Thị trường Giá vàng hôm nay 13/9/2026: SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý và vàng nhẫn Giá vàng hôm nay 13/9/2026 lúc 5h00 ghi nhận SJC bán ra 146 triệu đồng/lượng sau khi tăng 600.000 đồng trong phiên thứ Bảy.

Giá vàng hôm nay 13/9/2026: Mặt bằng 146 triệu đồng được giữ sang sáng Chủ nhật

Mức giá cuối phiên thứ Bảy đang trở thành mặt bằng tham chiếu cho sáng Chủ nhật. Theo đó, giá vàng hôm nay 13/9/2026 tại SJC vẫn giữ giá bán 146 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng đứng ở 145,8 triệu đồng/lượng.

SJC đang để giá vàng miếng ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra vào lúc 5h00. Trước khi giữ mức này sang ngày mới, doanh nghiệp đã nâng giá thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên 12/9. So với đầu phiên trước, mỗi lượng vàng SJC hiện có giá cao hơn 600.000 đồng.

PNJ Hà Nội ghi nhận vàng miếng sáng 13/9 ở 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá hiện tại cao hơn 600.000 đồng/lượng so với trước nhịp điều chỉnh của phiên thứ Bảy. Khoảng cách giữa giá thu mua và giá bán ra hiện là 3 triệu đồng.

DOJI đang mua vàng miếng với giá 143 triệu đồng/lượng, đồng thời bán ra ở 146 triệu đồng/lượng. Phiên trước đã chứng kiến mức tăng 600.000 đồng ở mỗi chiều, vì vậy mặt bằng hiện tại cao hơn đáng kể so với đầu ngày thứ Bảy nhưng chưa có điều chỉnh mới vào sáng 13/9.

Giá vàng Phú Quý hiện đứng tại 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán này được thiết lập sau khi doanh nghiệp điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng trong phiên trước. Người mua mới hiện chịu khoảng cách 3 triệu đồng/lượng so với giá doanh nghiệp thu mua.

Bảo Tín Mạnh Hải sáng Chủ nhật duy trì giá vàng miếng ở 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên 12/9, giá hiện nay cao hơn 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán được giữ ở 3 triệu đồng.

Bảo Tín Minh Châu đang mua vàng miếng với giá 142,9 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán đứng tại 146 triệu đồng/lượng. Phiên trước, chiều mua tăng 500.000 đồng còn chiều bán được nâng 600.000 đồng/lượng. Vì vậy, người mua hiện đối mặt với khoảng cách 3,1 triệu đồng giữa hai chiều giao dịch.

Mi Hồng đang niêm yết vàng miếng ở 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra. Sau khi tăng 500.000 đồng/lượng trong phiên trước, giá thu mua hiện cao hơn đáng kể so với mốc 143 triệu đồng phổ biến trên thị trường. Chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Ngày 13/9/2026

(Triệu đồng)

Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

143,0 146,0

+600 +600 Tập đoàn DOJI

143,0 146,0

+600 +600 Mi Hồng

144,5 146,0

+700 +700 PNJ

143,0 146,0

+600 +600 Bảo Tín Minh Châu

142,9 146,0

+500 +600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,0 146,0

+600 +600 Phú Quý 143,0 146,0

+600 +600

1. SJC - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 142.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ 143.000.000

▲ 600.000 146.020.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.000.000

▲ 600.000 146.030.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 142.500.000

▲ 600.000 145.600.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% 140.000.000

▲ 600.000 144.500.000

▲ 600.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% 136.069.000

▲ 594.000 143.069.000

▲ 594.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% 98.736.000

▲ 450.000 108.536.000

▲ 450.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% 88.620.000

▲ 408.000 98.420.000

▲ 408.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% 78.504.000

▲ 366.000 88.304.000

▲ 366.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% 74.602.000

▲ 350.000 84.402.000

▲ 350.000 TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% 50.613.000

▲ 251.000 60.413.000

▲ 251.000 Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000

2. BTMC - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC 142.900.000

▲ 500.000 146.000.000

▲ 600.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 140.900.000

▲ 300.000 145.900.000

▲ 300.000 Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 140.700.000

▲ 300.000 145.700.000

▲ 300.000 Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000

▲ 300.000 146.900.000

▲ 300.000 Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000

▲ 300.000 146.900.000

▲ 300.000 Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU 142.900.000

▲ 300.000 146.900.000

▲ 300.000 Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) 140.000.000

±0 0

±0 Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) 137.400.000

▼ 600.000 0

±0

3. PNJ - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 TPHCM PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 TPHCM SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Hà Nội PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đà Nẵng PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đà Nẵng SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Tây PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Miền Tây SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Tây Nguyên PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Tây Nguyên SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ PNJ 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Đông Nam Bộ SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 140.500.000

▲ 600.000 145.500.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 140.350.000

▲ 590.000 145.350.000

▲ 590.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 137.850.000

▲ 600.000 144.050.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) 127.080.000

