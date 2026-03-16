Thị trường Giá vàng hôm nay 16/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 16/3/2026 đầu tuần: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn 9999 giảm từ 1,8 - 2,2 triệu xuống 182,6 triệu, giá vàng thế giới giảm còn 5017,7 USD

Bảng giá vàng thế giới hôm nay 16/3/2026 và cập nhật biến động giá vàng tuần qua

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 15/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 5017,7 USD/ounce, giảm 82,17 USD so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.318 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 159,21 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 23,39 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vừa có tuần giảm thứ hai liên tiếp. Từ mốc 191 triệu thiết lập ngày 2/3, giá vàng đã giảm khoảng 8,3 triệu đồng/lượng. Nếu mua đúng thời điểm giá cao nhất, người mua hiện đang lỗ khoảng 11,3 triệu đồng/lượng sau chưa đầy nửa tháng. Dù vậy, giá vàng vẫn duy trì mức tăng mạnh trong dài hạn khi đã tăng khoảng 65% trong năm 2025 và vẫn cao hơn khoảng 30% so với đầu năm nay.

Trên thị trường thế giới, giá vàng mở cửa tuần ở mức 5.159 USD/ounce rồi giảm nhanh xuống khoảng 5.036 USD ngay đầu tuần. Trong các phiên sau đó, giá dao động chủ yếu trong vùng 5.000–5.240 USD/ounce trước khi đóng cửa tuần quanh mức 5.010 USD/ounce.

Cập nhật lúc 6h hôm nay 16/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 179,6–182,6 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, giảm từ 1,7 đến 2,4 triệu đồng/lượng so với tuần trước tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng kỳ tuần trước. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 180,6-182,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu tuần trước. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: Giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu trong tuần qua

Phân khúc vàng nhẫn 9999 giảm từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng nhẫn phổ biến trong vùng 179,3-182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 179,6–182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 8/3. Chênh lệch giá ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết 179,3–182,3 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 180–183 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 8/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 179,5–182,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với tuần trước. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 16/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 16/3/2026

(Triệu đồng)

So với tuần trước

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

179,6 182,6

-2400 -2400 Tập đoàn DOJI

179,6

182,6

-2400 -2400 Mi Hồng

180,6 182,6

-1700 -2400 PNJ

179,6

182,6

-2400 -2400 Bảo Tín Minh Châu

179,6

182,6

-2400 -2400

Bảo Tín Mạnh Hải 179,6 182,6 -2400 -2400 Phú Quý 179,6 182,6

-2400 -2400

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 16/3/2026

(Triệu đồng)

So với tuần trước (nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

179,6 182,6 -2400 -2400 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 179,3 182,3 -2400 -2400 Vàng nhẫn trơn BTMC

180

183 -2000 -2000 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

179,5 182,5 -2500 -2500 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

180

183 -2000 -2000 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

179,6

182,6 -2400 -2400

1. DOJI - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 179,60 182,60 Kim TT/AVPL 179,65 182,70 NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 179,60 182,60 Nguyên Liệu 99.99 170,80 172,80 Nguyên Liệu 99.9 170,30 172,30 NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 178,00 182,00 NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 177,50 181,50 Nữ trang 99 - Bán Lẻ 176,80 181,30

2. PNJ - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 179,600 182,600 Hà Nội - PNJ 179,600 182,600 Đà Nẵng - PNJ 179,600 182,600 Miền Tây - PNJ 179,600 182,600 Tây Nguyên - PNJ 179,600 182,600 Đông Nam Bộ - PNJ 179,600 182,600

3. AJC - Cập nhật: 16/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 179,60 182,60 Miếng SJC Nghệ An 179,60 182,60 Miếng SJC Thái Bình 179,60 182,60 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 179,60 182,60 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 179,60 182,60 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 179,60 182,60 NL 99.90 170,70 NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 171,00 Trang sức 99.9 174,50 181,50 Trang sức 99.99 174,60 181,60