Giá vàng hôm nay 13/09/2026: SJC 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng, đi ngang
Cập nhật giá vàng lúc 12:20 ngày 13/09/2026: SJC niêm yết ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với mốc trước. (Cập nhật lúc 12:20)
Diễn biến giá vàng trong ngày
12:20: Giá vàng SJC lúc 12:20 ngày 13/09/2026 đi ngang ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.
10:50: Lúc 10:50, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, hiện niêm yết ở mức 143,0 - 146,0 triệu đồng/lượng.
Thời điểm 09:22 sáng ngày 13/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giá ổn định so với phiên hôm qua. Các đơn vị kinh doanh lớn giữ nguyên mức niêm yết ở cả chiều mua vào và bán ra, trong đó giá bán vàng miếng SJC tiếp tục ở mốc 146.000.000 đồng/lượng.
Điểm nhanh lúc 09:22 sáng 13/09/2026
- SJC: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).
- DOJI (Hà Nội & TP.HCM): Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).
- Bảo Tín Minh Châu (VRTL): Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.900.000 đồng/lượng (0).
- Bảo Tín Minh Châu (SJC): Mua vào 142.900.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).
- Phú Quý SJC: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).
- PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (0).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|143.000.000
|146.000.000
|0
|0
|DOJI HN
|143.000.000
|146.000.000
|0
|0
|DOJI SG
|143.000.000
|146.000.000
|0
|0
|BTMH
|142.900.000
|146.900.000
|0
|0
|BTMC VRTL
|142.900.000
|146.900.000
|0
|0
|BTMC SJC
|142.900.000
|146.000.000
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|143.000.000
|146.000.000
|0
|0
|PNJ TP.HCM
|143.000.000
|146.000.000
|0
|0
|PNJ Hà Nội
|143.000.000
|146.000.000
|0
|0
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.