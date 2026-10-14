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Giá vàng hôm nay 14/10/2026: SJC về 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu

Vũ Sơn14/10/2026 10:47

Lúc 10:47 ngày 14/10/2026, giá vàng SJC niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:19 sáng ngày 14/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở chiều bán ra tại hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Mức giảm ở chiều bán phổ biến từ 500.000 đồng/lượng đến 1.000.000 đồng/lượng.

Ở chiều mua vào, đa số đơn vị giảm từ 500.000 đồng/lượng đến 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua. Điểm khác biệt diễn ra tại Bảo Tín Minh Châu khi thương hiệu này điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào đối với cả hai dòng vàng BTMC VRTL và BTMC SJC.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng 14/10/2026

  • SJC: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • DOJI HN và DOJI SG: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • Bảo Tín Minh Hải (BTMH): Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
  • BTMC VRTL: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).
  • BTMC SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • Phú Quý SJC: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (-700.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nayMua hôm quaBán hôm qua+/- Mua+/- Bán
SJC140.300.000143.300.000141.300.000144.300.000-1.000.000-1.000.000
DOJI HN140.300.000143.300.000141.300.000144.300.000-1.000.000-1.000.000
DOJI SG140.300.000143.300.000141.300.000144.300.000-1.000.000-1.000.000
BTMH139.000.000143.000.000139.500.000143.500.000-500.000-500.000
BTMC VRTL139.800.000142.800.000139.300.000143.300.000+500.000-500.000
BTMC SJC139.800.000143.300.000139.300.000144.300.000+500.000-1.000.000
Phú Qúy SJC139.800.000143.300.000140.500.000144.300.000-700.000-1.000.000
PNJ TP.HCM139.800.000142.800.000140.800.000143.800.000-1.000.000-1.000.000
PNJ Hà Nội139.800.000142.800.000140.800.000143.800.000-1.000.000-1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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