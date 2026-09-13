Giá vàng hôm nay 13/9/2026: SJC, DOJI, PNJ, BTMC, BTMH, Phú Quý và vàng nhẫn
Giá vàng hôm nay 13/9/2026 lúc 5h00 ghi nhận SJC bán ra 146 triệu đồng/lượng sau khi tăng 600.000 đồng trong phiên thứ Bảy.
Giá vàng hôm nay 13/9/2026: Mặt bằng 146 triệu đồng được giữ sang sáng Chủ nhật
Mức giá cuối phiên thứ Bảy đang trở thành mặt bằng tham chiếu cho sáng Chủ nhật. Theo đó, giá vàng hôm nay 13/9/2026 tại SJC vẫn giữ giá bán 146 triệu đồng/lượng, còn Mi Hồng đứng ở 145,8 triệu đồng/lượng.
SJC đang để giá vàng miếng ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra vào lúc 5h00. Trước khi giữ mức này sang ngày mới, doanh nghiệp đã nâng giá thêm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên 12/9. So với đầu phiên trước, mỗi lượng vàng SJC hiện có giá cao hơn 600.000 đồng.
PNJ Hà Nội ghi nhận vàng miếng sáng 13/9 ở 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá hiện tại cao hơn 600.000 đồng/lượng so với trước nhịp điều chỉnh của phiên thứ Bảy. Khoảng cách giữa giá thu mua và giá bán ra hiện là 3 triệu đồng.
DOJI đang mua vàng miếng với giá 143 triệu đồng/lượng, đồng thời bán ra ở 146 triệu đồng/lượng. Phiên trước đã chứng kiến mức tăng 600.000 đồng ở mỗi chiều, vì vậy mặt bằng hiện tại cao hơn đáng kể so với đầu ngày thứ Bảy nhưng chưa có điều chỉnh mới vào sáng 13/9.
Giá vàng Phú Quý hiện đứng tại 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán này được thiết lập sau khi doanh nghiệp điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng trong phiên trước. Người mua mới hiện chịu khoảng cách 3 triệu đồng/lượng so với giá doanh nghiệp thu mua.
Bảo Tín Mạnh Hải sáng Chủ nhật duy trì giá vàng miếng ở 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. So với đầu phiên 12/9, giá hiện nay cao hơn 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua - bán được giữ ở 3 triệu đồng.
Bảo Tín Minh Châu đang mua vàng miếng với giá 142,9 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán đứng tại 146 triệu đồng/lượng. Phiên trước, chiều mua tăng 500.000 đồng còn chiều bán được nâng 600.000 đồng/lượng. Vì vậy, người mua hiện đối mặt với khoảng cách 3,1 triệu đồng giữa hai chiều giao dịch.
Mi Hồng đang niêm yết vàng miếng ở 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra. Sau khi tăng 500.000 đồng/lượng trong phiên trước, giá thu mua hiện cao hơn đáng kể so với mốc 143 triệu đồng phổ biến trên thị trường. Chênh lệch mua - bán tại Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 13/9/2026
(Triệu đồng)
|Diễn biến hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|143,0
|146,0
|+600
|+600
|Tập đoàn DOJI
|143,0
|146,0
|+600
|+600
|Mi Hồng
|144,5
|146,0
|+700
|+700
|PNJ
|143,0
|146,0
|+600
|+600
|Bảo Tín Minh Châu
|142,9
|146,0
|+500
|+600
|Bảo Tín Mạnh Hải
|143,0
|146,0
|+600
|+600
|Phú Quý
|143,0
|146,0
|+600
|+600
|1. SJC - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|142.500.000
▲ 600.000
|145.500.000
▲ 600.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ
|143.000.000
▲ 600.000
|146.020.000
▲ 600.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|143.000.000
▲ 600.000
|146.030.000
▲ 600.000
|TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|142.500.000
▲ 600.000
|145.600.000
▲ 600.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99%
|140.000.000
▲ 600.000
|144.500.000
▲ 600.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99%
|136.069.000
▲ 594.000
|143.069.000
▲ 594.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75%
|98.736.000
▲ 450.000
|108.536.000
▲ 450.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68%
|88.620.000
▲ 408.000
|98.420.000
▲ 408.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61%
|78.504.000
▲ 366.000
|88.304.000
▲ 366.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3%
|74.602.000
▲ 350.000
|84.402.000
