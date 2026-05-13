Giá vàng hôm nay 13/5/2026: Bảng giá SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Cập nhật giá vàng sáng 13/5/2026: Giá vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Cụ thể, vàng miếng SJC niêm yết 162 – 165 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới ở 4.696,7 USD/ounce, giảm 17,7 USD/ounce (-0,38%) so với phiên trước. Biên độ giao dịch trong ngày dao động 4.637,9 - 4.774,2 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC hôm nay bao nhiêu?

Cập nhật giá vàng miếng SJC ngày 13/5/2026: mua vào 162 triệu đồng/lượng, bán ra 165 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều. So với giá vàng nhẫn SJC (162,3 – 165,3 triệu đồng/lượng), vàng miếng có giá mua vào và giá bán ra thấp hơn 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji và Bảo Tín Minh Châu

Cập nhật giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng 13/5/2026: mức 162 – 165 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn trơn 162 – 165 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải có vàng nhẫn trơn 162,5 – 165,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, cập nhật giá vàng cho thấy mức giảm đồng nhất 500.000 đồng/lượng trên cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Chênh lệch giá mua vào và bán ra hiện thế nào?

Hầu hết các thương hiệu khi cập nhật giá vàng đều duy trì biên độ chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng Tiểu Kim Cát 24k 0,1 chỉ có chênh 29.000 đồng/chỉ (mua 1,620 – bán 1,649 triệu đồng/chỉ).

Giá vàng trong nước cao hơn thế giới bao nhiêu?

Cập nhật giá vàng thế giới lúc 10h00 ngày 13/5/2026 là 4.716 USD/ounce, quy đổi ra khoảng 149,4 triệu đồng/lượng. So với giá vàng trong nước 162 – 165 triệu đồng/lượng, chênh lệch dao động 12,6 – 15,6 triệu đồng/lượng.