184,70 ▼1200K Trang sức 99.99 177,80 ▼1200K 184,80 ▼1200K