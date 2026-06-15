Thị trường Giá vàng hôm nay 15/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới thứ Hai Giá vàng hôm nay 15/6/2026 ổn định, thế giới ở 4.218,3 USD/ounce, vàng miếng trong nước giữ mốc 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 15/6/2026: Vàng giao ngay giữ mức 4.218,3 USD/ounce

Giá vàng thế giới hôm nay 15/6/2026 mở cửa tuần mới trong vùng trên 4.200 USD/ounce. Đến 5h00 ngày 15/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 4.218,3 USD/ounce, cao hơn phiên trước 7,4 USD/ounce.

Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.412 VND/USD, giá vàng thế giới hiện vào khoảng 134,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Dù giá vàng thế giới vẫn giữ trên vùng 4.200 USD/ounce, xu hướng chung chưa thật sự tích cực. Thị trường tiếp tục bị chi phối bởi kỳ vọng lãi suất Mỹ neo cao, yếu tố làm giảm sức hấp dẫn của vàng do kim loại quý không sinh lãi như trái phiếu hay tiền gửi. Nhà đầu tư đang chờ thêm tín hiệu từ cuộc họp Fed diễn ra ngày 16-17/6.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng giao ngay có thời điểm tăng 0,3% lên 4.227,17 USD/ounce. Tuy nhiên, xét theo tuần, giá vàng vẫn mất 2,3% và có khả năng ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 3%, đóng cửa ở 4.238,80 USD/ounce.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ cũng tạo thêm sức ép lên thị trường vàng. Chỉ số giá sản xuất tăng mạnh hơn dự báo, lạm phát tiêu dùng vượt 4%, trong bối cảnh giá năng lượng biến động vì căng thẳng tại vùng Vịnh. Những yếu tố này khiến giới đầu tư lo Fed có thể kéo dài thời gian duy trì lãi suất cao.

CME FedWatch cho thấy thị trường đang đặt cược khoảng 57% khả năng Mỹ tăng lãi suất trước tháng 12. Cùng chiều thận trọng, UBS hạ dự báo giá vàng và cho rằng kim loại quý có thể giảm về 3.850 - 4.000 USD/ounce nếu sức ép từ lãi suất chưa hạ nhiệt.

Với các kim loại quý khác, bạc tăng lên 68,14 USD/ounce, palladium tăng lên 1.281,04 USD/ounce. Bạch kim đi ngược xu hướng khi giảm về 1.706,90 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 15/6/2026: Vàng miếng đầu tuần chưa biến động, nhiều nơi giữ mốc 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/6/2026 mở đầu tuần mới với diễn biến ổn định. Sau phiên hôm qua không có thay đổi, giá vàng miếng tại phần lớn thương hiệu lớn vẫn giữ quanh 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Mặt bằng giá trong nước tiếp tục được tham chiếu theo mức chốt gần nhất. Giá bán ra phổ biến hiện là 147,0 triệu đồng/lượng, còn giá mua vào chủ yếu ở vùng 144,0 triệu đồng/lượng.

Trong sáng 15/6, SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng.

So với hôm qua, các thương hiệu này không ghi nhận biến động mới. Cả chiều mua vào và bán ra đều đi ngang, giúp chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 3,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng vẫn là 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ cùng mức giá, qua đó đưa mốc 147,0 triệu đồng/lượng trở thành giá bán ra phổ biến của vàng miếng đầu tuần.

Khác với nhiều thương hiệu lớn, Mi Hồng tiếp tục niêm yết giá mua vào cao hơn. Giá vàng hôm nay 15/6/2026 tại Mi Hồng ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Mi Hồng cũng không thay đổi so với hôm qua. Tuy nhiên, do giá mua vào cao hơn, chênh lệch mua - bán tại thương hiệu này chỉ còn 1,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức 3,0 triệu đồng/lượng tại nhóm SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ, BTMC và BTMH.

Tổng thể, giá vàng hôm nay 15/6/2026 tại thị trường trong nước chưa có điều chỉnh mới sau khi hôm qua giữ nguyên. Phần lớn thương hiệu lớn đang giao dịch vàng miếng ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là điểm khác biệt chính khi giữ giá mua vào 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn ngang nhóm còn lại ở 147,0 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng miếng đầu tuần vì vậy tiếp tục ổn định, chưa xuất hiện nhịp tăng hoặc giảm mới.

Giá vàng hôm nay Ngày 15/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,0 147,0 - - Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 - - Mi Hồng 145,5 147,0 - - PNJ 144,0 147,0 - - Bảo Tín Minh Châu 144,0 147,0 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144,0 147,0 - - Phú Quý 144,0 147,0 - -

1. DOJI - Cập nhật: 15/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,000

- 147,000

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,000

- 147,000

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,000

- 147,000

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,000

- 147,000

- Vàng 24K DOJI 144,000

- 147,000

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2. PNJ - Cập nhật: 15/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,000

- 147,000

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,000

- 147,000

- Vàng Kim Bảo 999.9 144,000

- 147,000

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,000

- 147,000

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,000

- 147,000

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3. BTMC - Cập nhật: 15/6/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144,000

- 147,000

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144,000

- 147,000

- Nhẫn tròn trơn BTMC 144,000

- 147,000

- Bản vị vàng BTMC 144,000

- 147,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 142,000

- 146,000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 141,800

- 145,800

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