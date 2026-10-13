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Giá vàng hôm nay 13/10/2026: SJC về 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng

Vũ Sơn13/10/2026 13:47

Cập nhật lúc 13:47 ngày 13/10/2026: Giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng so với mốc trước, niêm yết mức mua vào 140,5 triệu đồng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng. (Cập nhật lúc 13:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 09:19 sáng 13/10/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 400.000 đến 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm qua tại đa số doanh nghiệp. Điểm ngoại lệ là thương hiệu BTMH với mức tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

  • SJC: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • DOJI HN và DOJI SG: Mua vào 140.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • BTMH: Mua vào 139.500.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (+100.000 đồng).
  • BTMC VRTL: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-400.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.500.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-800.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại / Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC140.500.000143.500.000-800.000-800.000
DOJI HN140.500.000143.500.000-800.000-800.000
DOJI SG140.500.000143.500.000-800.000-800.000
BTMH139.500.000143.500.000+100.000+100.000
BTMC VRTL139.000.000143.000.000-400.000-400.000
BTMC SJC139.000.000143.500.000-400.000-800.000
Phú Quý SJC140.000.000143.500.000-800.000-800.000
PNJ TP.HCM140.000.000143.000.000-800.000-800.000
PNJ Hà Nội140.000.000143.000.000-800.000-800.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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