▲ 550.000 133.280.000

▲ 550.000 Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) 99.230.000

▲ 450.000 109.130.000

▲ 450.000 Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) 89.040.000

▲ 410.000 98.940.000

▲ 410.000 Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) 84.680.000

▲ 390.000 94.580.000

▲ 390.000 Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) 78.860.000

▲ 370.000 88.760.000

▲ 370.000 Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) 75.220.000

▲ 350.000 85.120.000

▲ 350.000 Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) 50.630.000

▲ 250.000 60.530.000

▲ 250.000 Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) 44.660.000

▲ 220.000 54.560.000

▲ 220.000 Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) 38.550.000

▲ 200.000 48.450.000

▲ 200.000 Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 138.140.000

▲ 600.000 144.340.000

▲ 600.000 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 135.800.000

▲ 500.000 0

±0 Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 133.190.000

▲ 490.000 0

±0

4. Phú Quý - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.400.000

▲ 600.000 Phú Quý 1 Lượng 999.9 143.000.000

▲ 600.000 146.400.000

▲ 600.000 Phú quý 1 lượng 99.9 142.900.000

▲ 600.000 146.300.000

▲ 600.000 Vàng trang sức 999 139.900.000

▲ 500.000 144.900.000

▲ 500.000 Vàng trang sức 99 138.600.000

▲ 495.000 143.550.000

▲ 495.000 Vàng trang sức 98 137.200.000

▲ 490.000 142.100.000

▲ 490.000 Vàng 999.9 phi SJC 137.500.000

▲ 500.000 0

±0

5. DOJI - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Hà Nội AVPL 143.000.000

▲ 200.000 147.000.000

▲ 200.000 Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 143.000.000

▲ 200.000 147.000.000

▲ 200.000 Hà Nội Nữ trang 99.99 142.500.000

▲ 500.000 146.500.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99.9 142.000.000

▲ 500.000 146.000.000

▲ 500.000 Hà Nội Nữ trang 99 140.300.000

▲ 500.000 145.000.000

▲ 500.000

6. Mi Hồng - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 144.500.000

▲ 700.000 146.000.000

▲ 700.000 Vàng 99,9% 144.500.000

▲ 700.000 146.000.000

▲ 700.000 Vàng 9T85 (98,5%) 133.800.000

▲ 300.000 135.800.000

▲ 300.000 Vàng 9T8 (98,0%) 133.000.000

▲ 300.000 135.000.000

▲ 300.000 Vàng 95 (95,0%) 129.000.000

▲ 300.000 0

±0 Vàng V75 (75,0%) 96.500.000

±0 99.500.000

±0 Vàng V68 (68,0%) 85.000.000

±0 88.000.000

±0 Vàng 6T1 (61,0%) 82.000.000

±0 85.000.000

±0 Vàng 14K (58,0%) 76.000.000

±0 79.000.000

±0 Vàng 10K (41,0%) 50.500.000

±0 53.500.000

±0

7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 141.500.000

▲ 500.000 145.000.000

▲ 500.000 Nhẫn 999.9 134.500.000

▲ 500.000 138.500.000

▲ 500.000 Vàng Ta 999.9 134.500.000

▲ 500.000 138.500.000

▲ 500.000 Vàng Ta 990 132.500.000

▲ 500.000 136.500.000

▲ 500.000 Vàng 18K (750) 99.000.000

▲ 680.000 104.500.000

▲ 680.000 Vàng trắng Au750 99.000.000

▲ 680.000 104.500.000

▲ 680.000

8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 143.000.000

▲ 600.000 146.000.000

▲ 600.000 Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 142.900.000

▼ 1.700.000 146.900.000

▼ 1.700.000 Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 14.290.000

▼ 170.000 14.690.000

▼ 170.000 Nhẫn tròn 999.9 BTMH 141.900.000

▼ 1.700.000 0

±0 Vàng trang sức 24K (999.9) 140.900.000

▼ 1.700.000 145.900.000

▼ 1.700.000 Vàng trang sức 24K (99.9) 140.800.000

▼ 1.700.000 145.800.000

▼ 1.700.000 Vàng nguyên liệu 999,9 136.000.000

±0 0

±0 Vàng nguyên liệu 99.9 135.500.000

±0 0

±0

Vàng nhẫn hôm nay 13/9/2026 tiếp tục có sự phân hóa

Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại Bảo Tín Minh Châu hiện có giá mua 140,9 triệu đồng/lượng và bán 145,9 triệu đồng/lượng. Với khoảng cách 5 triệu đồng, người mua cần mức tăng khá lớn mới có thể bù được chênh lệch mua - bán.

Bảo Tín Mạnh Hải đang ghi nhận giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở 141,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức được giữ từ bảng giá cuối phiên thứ Bảy sang thời điểm đầu ngày 13/9.

Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI hiện có giá 143 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán của sản phẩm này đang cao hơn vàng miếng cùng thương hiệu 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý sáng nay để giá nhẫn tròn 9999 ở 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Biên mua - bán tương ứng 3,4 triệu đồng/lượng.

PNJ đang ghi nhận vàng nhẫn ở 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146 triệu đồng/lượng chiều bán. Người mua mới hiện trả cao hơn 3 triệu đồng/lượng so với giá doanh nghiệp thu mua lại.

Nhẫn 9999 SJC đang ở 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá được giữ lại sau khi kết thúc phiên giao dịch thứ Bảy.

Giá vàng thế giới hôm nay 13/9/2026 giữ vùng 4.347 USD/ounce

Giá vàng thế giới đang ở 4.347,7 USD/ounce, cao hơn 32,1 USD/ounce so với mức tham chiếu trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.110 đồng/USD, kim loại quý tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

So với giá bán SJC 146 triệu đồng/lượng, vàng miếng trong nước hiện đắt hơn giá quốc tế quy đổi khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Động lực tăng của vàng quốc tế vẫn phải đối mặt với rủi ro từ triển vọng lãi suất Mỹ. Thị trường đang theo dõi sát tín hiệu lạm phát, chính sách của Fed và diễn biến trên thị trường trái phiếu để xác định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.