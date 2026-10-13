Giá vàng hôm nay 13/10/2026: SJC về 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng
Cập nhật lúc 13:47 ngày 13/10/2026: Giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng so với mốc trước, niêm yết mức mua vào 140,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 13:47)
Diễn biến giá vàng trong ngày
13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.
12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.
Vào lúc 09:19 sáng 13/10/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 400.000 đến 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua tại đa số doanh nghiệp. Điểm ngoại lệ là thương hiệu BTMH với mức tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.
Điểm nhanh lúc 09:19 sáng
- SJC: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
- DOJI HN và DOJI SG: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
- BTMH: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+100.000 đồng).
- BTMC VRTL: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng).
- BTMC SJC: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
- Phú Quý SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại / Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|140.500.000
|143.500.000
|-800.000
|-800.000
|DOJI HN
|140.500.000
|143.500.000
|-800.000
|-800.000
|DOJI SG
|140.500.000
|143.500.000
|-800.000
|-800.000
|BTMH
|139.500.000
|143.500.000
|+100.000
|+100.000
|BTMC VRTL
|139.000.000
|143.000.000
|-400.000
|-400.000
|BTMC SJC
|139.000.000
|143.500.000
|-400.000
|-800.000
|Phú Quý SJC
|140.000.000
|143.500.000
|-800.000
|-800.000
|PNJ TP.HCM
|140.000.000
|143.000.000
|-800.000
|-800.000
|PNJ Hà Nội
|140.000.000
|143.000.000
|-800.000
|-800.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.