Thị trường Giá vàng hôm nay 15/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 15/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới hôm nay tăng lên 4802 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên 4802,8 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h ngày 15/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4802,8 USD/ounce, tăng 62,9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,6 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã tăng hơn 9% trong khoảng 2 tuần, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 12% so với đỉnh cuối tháng 1. Phiên gần nhất ghi nhận mức tăng hơn 1% sau khi chạm đáy ngắn hạn.

Nguyên nhân chính là đồng USD suy yếu và giá dầu giảm. Khi USD đi xuống, vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư toàn cầu.

Triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Union Bancaire Privée dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce trong năm 2026.

Các tổ chức như JPMorgan Chase, Deutsche Bank và Société Générale cũng giữ quan điểm lạc quan về nhu cầu trú ẩn.

Ở chiều ngắn hạn, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng hơn 5,2 tấn trong ngày 13/4, nâng tổng lượng bán từ đầu tháng lên hơn 7 tấn.

Quỹ iShares Silver Trust cũng bán gần 60 tấn bạc sau 3 phiên, cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng.

Giá vàng hôm nay 15/4/2026 tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trên thị trường trong nước, với vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi lên. Mức tăng phổ biến dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng SJC hôm nay 15/4/2026

Giá vàng SJC là nhóm dẫn dắt thị trường với mức tăng mạnh. DOJI hiện niêm yết 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Khoảng cách mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại thương hiệu SJC đạt 170,5 – 173,03 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán. Mức chênh lệch giữa hai chiều là khoảng 2,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ở mức 170 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Ngọc Thẩm đạt 170,5 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán. Chênh lệch khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ cũng ở mức 170,5 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán. Biên độ mua – bán khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Phú Quý niêm yết 170 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Mi Hồng thấp hơn mặt bằng chung khi ở mức 170,5 – 172 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng chiều mua và 0,5 triệu đồng chiều bán. Biên độ chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 15/4/2026

Giá vàng nhẫn 9999 là nhóm tăng đồng đều theo vàng miếng. DOJI hiện giao dịch ở mức 170 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 15/4/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 170,5 173 +2000 +1500 Tập đoàn DOJI 170,1 173,1 +1500 +1500 PNJ 170,5 173 +2000 +1500 Phú Quý 170 173 +1500 +1500 Bảo Tín Mạnh Hải 170 173 +1500 +1500 Bảo Tín Minh Châu 170 173 +1500 +1500 Mi Hồng 170,5 172 +1000 +500

1. DOJI - Cập nhật: 15/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng) 170,500 ▲2.000K 173,000 ▲1.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 170,100 ▲1.500K 173,100 ▲1.500K Vàng miếng Phúc Long DOJI (HCM, Đà Nẵng) 170,500 ▲2.000K 173,000 ▲1.500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI 170,000 ▲1.500K 173,000 ▲1.500K Vàng 24K DOJI 164,100 ▼1.000K 168,100 ▼1.000K

2. PNJ - Cập nhật: 15/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 170,500 ▲2.000K 173,000 ▲1.500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 169,700 ▲1.500K 172,700 ▲1.500K Vàng Kim Bảo 999.9 169,700 ▲1.500K 172,700 ▲1.500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 169,700 ▲1.500K 172,700 ▲1.500K Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng 169,700 ▲1.500K 172,700 ▲1.500K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 167,200 ▲1.400K 171,200 ▲1.400K Vàng nữ trang 999 PNJ 167,030 ▲1.400K 171,030 ▲1.400K Vàng nữ trang 9920 PNJ 163,630 ▲1.390K 169,830 ▲1.390K Vàng nữ trang 99 PNJ 163,290 ▲1.390K 169,490 ▲1.390K Vàng 916 – 22K PNJ 150,620 ▲1.280K 156,820 ▲1.280K Vàng 750 – 18K PNJ 119,500 ▲1.050K 128,400 ▲1.050K Vàng 680 – 16.3K PNJ 107,520 ▲960K 116,420 ▲960K Vàng 650 – 15.6K PNJ 102,380 ▲910K 111,280 ▲910K Vàng 610 – 14.6K PNJ 95,530 ▲850K 104,430 ▲850K Vàng 585 – 14K PNJ 91,250 ▲820K 100,150 ▲820K Vàng 416 – 10K PNJ 62,320 ▲580K 71,220 ▲580K Vàng 375 – 9K PNJ 55,300 ▲520K 64,200 ▲520K Vàng 333 – 8K PNJ 48,110 ▲470K 57,010 ▲470K

3. BTMC - Cập nhật: 15/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 170,000 ▲1.500K 173,000 ▲1.500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 169,700 ▲1.200K 172,700 ▲1.200K Nhẫn tròn trơn BTMC 169,700 ▲1.200K 172,700 ▲1.200K Bản vị vàng BTMC 169,700 ▲1.200K 172,700 ▲1.200K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 167,700 ▲1.200K 171,700 ▲1.200K Trang sức Rồng Thăng Long 999 167,500 ▲1.200K 171,500 ▲1.200K