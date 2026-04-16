Thị trường Giá vàng hôm nay 16/4/2026: SJC DOJI PNJ cập nhật sớm nhất Giá vàng hôm nay 15/4/2026: Giá vàng miếng SJC giảm từ 1 đến 1,5 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới hôm nay tăng lên 4820,7 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng lên 4820,7 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay lúc 10h hôm nay 16/4/2026 (giờ Việt Nam) ở mức 4.820,70 USD/ounce, tăng 30,70 USD (+0,64%) so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.357 VND/USD), vàng thế giới tương đương khoảng 153,2 triệu đồng/lượng chưa tính thuế, phí. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 19,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hiện chịu tác động trái chiều. Một mặt, đồng USD yếu đi thường có lợi cho vàng, nhưng mặt khác, chứng khoán Mỹ vẫn tăng cao khiến nhà đầu tư có xu hướng bán vàng để chuyển sang cổ phiếu.

Ngoài ra, hoạt động chốt lời cùng với khó khăn ngân sách của nhiều nước và giá dầu cao cũng gây áp lực lên giá vàng. Tình hình Trung Đông vẫn khó lường: Tổng thống Trump ám chỉ khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Iran, nhưng eo biển Hormuz gần như đóng cửa. Giá dầu đã hạ nhiệt nhưng vẫn trên 90 USD/thùng.

Theo chuyên gia Carsten Fritsch của Commerzbank, vàng vẫn được hỗ trợ tốt khi kỳ vọng lạm phát ở mức thấp. Ông cho rằng vàng khó giảm sâu vì chưa có dấu hiệu Fed cắt giảm lãi suất thêm, và cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất. Chỉ khi thị trường bắt đầu lo ngại về việc tăng lãi suất thì vàng mới có thể giảm thêm.

Giá vàng hôm nay 16/4/2026: SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Theo cập nhật lúc 10h00 ngày 16/4/2026, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh uy tín trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá vàng SJC tại hệ thống SJC niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm lần lượt 1,5 và 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán tại đây là 4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội và DOJI Sài Gòn, giá vàng SJC cũng đứng ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán giảm 300 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu (BTMC) niêm yết tương tự DOJI với mức mua 168,5 triệu và bán 172,5 triệu đồng/lượng, chiều mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán giảm 300 đồng/chỉ.

Phú Quý SJC giao dịch ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 172,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán.

Thương hiệu Mua vào (triệu đ/lượng) Bán ra (triệu đ/lượng) Thay đổi mua (nghìn đ/lượng) Thay đổi bán (nghìn đ/lượng) SJC 168,5 172,5 ▼1500 ▼1000 DOJI Hà Nội 168,5 172,5 ▼1300 ▼300 DOJI Sài Gòn 168,5 172,5 ▼1300 ▼300 BTMC SJC 168,5 172,5 ▼1300 ▼300 Phú Quý SJC 168,5 172,5 ▼1500 ▼1000

Nguồn: Tổng hợp từ các thương hiệu, cập nhật 10h00 ngày 16/4/2026.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 16/4/2026

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 16/4/2026 cũng ghi nhận xu hướng giảm. Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), vàng nhẫn được mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 171,8 triệu đồng/lượng, giảm 1.500 đồng/chỉ chiều mua và 1.200 đồng/chỉ chiều bán. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại BTMH là 3,3 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống PNJ, cả chi nhánh TP.HCM và Hà Nội đều niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, chiều mua giảm 1.500 đồng/chỉ, chiều bán giảm 1.200 đồng/chỉ. Chênh lệch mua – bán tại PNJ là 3,3 triệu đồng/lượng.