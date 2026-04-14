Thị trường Giá vàng hôm nay 14/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 14/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều; giá vàng thế giới hôm nay giảm còn 4702,5 USD/ounce

Giá vàng thế giới lùi về mốc 4702,5 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h ngày 14/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4702,5 USD/ounce, giảm 44,7 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 149,38 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 22,12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm chủ yếu do tác động từ giá dầu tăng sốc và đồng USD lên giá. Sau khi đàm phán Mỹ – Iran thất bại, căng thẳng leo thang khiến kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại thiếu hụt nguồn cung năng lượng.

Thị trường dầu phản ứng ngay lập tức, với dầu WTI tăng hơn 8% lên 104,3 USD/thùng và dầu Brent tăng 7,7% lên 102,5 USD/thùng. Giá dầu tăng mạnh kéo theo lo ngại lạm phát, khiến USD tăng và làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Trong nước, lượng khách mua vàng giảm rõ rệt ngay từ đầu giờ sáng. Giao dịch vẫn diễn ra liên tục nhưng không quá tải, khách chỉ mất khoảng 10–15 phút để hoàn tất mua vàng. Nguồn cung, đặc biệt là vàng nhẫn, vẫn dồi dào.

Việc giá vàng đi xuống khiến tâm lý người dân thận trọng hơn, không còn tình trạng đổ xô mua như trước. Nhờ đó, thị trường ổn định, không còn cảnh chen lấn, trong khi hệ thống thanh toán được cải thiện giúp giao dịch nhanh và thuận tiện hơn.

Giá vàng SJC hôm nay 14/4/2026: SJC giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều

Giá vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp lớn đều niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giảm phổ biến là 900.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá mua – bán của giá vàng miếng SJC phần lớn là 3 triệu đồng/lượng, ngoại trừ Mi Hồng chỉ 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng có chênh lệch mua – bán hẹp nhất thị trường, chỉ 1,5 triệu đồng/lượng. Mức giảm 900.000 đồng/lượng được áp dụng đồng đều tại SJC, Doji, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng SJC hôm nay Ngày 14/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 168,5 171,5 -900 -900 Tập đoàn DOJI 168,6 171,6 -900 -900 PNJ 168,5 171,5 -900 -900 Phú Quý 168,5 171,5 -900 -900 Bảo Tín Mạnh Hải 168,5 171,5 -900 -900 Bảo Tín Minh Châu 168,5 171,5 -900 -900 Mi Hồng 170 171,5 -300 -300

Giá vàng nhẫn tròn trơn hôm nay 14/4/2026

Giá vàng nhẫn tròn trơn tiếp nối đà giảm từ phiên trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại Tập đoàn Doji và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết mua 168,5 triệu đồng/lượng, bán 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch mua – bán của giá vàng nhẫn ở hai đơn vị này là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay Mua vào 14/4 (triệu đồng/lượng) Bán ra 14/4 (triệu đồng/lượng) Chênh lệch mua (nghìn đồng/lượng) Chênh lệch bán (nghìn đồng/lượng) SJC 168,20 171,20 -900 -900 Doji 168,50 171,50 -900 -900 Phú Quý 168,50 171,50 -700 -700 PNJ 168,20 171,20 -1000 -1000 BTMC 168,50 171,50 -900 -900 Mi Hồng 170,00 171,50 -700 -900

Giá vàng nữ trang 24K và 18K hôm nay 14/4/2026

Giá vàng nữ trang 24K giảm rõ rệt. Tại SJC, giá vàng 24K còn 166,2 – 169,7 triệu đồng/lượng. Doji niêm yết 165,1 – 169,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 166,5 – 170,5 triệu đồng/lượng. PNJ giảm mạnh nhất phân khúc 24K với 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, xuống 165,8 – 169,8 triệu đồng/lượng.

Phú Quý chỉ giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng, hiện ở 167 – 171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 24K hôm nay Mua vào 14/4 (triệu đồng/lượng) Bán ra 14/4 (triệu đồng/lượng) Chênh lệch mua (nghìn đồng/lượng) Chênh lệch bán (nghìn đồng/lượng) SJC 166,20 169,70 -900 -900 Doji 165,10 169,10 -900 -900 Phú Quý 167,00 171,00 -200 -200 PNJ 165,80 169,80 -1000 -1000 BTMC 166,50 170,50 -900 -900

Giá vàng nữ trang 18K cũng điều chỉnh giảm. SJC giảm 670.000 đồng/lượng, xuống 118,54 – 127,44 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 750.000 đồng/lượng, niêm yết 118,45 – 127,35 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng ghi nhận mức giảm sâu nhất toàn thị trường ở phân khúc 18K: giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá vàng 18K tại đây xuống còn 109,5 – 113 triệu đồng/lượng.