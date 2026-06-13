Thị trường Giá vàng hôm nay 13/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới thứ Bảy Giá vàng hôm nay 13/6 duy trì ở vùng cao, vàng thế giới trên 4.200 USD/ounce; vàng miếng và vàng nhẫn trong nước neo quanh 145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13/6/2026: Vàng quốc tế quanh 4.214 USD/ounce, SJC vẫn cao hơn thế giới hơn 11 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 13/6/2026 lúc 5h00 theo giờ Việt Nam ghi nhận vàng thế giới giao ngay ở mức 4.214,8 USD/ounce, nhích thêm 4 USD/ounce so với phiên trước. Sau nhịp biến động mạnh, giá vàng quốc tế vẫn giữ được vùng trên 4.200 USD/ounce.

Theo tỷ giá Vietcombank 26.412 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 134,22 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Trong khi đó, vàng miếng SJC trong nước đang ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,18 triệu đồng/lượng.

Dù giá cập nhật đầu ngày vẫn neo trên 4.200 USD/ounce, diễn biến phiên trước cho thấy thị trường vàng chịu áp lực khá lớn. Trong phiên thứ Sáu, giá vàng giao ngay có lúc giảm 0,7% xuống 4.183,19 USD/ounce và ghi nhận mức giảm khoảng 3,4% trong tuần. Giá vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 lại tăng 2,2% lên 4.204,40 USD/ounce.

Áp lực chính đến từ lo ngại lạm phát và khả năng Fed nâng lãi suất. Vàng vốn không sinh lãi nên thường kém hấp dẫn hơn khi lãi suất có xu hướng tăng. Hiện giới giao dịch đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức khoảng 60%.

Trước đó, vàng từng rơi xuống đáy hơn 6 tháng trong ngày thứ Năm, rồi hồi phục và đóng cửa ở mức 4.219,69 USD/ounce. Thị trường biến động mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran và đưa ra tín hiệu về một thỏa thuận hòa bình sắp tới. Tuy nhiên, Iran cho biết nước này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Chuyên gia Edward Meir của Marex nhận định giá vàng hiện gần như phụ thuộc vào các thông tin địa chính trị. Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu có thể tăng lãi suất, giá vàng có nguy cơ lùi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Tính từ khi xung đột Iran bắt đầu, giá vàng đã mất khoảng 20%. Giá năng lượng leo thang làm gia tăng rủi ro lạm phát, từ đó khiến thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn.

Một yếu tố khác gây sức ép lên vàng là dữ liệu giá sản xuất Mỹ tháng 5 tăng mạnh hơn dự báo, ghi nhận mức tăng theo năm cao nhất trong 3 năm rưỡi. Cùng lúc, SPDR Gold Trust giảm lượng vàng nắm giữ 0,3% xuống còn 923,89 tấn. ANZ cũng hạ dự báo giá vàng cuối năm thêm 400 USD, xuống 5.200 USD/ounce.

Với các kim loại quý khác, bạc giảm 1,8% còn 66,13 USD/ounce, bạch kim giảm 0,3% xuống 1.715,44 USD/ounce và đều hướng tới tuần giảm giá. Trái lại, palladium tăng 1,6% lên 1.289,75 USD/ounce, nâng mức tăng trong tuần lên khoảng 5%.

Giá vàng hôm nay 13/6/2026: Vàng miếng giữ đà hồi phục sau phiên tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 13/6/2026 cập nhật lúc 5h00 tiếp tục phản ánh mặt bằng giá cuối phiên chiều 12/6. Trong phiên trước, vàng miếng trong nước bật tăng rõ rệt sau thời gian chịu áp lực giảm, khi nhiều doanh nghiệp điều chỉnh tăng tới 7 - 9 triệu đồng/lượng.

Tại nhóm thương hiệu lớn gồm SJC, DOJI, Phú Quý, BTMC, PNJ và BTMH, giá vàng miếng cùng được đưa lên mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên liền trước, chiều mua vào cao hơn 9 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra tăng 7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy lực hồi phục tập trung mạnh hơn ở giá thu mua. Riêng tại SJC, khoảng cách giữa giá mua và giá bán sau điều chỉnh còn khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu có mức niêm yết khác biệt hơn, hiện giao dịch vàng miếng SJC ở mức 143,0 - 145,0 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào tại đây tăng 9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 8,5 triệu đồng/lượng.

Tính chung thị trường, giá vàng hôm nay 13/6/2026 vẫn duy trì ở vùng cao sau phiên hồi mạnh ngày 12/6. Mặt bằng bán ra tại các doanh nghiệp lớn chủ yếu quanh 145,4 triệu đồng/lượng, còn chiều mua vào phổ biến ở mức 142,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 13/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142,4 145,4 +9000 +7000 Tập đoàn DOJI 142,4 145,4 +9000 +7000 Mi Hồng 143,0 145,0 +9000 +8500 PNJ 142,4 145,4 +9000 +7000 Bảo Tín Minh Châu 142,4 145,4 +9000 +7000 Bảo Tín Mạnh Hải 142,4 145,4 +9000 +7000 Phú Quý 142,4 145,4 +9000 +7000

1. DOJI - Cập nhật: 13/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng 24K DOJI 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K

2. PNJ - Cập nhật: 13/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng Kim Bảo 999.9 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K

3. BTMC - Cập nhật: 13/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Nhẫn tròn trơn BTMC 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Bản vị vàng BTMC 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 140,400

▲9000K 144,400

▲7000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,200

▲9000K 144,200

▲7000K

4. SJC - Cập nhật: 13/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142,400

▲9000K 145,400

▲7000K Vàng SJC 5 chỉ 142,400

▲9000K 145,420

▲7000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142,400

▲9000K 145,430

▲7000K

Giá vàng hôm nay 13/6/2026: Vàng nhẫn 9999 tiếp tục neo trên vùng 145 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 13/6/2026 ghi nhận thị trường vàng nhẫn 9999 mở cửa với mặt bằng giá bán ra chủ yếu quanh 145 triệu đồng/lượng. Một số thương hiệu lớn tiếp tục duy trì mức niêm yết trên 145,4 triệu đồng/lượng.

SJC hiện giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong các thương hiệu được cập nhật.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn ép vỉ ở mức 141,4 - 144,9 triệu đồng/lượng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang có giá 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý cũng giữ giá nhẫn tròn trơn 999,9 ở vùng cao, hiện đạt 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Tính chung đầu ngày 13/6, giá vàng nhẫn 9999 có giá mua vào dao động từ 141,4 - 142,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra nằm trong khoảng 144,9 - 145,5 triệu đồng/lượng.