Giá vàng hôm nay 14/09/2026: SJC tăng lên 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng Cập nhật lúc 13:39 ngày 14/09/2026: Giá vàng miếng SJC tăng 200.000 đồng so với lần cập nhật trước, giao dịch ở mức 143,20 triệu đồng mua vào và 146,20 triệu đồng bán ra. (Cập nhật lúc 13:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều, hiện ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng.

12:08: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng.

10:39: So với mốc cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 200.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 143,20 - 146,20 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 09:22 sáng ngày 14/09/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận sự điều chỉnh trái chiều giữa các thương hiệu so với hôm qua. Phần lớn các đơn vị kinh doanh lớn đồng loạt hạ giá bán ra 300.000 đồng/lượng, trong khi một số mặt hàng vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu lại tăng 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:22

SJC : Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). BTMH : Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 147.000.000 đồng/lượng (+100.000 đồng).

: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 147.000.000 đồng/lượng (+100.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 147.000.000 đồng/lượng (+100.000 đồng).

: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (+100.000 đồng), bán ra 147.000.000 đồng/lượng (+100.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

: Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng). PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng), bán ra 145.700.000 đồng/lượng (-300.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay (đồng/lượng) Bán hôm nay (đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 142.700.000 145.700.000 -300.000 -300.000 DOJI HN 142.700.000 145.700.000 -300.000 -300.000 DOJI SG 142.700.000 145.700.000 -300.000 -300.000 BTMH 143.000.000 147.000.000 +100.000 +100.000 BTMC VRTL 143.000.000 147.000.000 +100.000 +100.000 BTMC SJC 142.700.000 145.700.000 -200.000 -300.000 Phú Quý SJC 142.700.000 145.700.000 -300.000 -300.000 PNJ TP.HCM 142.700.000 145.700.000 -300.000 -300.000 PNJ Hà Nội 142.700.000 145.700.000 -300.000 -300.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.