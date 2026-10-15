Giá vàng hôm nay 15/10/2026: SJC 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng lúc 10:47 ngày 15/10/2026 ghi nhận SJC niêm yết 140,30 triệu đồng/lượng mua vào và 143,30 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:47)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:47: SJC giữ nguyên giá so với cập nhật trước, hiện giao dịch ở mức 140,30 - 143,30 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 09:19 sáng ngày 15/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận diễn biến tương đối ổn định so với hôm qua. Phần lớn các thương hiệu vàng lớn đều giữ nguyên mức niêm yết ở cả hai chiều giao dịch, duy nhất ghi nhận sự điều chỉnh giảm tại một dòng sản phẩm.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:19 sáng

SJC : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0). DOJI HN : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0). DOJI SG : Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 140.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0). BTMH : Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.000.000 đồng/lượng (0). BTMC VRTL : Mua vào 138.600.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.600.000 đồng/lượng (-200.000 đồng).

: Mua vào 138.600.000 đồng/lượng (-200.000 đồng), bán ra 142.600.000 đồng/lượng (-200.000 đồng). BTMC SJC : Mua vào 138.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 138.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0). Phú Quý SJC : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 143.300.000 đồng/lượng (0). PNJ TP.HCM : Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (0). PNJ Hà Nội: Mua vào 139.800.000 đồng/lượng (0), bán ra 142.800.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 140.300.000 143.300.000 0 0 DOJI HN 140.300.000 143.300.000 0 0 DOJI SG 140.300.000 143.300.000 0 0 BTMH 139.000.000 143.000.000 0 0 BTMC VRTL 138.600.000 142.600.000 -200.000 -200.000 BTMC SJC 138.800.000 143.300.000 0 0 Phú Quý SJC 139.800.000 143.300.000 0 0 PNJ TP.HCM 139.800.000 142.800.000 0 0 PNJ Hà Nội 139.800.000 142.800.000 0 0

Ghi chú

Mức giá trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm cập nhật và có thể thay đổi tùy thuộc vào từng hệ thống cửa hàng cũng như khu vực kinh doanh cụ thể.