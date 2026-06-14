Thị trường Giá vàng hôm nay 14/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 14/6/2026 neo cao, vàng trong nước lên vùng 147 triệu đồng/lượng, thế giới chốt tuần trên 4.200 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 14/6/2026: Quốc tế tăng cuối phiên nhưng vẫn giảm theo tuần

Giá vàng hôm nay 14/6/2026 ghi nhận giá thế giới giao ngay ở 4.218,3 USD/ounce, cao hơn 7,4 USD/ounce so với phiên trước nhưng vẫn chưa thoát áp lực lãi suất.

Tính theo tỷ giá Vietcombank 26.412 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 134,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Mức này thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước, đang ở 142,4-145,4 triệu đồng/lượng, khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến quốc tế cho thấy giá vàng có nhịp hồi trong phiên gần nhất. Vàng giao ngay từng tăng 0,3% lên 4.227,17 USD/ounce, còn vàng kỳ hạn Mỹ tăng 3% và chốt ở 4.238,80 USD/ounce. Dù vậy, tính cả tuần, kim loại quý vẫn giảm 2,3% và đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp.

Áp lực chính với giá vàng hôm nay 14/6/2026 đến từ kỳ vọng lãi suất Mỹ còn ở mức cao. Khi lãi suất tăng hoặc duy trì lâu, vàng kém hấp dẫn hơn vì không tạo dòng tiền như trái phiếu hay tiền gửi. Yếu tố này được chú ý nhiều hơn trước cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 16-17/6.

Thị trường cũng lo ngại lạm phát khó hạ nhanh do giá năng lượng biến động quanh căng thẳng vùng Vịnh. Số liệu mới cho thấy giá sản xuất Mỹ tháng 5 tăng mạnh hơn dự kiến, còn lạm phát tiêu dùng vượt 4%. Theo CME FedWatch, giới giao dịch đánh giá 57% khả năng Mỹ tăng lãi suất trước tháng 12.

UBS đã hạ triển vọng giá vàng và cho rằng kim loại quý có thể lùi về vùng 3.850-4.000 USD/ounce nếu lực cản từ lãi suất tiếp tục duy trì. Trong nhóm kim loại quý, bạc tăng lên 68,14 USD/ounce, palladium lên 1.281,04 USD/ounce, còn bạch kim giảm còn 1.706,90 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 14/6/2026: Giá bán ra vàng miếng giữ vùng 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 14/6/2026 được cập nhật theo giá đóng cửa phiên trước, với vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn cùng bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng.

Ở thời điểm 5h00 ngày 14/6/2026, thị trường vàng miếng trong nước chưa ghi nhận biến động mới và đang tham chiếu theo mức chốt cuối phiên liền trước. Giá mua vào tại đa số doanh nghiệp ở mức 144,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra phổ biến đạt 147,0 triệu đồng/lượng.

SJC, DOJI, Phú Quý, BTMC, PNJ và BTMH có cùng mặt bằng giá sau phiên tăng. Cả 6 thương hiệu đều chốt giá vàng miếng tại 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước đó, mỗi chiều giao dịch cùng tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, chênh lệch mua - bán tại nhóm thương hiệu trên duy trì ở 3,0 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức biên độ phổ biến của vàng miếng trong nước ở thời điểm hiện tại.

Riêng Mi Hồng ghi nhận diễn biến khác biệt ở chiều mua vào. Thương hiệu này chốt vàng miếng SJC tại 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua vào tăng 2,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 2,0 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Khoảng cách mua - bán tại Mi Hồng thu hẹp còn 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp còn lại. Diễn biến này giúp Mi Hồng trở thành thương hiệu có giá thu mua nổi bật hơn trong nhóm được khảo sát.

Tổng thể, giá vàng hôm nay 14/6/2026 tiếp tục neo cao sau nhịp tăng mạnh của phiên trước. Mức bán ra 147 triệu đồng/lượng đang xuất hiện đồng loạt tại nhiều thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay Ngày 14/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 +1600 +1600 Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 +1600 +1600 Mi Hồng 145,5 147,0 +2500 +2000 PNJ 144,0 147,0 +1600 +1600 Bảo Tín Minh Châu 144,0 147,0 +1600 +1600 Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 +1600 +1600 Phú Quý 144,0 147,0 +1600 +1600

1. DOJI - Cập nhật: 14/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng 24K DOJI 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K

2. PNJ - Cập nhật: 14/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng Kim Bảo 999.9 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K

3. BTMC - Cập nhật: 14/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Nhẫn tròn trơn BTMC 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Bản vị vàng BTMC 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,000

▲1600K 146,000

▲1600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 141,800

▲1600K 145,800

▲1600K

4. SJC - Cập nhật: 14/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,000

▲1600K 147,000

▲1600K Vàng SJC 5 chỉ 144,000

▲1600K 147,020

▲1600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,000

▲1600K 147,030

▲1600K

Giá vàng hôm nay 14/6/2026: Vàng nhẫn 9999 tăng mạnh sau phiên trước

Giá vàng hôm nay 14/6/2026 ghi nhận vàng nhẫn tròn 9999 giữ vùng cao, khi nhiều thương hiệu chốt phiên trước với giá bán ra sát 147 triệu đồng/lượng.

Theo mức giá cuối phiên trước, vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn đã tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Nhờ đó, giá bán ra của một số sản phẩm vàng nhẫn 9999 đã lên vùng 146,9-147,0 triệu đồng/lượng.

SJC chốt vàng nhẫn 9999 tại 143,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên liền trước, giá mua và bán cùng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, đưa sản phẩm này tiến sát mốc 147 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm có giá bán ra 147,0 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn ép vỉ ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng có cùng mức 144,0-147,0 triệu đồng/lượng. Cả hai thương hiệu đều tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

DOJI Hà Nội cũng nằm trong nhóm giá cao khi vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 chốt tại 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là một trong những mức bán ra cao nhất của vàng nhẫn trong phiên trước.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được giao dịch ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này thấp hơn một số thương hiệu khác, nhưng vẫn tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tổng thể, giá vàng hôm nay 14/6/2026 ở nhóm vàng nhẫn tiếp tục bám sát xu hướng phục hồi của thị trường vàng trong nước. Việc nhiều thương hiệu đưa giá bán ra lên sát hoặc chạm 147 triệu đồng/lượng cho thấy vàng nhẫn đang duy trì mặt bằng cao.