▲ 350.000
|TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7%
|50.613.000
▲ 251.000
|60.413.000
▲ 251.000
|Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|2. BTMC - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC
|142.900.000
▲ 500.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9
|140.900.000
▲ 300.000
|145.900.000
▲ 300.000
|Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9
|140.700.000
▲ 300.000
|145.700.000
▲ 300.000
|Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU
|142.900.000
▲ 300.000
|146.900.000
▲ 300.000
|Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU
|142.900.000
▲ 300.000
|146.900.000
▲ 300.000
|Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU
|142.900.000
▲ 300.000
|146.900.000
▲ 300.000
|Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k)
|140.000.000
±0
|0
±0
|Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k)
|137.400.000
▼ 600.000
|0
±0
|3. PNJ - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội SJC
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|TPHCM PNJ
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|TPHCM SJC
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Hà Nội PNJ
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Đà Nẵng PNJ
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Đà Nẵng SJC
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Miền Tây PNJ
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Miền Tây SJC
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Tây Nguyên PNJ
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Tây Nguyên SJC
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Đông Nam Bộ PNJ
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Đông Nam Bộ SJC
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9
|140.500.000
▲ 600.000
|145.500.000
▲ 600.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999
|140.350.000
▲ 590.000
|145.350.000
▲ 590.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99
|137.850.000
▲ 600.000
|144.050.000
▲ 600.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K)
|127.080.000
▲ 550.000
|133.280.000
▲ 550.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K)
|99.230.000
▲ 450.000
|109.130.000
▲ 450.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K)
|89.040.000
▲ 410.000
|98.940.000
▲ 410.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K)
|84.680.000
▲ 390.000
|94.580.000
▲ 390.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K)
|78.860.000
▲ 370.000
|88.760.000
▲ 370.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K)
|75.220.000
▲ 350.000
|85.120.000
▲ 350.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K)
|50.630.000
▲ 250.000
|60.530.000
▲ 250.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K)
|44.660.000
▲ 220.000
|54.560.000
▲ 220.000
|Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K)
|38.550.000
▲ 200.000
|48.450.000
▲ 200.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920
|138.140.000
▲ 600.000
|144.340.000
▲ 600.000
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99
|135.800.000
▲ 500.000
|0
±0
|Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99
|133.190.000
▲ 490.000
|0
±0
|4. Phú Quý - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|143.000.000
▲ 600.000
|146.400.000
▲ 600.000
|Phú Quý 1 Lượng 999.9
|143.000.000
▲ 600.000
|146.400.000
▲ 600.000
|Phú quý 1 lượng 99.9
|142.900.000
▲ 600.000
|146.300.000
▲ 600.000
|Vàng trang sức 999
|139.900.000
▲ 500.000
|144.900.000
▲ 500.000
|Vàng trang sức 99
|138.600.000
▲ 495.000
|143.550.000
▲ 495.000
|Vàng trang sức 98
|137.200.000
▲ 490.000
|142.100.000
▲ 490.000
|Vàng 999.9 phi SJC
|137.500.000
▲ 500.000
|0
±0
|5. DOJI - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Hà Nội AVPL
|143.000.000
▲ 200.000
|147.000.000
▲ 200.000
|Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng
|143.000.000
▲ 200.000
|147.000.000
▲ 200.000
