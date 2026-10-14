Giá vàng hôm nay 14/10/2026: SJC về 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu Lúc 10:47 ngày 14/10/2026, giá vàng SJC niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại thời điểm 09:19 sáng ngày 14/10/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm ở chiều bán ra tại hầu hết các thương hiệu so với hôm qua. Mức giảm ở chiều bán phổ biến từ 500.000 đồng/lượng đến 1.000.000 đồng/lượng.

Ở chiều mua vào, đa số đơn vị giảm từ 500.000 đồng/lượng đến 1.000.000 đồng/lượng so với hôm qua. Điểm khác biệt diễn ra tại Bảo Tín Minh Châu khi thương hiệu này điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào đối với cả hai dòng vàng BTMC VRTL và BTMC SJC.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng 14/10/2026

SJC : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). DOJI HN và DOJI SG : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Bảo Tín Minh Hải (BTMH) : Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).

: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (-500.000 đồng), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (-500.000 đồng). BTMC VRTL : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (-500.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). Phú Quý SJC : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (-700.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (-700.000 đồng), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng). PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (-1.000.000 đồng).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay Mua hôm qua Bán hôm qua +/- Mua +/- Bán SJC 140.300.000 143.300.000 141.300.000 144.300.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI HN 140.300.000 143.300.000 141.300.000 144.300.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI SG 140.300.000 143.300.000 141.300.000 144.300.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMH 139.000.000 143.000.000 139.500.000 143.500.000 -500.000 -500.000 BTMC VRTL 139.800.000 142.800.000 139.300.000 143.300.000 +500.000 -500.000 BTMC SJC 139.800.000 143.300.000 139.300.000 144.300.000 +500.000 -1.000.000 Phú Qúy SJC 139.800.000 143.300.000 140.500.000 144.300.000 -700.000 -1.000.000 PNJ TP.HCM 139.800.000 142.800.000 140.800.000 143.800.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ Hà Nội 139.800.000 142.800.000 140.800.000 143.800.000 -1.000.000 -1.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.