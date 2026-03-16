Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá vàng hôm nay 16/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Quốc Duẩn 16/03/2026 06:00

Giá vàng hôm nay 16/3/2026 đầu tuần: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,8 - 2,2 triệu xuống 182,6 triệu, giá vàng thế giới giảm còn 5017,7 USD

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 16/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng tuần qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 15/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5017,7 USD/ounce, giảm 82,17 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,39 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vừa có tuần giảm thứ hai liên tiếp. Từ mốc 191 triệu thiết lập ngày 2/3, giá vàng đã giảm khoảng 8,3 triệu đồng/lượng. Nếu mua đúng thời điểm giá cao nhất, người mua hiện đang lỗ khoảng 11,3 triệu đồng/lượng sau chưa đầy nửa tháng. Dù vậy, giá vàng vẫn duy trì mức tăng mạnh trong dài hạn khi đã tăng khoảng 65% trong năm 2025 và vẫn cao hơn khoảng 30% so với đầu năm nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng mở cửa tuần ở mức 5.159 USD/ounce rồi giảm nhanh xuống khoảng 5.036 USD ngay đầu tuần. Trong các phiên sau đó, giá dao động chủ yếu trong vùng 5.000–5.240 USD/ounce trước khi đóng cửa tuần quanh mức 5.010 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay 16/3/2026: Giá vàng SJC, 9999, giá vàng nhẫn

Cập nhật lúc 6h hôm nay 16/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 179,6–182,6 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm từ 1,7 đến 2,4 triệu đồng/lượng so với tuần trước tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ tuần trước. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 180,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu tuần trước. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu trong tuần qua

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,3-182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI)vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 8/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMCKim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 8/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,5–182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 16/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 16/3/2026
(Triệu đồng)
So với tuần trước
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
179,6182,6
-2400-2400
Tập đoàn DOJI
179,6
182,6
-2400-2400
Mi Hồng
180,6182,6
-1700-2400
PNJ
179,6
182,6
-2400-2400
Bảo Tín Minh Châu
179,6
182,6
-2400-2400
Bảo Tín Mạnh Hải179,6182,6-2400-2400
Phú Quý179,6182,6
-2400-2400
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 16/3/2026
(Triệu đồng)
So với tuần trước (nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
179,6182,6-2400-2400
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ179,3182,3-2400-2400
Vàng nhẫn trơn BTMC
180
183-2000-2000
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
179,5182,5-2500-2500
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
180
183-2000-2000
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
179,6
182,6-2400-2400
1. DOJI - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ179,60182,60
Kim TT/AVPL179,65182,70
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG179,60182,60
Nguyên Liệu 99.99170,80172,80
Nguyên Liệu 99.9170,30172,30
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ178,00182,00
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ177,50181,50
Nữ trang 99 - Bán Lẻ176,80181,30
2. PNJ - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ179,600182,600
Hà Nội - PNJ179,600182,600
Đà Nẵng - PNJ179,600182,600
Miền Tây - PNJ179,600182,600
Tây Nguyên - PNJ179,600182,600
Đông Nam Bộ - PNJ179,600182,600
3. AJC - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội179,60182,60
Miếng SJC Nghệ An179,60182,60
Miếng SJC Thái Bình179,60182,60
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội179,60182,60
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An179,60182,60
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình179,60182,60
NL 99.90170,70
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình171,00
Trang sức 99.9174,50181,50
Trang sức 99.99174,60181,60
4. SJC - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG179,600182,600
Vàng SJC 5 chỉ179,600182,620
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ179,600182,630
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ179,300182,300
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ179,300182,400
Nữ trang 99,99%177,300180,800
Nữ trang 99%172,510179,010
Nữ trang 68%114,206123,106
Nữ trang 41,7%66,65175,551
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Thị trường
              Giá vàng hôm nay 16/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO