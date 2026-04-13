Thị trường Giá vàng hôm nay 13/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 13/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều; giá vàng thế giới 10h hôm nay giảm còn 4717 USD/ounce

Giá vàng thế giới lùi về mốc 4.747 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 10h hôm nay 13/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.717 USD/ounce, giảm 30,2 USD (tương đương 0,64%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 149,92 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 21,58 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh theo tin tức Iran. Mở tuần ở 4.630,61 USD/ounce, giá nhanh chóng giảm về đáy 4.600 USD/ounce, sau đó phục hồi lên trên 4.700 USD/ounce rồi quay lại 4.626 USD/ounce trước khi có thông tin ngừng bắn.

Ngay sau khi thỏa thuận được công bố, vàng tăng vọt từ 4.662 USD lên 4.835 USD/ounce, tương đương tăng khoảng 173 USD. Tuy nhiên, đà tăng không bền, giá giảm về vùng 4.700 USD và đi ngang trong biên độ 4.700 – 4.800 USD/ounce. Hiện giá lùi về 4.741 USD/ounce, thấp hơn đỉnh tuần gần 94 USD.

Khảo sát Kitco cho thấy 50% chuyên gia dự báo giá tăng, 14% dự báo giảm và 36% trung lập. Nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn với 63% dự báo tăng, so với 20% giảm và 18% đi ngang.

Trong nước, vàng SJC tăng gần 5 triệu đồng/lượng rồi giảm gần tương đương. Tính chung tuần vẫn giảm 800.000 đồng/lượng. So với đỉnh tháng 3 ở 187,9 – 190,9 triệu đồng/lượng, giá hiện thấp hơn khoảng 18,2 triệu đồng/lượng, khiến người mua đỉnh lỗ trên 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 13/4/2026: SJC giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều

Giá vàng miếng SJC hôm nay 13/4/2026 ghi nhận mức giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Tại các thương hiệu niêm yết vàng SJC gồm SJC, DOJI Hà Nội, DOJI Sài Gòn, BTMC SJC và Phú Quý SJC, giá mua vào đồng loạt ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 171,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán tại tất cả các thương hiệu này là 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Giá mua (triệu đ/lượng) Giá bán (triệu đ/lượng) Thay đổi SJC 168,500 171,500 ▼ 900K DOJI Hà Nội 168,500 171,500 ▼ 900K DOJI Sài Gòn 168,500 171,500 ▼ 900K BTMC SJC 168,500 171,500 ▼ 900K Phú Quý SJC 168,500 171,500 ▼ 900K

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 13/4/2026 cũng ghi nhận mức giảm tương tự vàng miếng. Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá mua vào là 168,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội, giá mua vào ở mức 168,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 171,2 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với ngày trước. Chênh lệch mua – bán tại cả BTMH lẫn PNJ đều là 3 triệu đồng/lượng.