Giá vàng hôm nay 15/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất

Quốc Duẩn 15/04/2026 05:00

Giá vàng hôm nay 15/4/2026: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng từ 1,5 đến 2 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới hôm nay tăng lên 4802 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên 4802,8 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 5h ngày 15/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4802,8 USD/ounce, tăng 62,9 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.361 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 152,6 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 20,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã tăng hơn 9% trong khoảng 2 tuần, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 12% so với đỉnh cuối tháng 1. Phiên gần nhất ghi nhận mức tăng hơn 1% sau khi chạm đáy ngắn hạn.

Nguyên nhân chính là đồng USD suy yếu và giá dầu giảm. Khi USD đi xuống, vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư toàn cầu.

Triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Union Bancaire Privée dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce trong năm 2026.

Các tổ chức như JPMorgan Chase, Deutsche Bank và Société Générale cũng giữ quan điểm lạc quan về nhu cầu trú ẩn.

Ở chiều ngắn hạn, quỹ SPDR Gold Trust bán ròng hơn 5,2 tấn trong ngày 13/4, nâng tổng lượng bán từ đầu tháng lên hơn 7 tấn.

Quỹ iShares Silver Trust cũng bán gần 60 tấn bạc sau 3 phiên, cho thấy áp lực chốt lời đang gia tăng.

Giá vàng hôm nay 15/4/2026 tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trên thị trường trong nước, với vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt đi lên. Mức tăng phổ biến dao động từ 1 triệu đến 2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng SJC hôm nay 15/4/2026

Giá vàng SJC là nhóm dẫn dắt thị trường với mức tăng mạnh. DOJI hiện niêm yết 170,1 – 173,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Khoảng cách mua – bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại thương hiệu SJC đạt 170,5 – 173,03 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng ở chiều bán. Mức chênh lệch giữa hai chiều là khoảng 2,53 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ở mức 170 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Ngọc Thẩm đạt 170,5 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán. Chênh lệch khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ cũng ở mức 170,5 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng chiều mua và 1,5 triệu đồng chiều bán. Biên độ mua – bán khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Phú Quý niêm yết 170 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Mi Hồng thấp hơn mặt bằng chung khi ở mức 170,5 – 172 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng chiều mua và 0,5 triệu đồng chiều bán. Biên độ chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất thị trường.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 15/4/2026

Giá vàng nhẫn 9999 là nhóm tăng đồng đều theo vàng miếng. DOJI hiện giao dịch ở mức 170 – 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức 169,7 – 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng mới cập nhật (Dựa trên dữ liệu khảo sát)

Giá vàng hôm nay Ngày 15/4/2026
(Triệu đồng) 		Chênh lệch
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội170,5173+2000+1500
Tập đoàn DOJI170,1173,1+1500+1500
PNJ170,5173+2000+1500
Phú Quý170173+1500+1500
Bảo Tín Mạnh Hải170173+1500+1500
Bảo Tín Minh Châu170173+1500+1500
Mi Hồng170,5172+1000+500
1. DOJI - Cập nhật: 15/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC DOJI (Hà Nội, HCM, Đà Nẵng)170,500 ▲2.000K173,000 ▲1.500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội170,100 ▲1.500K173,100 ▲1.500K
Vàng miếng Phúc Long DOJI (HCM, Đà Nẵng)170,500 ▲2.000K173,000 ▲1.500K
Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng DOJI170,000 ▲1.500K173,000 ▲1.500K
Vàng 24K DOJI164,100 ▼1.000K168,100 ▼1.000K
2. PNJ - Cập nhật: 15/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC 999.9 PNJ170,500 ▲2.000K173,000 ▲1.500K
Nhẫn trơn PNJ 999.9169,700 ▲1.500K172,700 ▲1.500K
Vàng Kim Bảo 999.9169,700 ▲1.500K172,700 ▲1.500K
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9169,700 ▲1.500K172,700 ▲1.500K
Vàng miếng PNJ – Phượng Hoàng169,700 ▲1.500K172,700 ▲1.500K
Vàng nữ trang 999.9 PNJ167,200 ▲1.400K171,200 ▲1.400K
Vàng nữ trang 999 PNJ167,030 ▲1.400K171,030 ▲1.400K
Vàng nữ trang 9920 PNJ163,630 ▲1.390K169,830 ▲1.390K
Vàng nữ trang 99 PNJ163,290 ▲1.390K169,490 ▲1.390K
Vàng 916 – 22K PNJ150,620 ▲1.280K156,820 ▲1.280K
Vàng 750 – 18K PNJ119,500 ▲1.050K128,400 ▲1.050K
Vàng 680 – 16.3K PNJ107,520 ▲960K116,420 ▲960K
Vàng 650 – 15.6K PNJ102,380 ▲910K111,280 ▲910K
Vàng 610 – 14.6K PNJ95,530 ▲850K104,430 ▲850K
Vàng 585 – 14K PNJ91,250 ▲820K100,150 ▲820K
Vàng 416 – 10K PNJ62,320 ▲580K71,220 ▲580K
Vàng 375 – 9K PNJ55,300 ▲520K64,200 ▲520K
Vàng 333 – 8K PNJ48,110 ▲470K57,010 ▲470K
3. BTMC - Cập nhật: 15/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC BTMC170,000 ▲1.500K173,000 ▲1.500K
Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC169,700 ▲1.200K172,700 ▲1.200K
Nhẫn tròn trơn BTMC169,700 ▲1.200K172,700 ▲1.200K
Bản vị vàng BTMC169,700 ▲1.200K172,700 ▲1.200K
Trang sức Rồng Thăng Long 9999167,700 ▲1.200K171,700 ▲1.200K
Trang sức Rồng Thăng Long 999167,500 ▲1.200K171,500 ▲1.200K
4. SJC - Cập nhật: 15/4/2026 05:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1 lượng170,500 ▲2.000K173,000 ▲1.500K
Vàng SJC 5 chỉ170,500 ▲2.000K173,020 ▲1.500K
Vàng SJC 1 chỉ170,500 ▲2.000K173,030 ▲1.500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 1 chỉ170,200 ▲2.000K172,700 ▲1.500K
Vàng nhẫn SJC 99,99 – 0,5 chỉ170,200 ▲2.000K172,800 ▲1.500K
Nữ trang 99,99% SJC168,200 ▲2.000K171,200 ▲1.500K
Nữ trang 99% SJC163,005 ▲1.485K169,505 ▲1.485K
Nữ trang 75% SJC119,663 ▲1.125K128,563 ▲1.125K
Nữ trang 68% SJC107,678 ▲1.020K116,578 ▲1.020K
Nữ trang 61% SJC95,692 ▲915K104,592 ▲915K
Nữ trang 58,3% SJC91,070 ▲875K99,970 ▲875K
Nữ trang 41,7% SJC62,648 ▲626K71,548 ▲626K
