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Giá vàng hôm nay 15/09/2026: SJC giảm xuống 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng

Vũ Sơn15/09/2026 16:38

Giá vàng SJC hôm nay 15/09/2026 niêm yết ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 16:38)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:38: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng.

15:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng.

13:39: Giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng.

12:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng.

10:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào thời điểm 09:11 sáng ngày 15/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà đi xuống trên diện rộng so với hôm qua. Đa số các doanh nghiệp lớn đều điều chỉnh giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, đưa giá bán ra của các thương hiệu như SJC, DOJI và BTMC SJC về mức 145.300.000 đồng/lượng.

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