|Hà Nội Nữ trang 99.99
|142.500.000
▲ 500.000
|146.500.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99.9
|142.000.000
▲ 500.000
|146.000.000
▲ 500.000
|Hà Nội Nữ trang 99
|140.300.000
▲ 500.000
|145.000.000
▲ 500.000
|6. Mi Hồng - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|144.500.000
▲ 700.000
|146.000.000
▲ 700.000
|Vàng 99,9%
|144.500.000
▲ 700.000
|146.000.000
▲ 700.000
|Vàng 9T85 (98,5%)
|133.800.000
▲ 300.000
|135.800.000
▲ 300.000
|Vàng 9T8 (98,0%)
|133.000.000
▲ 300.000
|135.000.000
▲ 300.000
|Vàng 95 (95,0%)
|129.000.000
▲ 300.000
|0
±0
|Vàng V75 (75,0%)
|96.500.000
±0
|99.500.000
±0
|Vàng V68 (68,0%)
|85.000.000
±0
|88.000.000
±0
|Vàng 6T1 (61,0%)
|82.000.000
±0
|85.000.000
±0
|Vàng 14K (58,0%)
|76.000.000
±0
|79.000.000
±0
|Vàng 10K (41,0%)
|50.500.000
±0
|53.500.000
±0
|7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC
|141.500.000
▲ 500.000
|145.000.000
▲ 500.000
|Nhẫn 999.9
|134.500.000
▲ 500.000
|138.500.000
▲ 500.000
|Vàng Ta 999.9
|134.500.000
▲ 500.000
|138.500.000
▲ 500.000
|Vàng Ta 990
|132.500.000
▲ 500.000
|136.500.000
▲ 500.000
|Vàng 18K (750)
|99.000.000
▲ 680.000
|104.500.000
▲ 680.000
|Vàng trắng Au750
|99.000.000
▲ 680.000
|104.500.000
▲ 680.000
|8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 13/9/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - Tăng giảm trong ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|143.000.000
▲ 600.000
|146.000.000
▲ 600.000
|Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9)
|142.900.000
▼ 1.700.000
|146.900.000
▼ 1.700.000
|Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ
|14.290.000
▼ 170.000
|14.690.000
▼ 170.000
|Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|141.900.000
▼ 1.700.000
|0
±0
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|140.900.000
▼ 1.700.000
|145.900.000
▼ 1.700.000
|Vàng trang sức 24K (99.9)
|140.800.000
▼ 1.700.000
|145.800.000
▼ 1.700.000
|Vàng nguyên liệu 999,9
|136.000.000
±0
|0
±0
|Vàng nguyên liệu 99.9
|135.500.000
±0
|0
±0
Vàng nhẫn hôm nay 13/9/2026 tiếp tục có sự phân hóa
Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại Bảo Tín Minh Châu hiện có giá mua 140,9 triệu đồng/lượng và bán 145,9 triệu đồng/lượng. Với khoảng cách 5 triệu đồng, người mua cần mức tăng khá lớn mới có thể bù được chênh lệch mua - bán.
Bảo Tín Mạnh Hải đang ghi nhận giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở 141,9 triệu đồng/lượng. Đây là mức được giữ từ bảng giá cuối phiên thứ Bảy sang thời điểm đầu ngày 13/9.
Nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tại DOJI hiện có giá 143 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Giá bán của sản phẩm này đang cao hơn vàng miếng cùng thương hiệu 1 triệu đồng/lượng.
Phú Quý sáng nay để giá nhẫn tròn 9999 ở 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Biên mua - bán tương ứng 3,4 triệu đồng/lượng.
PNJ đang ghi nhận vàng nhẫn ở 143 triệu đồng/lượng chiều mua và 146 triệu đồng/lượng chiều bán. Người mua mới hiện trả cao hơn 3 triệu đồng/lượng so với giá doanh nghiệp thu mua lại.
Nhẫn 9999 SJC đang ở 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức giá được giữ lại sau khi kết thúc phiên giao dịch thứ Bảy.
Giá vàng thế giới hôm nay 13/9/2026 giữ vùng 4.347 USD/ounce
Giá vàng thế giới đang ở 4.347,7 USD/ounce, cao hơn 32,1 USD/ounce so với mức tham chiếu trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.110 đồng/USD, kim loại quý tương đương khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.
So với giá bán SJC 146 triệu đồng/lượng, vàng miếng trong nước hiện đắt hơn giá quốc tế quy đổi khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.
Động lực tăng của vàng quốc tế vẫn phải đối mặt với rủi ro từ triển vọng lãi suất Mỹ. Thị trường đang theo dõi sát tín hiệu lạm phát, chính sách của Fed và diễn biến trên thị trường trái phiếu để xác định xu hướng tiếp theo của kim loại quý.