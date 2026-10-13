Giá vàng hôm nay 13/10/2026: SJC 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng ngày 13/10/2026 ghi nhận SJC niêm yết mức 141,30 triệu đồng/lượng mua vào và 144,30 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 15:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:17: Lúc 15:17, giá vàng SJC giữ nguyên không đổi so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 141,30 - 144,30 triệu đồng/lượng.

13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:19 sáng 13/10/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 400.000 đến 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua tại đa số doanh nghiệp. Điểm ngoại lệ là thương hiệu BTMH với mức tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). DOJI HN và DOJI SG : Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). BTMH : Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+100.000 đồng).

: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+100.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng).

: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng). PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại / Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 140.500.000 143.500.000 -800.000 -800.000 DOJI HN 140.500.000 143.500.000 -800.000 -800.000 DOJI SG 140.500.000 143.500.000 -800.000 -800.000 BTMH 139.500.000 143.500.000 +100.000 +100.000 BTMC VRTL 139.000.000 143.000.000 -400.000 -400.000 BTMC SJC 139.000.000 143.500.000 -400.000 -800.000 Phú Quý SJC 140.000.000 143.500.000 -800.000 -800.000 PNJ TP.HCM 140.000.000 143.000.000 -800.000 -800.000 PNJ Hà Nội 140.000.000 143.000.000 -800.000 -800.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.