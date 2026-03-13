Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 13/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Quốc Duẩn 13/03/2026 10:03

Giá vàng hôm nay 13/3/2026 cập nhật lúc 10h ngày 13/3, vàng miếng SJC tới 1,7 triệu còn 184,8 triệu đồng. Giá vàng nhẫn 9999 sáng giảm từ 1,3 triệu đến 2 triệu

Giá vàng 10h sáng nay 13/3/2026 giảm, SJC còn 184,8 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng 10h sáng nay 13/3/2026: vàng miếng SJC giảm tới 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua, dao động 181,8–184,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng lên 5.116,7 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng 10h sáng nay 13/3/2026, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ và BTMH được niêm yết ở mức 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán hiện duy trì ở khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý và BTMC, giá vàng miếng SJC cũng niêm yết trong vùng 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vàogiảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng tại đây ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng 13/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá giảm từ 1,3 triệu đến 2 triệu đồng/lượng tùy theo thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến hiện dao động trong vùng 181,3 – 184,8 triệu đồng/lượng.

  • Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): 181,5 – 184,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng.
  • Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI): 181,3 – 184,3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch 3 triệu đồng.
  • Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ: 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng.
  • Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999: 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng.
  • Vàng nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu: 181,8 – 184,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch 3 triệu đồng.

Giá vàng thế giới sáng 13/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 10h hôm nay 13/3/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 5.116,7 USD/ounce, tăng 38,3 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 162,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 22,45 triệu đồng/lượng.

Dữ liệu giá vàng được cập nhật lúc 10h ngày 13/3/2026. Mức giá có thể thay đổi theo từng thời điểm và hệ thống niêm yết của từng doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Giá vàng thế giới hôm nay 13/3/2026 tăng nhẹ

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 13/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5.126 USD/ounce, giảm 49,2 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.314 VND/USD), vàng thế giới có giá 162,62 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,68 triệu đồng/lượng.

gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-12-2026_10_50_pm.png

Giá vàng hôm nay 13/3/2026: SJC đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp

Ghi nhận thị trường cho thấy giá vàng hôm nay 13/3/2026 đang phổ biến trong khoảng 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng tại nhiều thương hiệu lớn.

Cập nhật mới nhất cho thấy giá vàng hôm nay 13/3/2026 tại SJC, DOJI, PNJ và BTMH được niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng miếng SJC giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá vàng duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý và BTMC, giá vàng hôm nay 13/3/2026 đối với vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 183,5 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết giá vàng hôm nay 13/3/2026 ở mức 184,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 13/3/2026 giảm tại nhiều thương hiệu

Bên cạnh vàng miếng, giá vàng hôm nay 13/3/2026 ở phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Mức giảm dao động từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu. Hiện giá vàng hôm nay 13/3/2026 đối với vàng nhẫn phổ biến trong khoảng 183 – 186,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) niêm yết ở mức 183 – 186 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng DOJI niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết ở mức 183,2 – 186,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết ở mức 183,1 – 186,1 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999.9) và vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 183,3 – 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay 13/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 13/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
183,3186,3
-900-900
Tập đoàn DOJI
183,3
186,3
-900-900
Mi Hồng
184,3186,3
-700-700
PNJ
183,3
186,3
-900-900
Bảo Tín Minh Châu
183,5
186,3
-900-900
Bảo Tín Mạnh Hải183,3186,3-900-900
Phú Quý183,5186,3
-900-900
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 13/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
183,3186,3-900-900
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ183186-900-900
Vàng nhẫn trơn BTMC
183,3
186,3-200-200
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
183,118+,1-900-900
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
183,3
186,3-200-200
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
183,2
186,2-1000-1000
1. DOJI - Cập nhật: 13/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ183,30 ▼900K186,30 ▼900K
Kim TT/AVPL183,35 ▼900K186,40 ▼900K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG183,30 ▼900K186,30 ▼900K
Nguyên Liệu 99.99173,00 ▼3000K175,00 ▼3000K
Nguyên Liệu 99.9172,50 ▼3000K174,50 ▼3000K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ180,00 ▼3100K184,00 ▼3100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ179,50 ▼3100K183,50 ▼3100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ178,80 ▼3100K183,30 ▼3100K
2. PNJ - Cập nhật: 13/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Hà Nội - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Miền Tây - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ183,200 ▼1000K186,200 ▼1000K
3. AJC - Cập nhật: 13/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội183,30 ▼900K186,30 ▼900K
Miếng SJC Nghệ An183,30 ▼900K186,30 ▼900K
Miếng SJC Thái Bình183,30 ▼900K186,30 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội182,80 ▼1200K185,80 ▼1200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An182,80 ▼1200K185,80 ▼1200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình182,80 ▼1200K185,80 ▼1200K
NL 99.90172,20 ▼2000K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình172,50 ▼2000K
Trang sức 99.9177,70 ▼1200K184,70 ▼1200K
Trang sức 99.99177,80 ▼1200K184,80 ▼1200K
4. SJC - Cập nhật: 13/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG183,300 ▼900K186,300 ▼900K
Vàng SJC 5 chỉ183,300 ▼900K186,320 ▼900K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ183,300 ▼900K186,330 ▼900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ183,000 ▼900K186,000 ▼900K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ183,000 ▼900K186,100 ▼900K
Nữ trang 99,99%181,000 ▼900K184,500 ▼900K
Nữ trang 99%176,173 ▼891K182,673 ▼891K
Nữ trang 68%116,723 ▼612K125,623 ▼612K
Nữ trang 41,7%68,194 ▼37577,094 ▼375
Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng hôm nay 13/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO