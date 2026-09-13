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Giá vàng hôm nay 13/09/2026: SJC 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng, đi ngang

Vũ Sơn13/09/2026 12:20

Cập nhật giá vàng lúc 12:20 ngày 13/09/2026: SJC niêm yết ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với mốc trước. (Cập nhật lúc 12:20)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 13/09/2026 đi ngang ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

10:50: Lúc 10:50, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 09:22 sáng ngày 13/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giá ổn định so với phiên hôm qua. Các đơn vị kinh doanh lớn giữ nguyên mức niêm yết ở cả chiều mua vào và bán ra, trong đó giá bán vàng miếng SJC tiếp tục ở mốc 146.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:22 sáng 13/09/2026

  • SJC: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).
  • DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (VRTL): Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.900.000 đồng/lượng (0).
  • Bảo Tín Minh Châu (SJC): Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).
  • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC143.000.000146.000.00000
DOJI HN143.000.000146.000.00000
DOJI SG143.000.000146.000.00000
BTMH142.900.000146.900.00000
BTMC VRTL142.900.000146.900.00000
BTMC SJC142.900.000146.000.00000
Phú Qúy SJC143.000.000146.000.00000
PNJ TP.HCM143.000.000146.000.00000
PNJ Hà Nội143.000.000146.000.00000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 13/09/2026: SJC 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng, đi ngang
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