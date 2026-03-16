Giá vàng hôm nay 16/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới
Giá vàng hôm nay 16/3/2026 đầu tuần: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,8 - 2,2 triệu xuống 182,6 triệu, giá vàng thế giới giảm còn 5017,7 USD
Bảng giá vàng thế giới hôm nay 16/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng tuần qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 15/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5017,7 USD/ounce, giảm 82,17 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,39 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước vừa có tuần giảm thứ hai liên tiếp. Từ mốc 191 triệu thiết lập ngày 2/3, giá vàng đã giảm khoảng 8,3 triệu đồng/lượng. Nếu mua đúng thời điểm giá cao nhất, người mua hiện đang lỗ khoảng 11,3 triệu đồng/lượng sau chưa đầy nửa tháng. Dù vậy, giá vàng vẫn duy trì mức tăng mạnh trong dài hạn khi đã tăng khoảng 65% trong năm 2025 và vẫn cao hơn khoảng 30% so với đầu năm nay.
Trên thị trường thế giới, giá vàng mở cửa tuần ở mức 5.159 USD/ounce rồi giảm nhanh xuống khoảng 5.036 USD ngay đầu tuần. Trong các phiên sau đó, giá dao động chủ yếu trong vùng 5.000–5.240 USD/ounce trước khi đóng cửa tuần quanh mức 5.010 USD/ounce.
Cập nhật lúc 6h hôm nay 16/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 179,6–182,6 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm từ 1,7 đến 2,4 triệu đồng/lượng so với tuần trước tại hầu hết các thương hiệu.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ tuần trước. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 180,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu tuần trước. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu trong tuần qua
Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,3-182,6 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 8/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 8/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,5–182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.
Bảng giá vàng hôm nay 16/3/2026 mới nhất như sau:
|Giá vàng hôm nay
|Ngày 16/3/2026
(Triệu đồng)
|So với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC tại Hà Nội
|179,6
|182,6
|-2400
|-2400
|Tập đoàn DOJI
|179,6
|182,6
|-2400
|-2400
|Mi Hồng
|180,6
|182,6
|-1700
|-2400
|PNJ
|179,6
|182,6
|-2400
|-2400
|Bảo Tín Minh Châu
|179,6
|182,6
|-2400
|-2400
|Bảo Tín Mạnh Hải
|179,6
|182,6
|-2400
|-2400
|Phú Quý
|179,6
|182,6
|-2400
|-2400
|Giá vàng nhẫn hôm nay
|Ngày 16/3/2026
(Triệu đồng)
|So với tuần trước (nghìn đồng/lượng)
|Mua vào
|Bán ra
|Bán ra
|Bán ra
|Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|179,6
|182,6
|-2400
|-2400
|Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ
|179,3
|182,3
|-2400
|-2400
|Vàng nhẫn trơn BTMC
|180
|183
|-2000
|-2000
|Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
|179,5
|182,5
|-2500
|-2500
|Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
|180
|183
|-2000
|-2000
|Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
|179,6
|182,6
|-2400
|-2400
|1. DOJI - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|SJC -Bán Lẻ
|179,60
|182,60
|Kim TT/AVPL
|179,65
|182,70
|NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG
|179,60
|182,60
|Nguyên Liệu 99.99
|170,80
|172,80
|Nguyên Liệu 99.9
|170,30
|172,30
|NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ
|178,00
|182,00
|NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ
|177,50
|181,50
|Nữ trang 99 - Bán Lẻ
|176,80
|181,30
|2. PNJ - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Giá vàng trong nước
|Mua
|Bán
|TPHCM - PNJ
|179,600
|182,600
|Hà Nội - PNJ
|179,600
|182,600
|Đà Nẵng - PNJ
|179,600
|182,600
|Miền Tây - PNJ
|179,600
|182,600
|Tây Nguyên - PNJ
|179,600
|182,600
|Đông Nam Bộ - PNJ
|179,600
|182,600
|3. AJC - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Miếng SJC Hà Nội
|179,60
|182,60
|Miếng SJC Nghệ An
|179,60
|182,60
|Miếng SJC Thái Bình
|179,60
|182,60
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội
|179,60
|182,60
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An
|179,60
|182,60
|N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình
|179,60
|182,60
|NL 99.90
|170,70
|NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình
|171,00
|Trang sức 99.9
|174,50
|181,50
|Trang sức 99.99
|174,60
|181,60
|4. SJC - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
|Loại
|Mua vào
|Bán ra
|Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|179,600
|182,600
|Vàng SJC 5 chỉ
|179,600
|182,620
|Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|179,600
|182,630
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|179,300
|182,300
|Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|179,300
|182,400
|Nữ trang 99,99%
|177,300
|180,800
|Nữ trang 99%
|172,510
|179,010
|Nữ trang 68%
|114,206
|123,106
|Nữ trang 41,7%
|66,651
|75,551