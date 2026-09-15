Giá vàng hôm nay 15/09/2026: SJC 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng Giá vàng ngày 15/09/2026 ghi nhận SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào thời điểm 09:11 sáng ngày 15/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà đi xuống trên diện rộng so với hôm qua. Đa số các doanh nghiệp lớn đều điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, đưa giá bán ra của các thương hiệu như SJC, DOJI và BTMC SJC về mức 145.300.000 đồng/lượng.