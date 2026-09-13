Giá vàng hôm nay 13/09/2026: SJC 143 - 146 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC chiều 13/09/2026 niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 15:20)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:20: Lúc 15:20 ngày 13/09/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

13:50: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 143,00 - 146,00 triệu đồng/lượng.

12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 13/09/2026 đi ngang ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

10:50: Lúc 10:50, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 09:22 sáng ngày 13/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giá ổn định so với phiên hôm qua. Các đơn vị kinh doanh lớn giữ nguyên mức niêm yết ở cả chiều mua vào và bán ra, trong đó giá bán vàng miếng SJC tiếp tục ở mốc 146.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:22 sáng 13/09/2026

SJC : Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0). DOJI (Hà Nội & TP.HCM) : Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Minh Châu (VRTL) : Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.900.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.900.000 đồng/lượng (0). Bảo Tín Minh Châu (SJC) : Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0). Phú Quý SJC : Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 143.000.000 146.000.000 0 0 DOJI HN 143.000.000 146.000.000 0 0 DOJI SG 143.000.000 146.000.000 0 0 BTMH 142.900.000 146.900.000 0 0 BTMC VRTL 142.900.000 146.900.000 0 0 BTMC SJC 142.900.000 146.000.000 0 0 Phú Qúy SJC 143.000.000 146.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 143.000.000 146.000.000 0 0 PNJ Hà Nội 143.000.000 146.000.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.