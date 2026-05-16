Thị trường Giá vàng hôm nay 16/5/2026: Cập nhật bảng giá SJC DOJI PNJ sớm nhất Giá vàng hôm nay 16/5/2026 giảm 1 triệu đồng/lượng, giá vàng SJC còn 161-164 triệu. Khách dè dặt, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu vắng vẻ

Giá vàng hôm nay 16/5/2026 giảm 1 triệu đồng/lượng đưa giá vàng miếng SJC về 161-164 triệu đồng/lượng. Sau nhịp giảm giá vàng này, không khí giao dịch tại các cửa hàng vàng lớn Hà Nội trở nên trầm lắng, không còn cảnh khách xếp hàng dài chờ mua như những tháng trước.

Thị trường giá vàng hôm nay 16/5/2026: Khách dè dặt, giao dịch giảm mạnh

Không khí giao dịch giá vàng trong nước trở nên trầm lắng. Tại một số cửa hàng vàng lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu hay Bảo Tín Mạnh Hải, lượng khách đến mua bán giá vàng giảm mạnh, không còn cảnh xếp hàng kéo dài như những tháng trước.

Tình trạng xếp hàng dài mua vàng hay đứng chật kín cửa hàng trong 2 ngày nay đã không còn xuất hiện tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông, Hà Nội). Một số ít khách hàng đến mua vàng cũng chỉ e dè, mua số lượng rất nhỏ từ 1-2 chỉ vàng/người.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết cửa hàng hôm nay bán giá vàng theo nhu cầu mua của khách hàng và khách mua vàng được nhận ngay sản phẩm mang về dù mua số lượng bao nhiêu. Tâm lý thận trọng đã thay đổi hoàn toàn bức tranh giao dịch giá vàng so với giai đoạn lập đỉnh trước đó.

Giá vàng SJC hôm nay 16/5/2026 đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC hôm nay 16/5/2026 được niêm yết ở mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng SJC đã giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, đưa chênh lệch mua - bán duy trì quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng DOJI đồng loạt hạ 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào lẫn bán ra. Sau điều chỉnh, giá vàng DOJI hôm nay 16/5/2026 đang giao dịch quanh ngưỡng 161-164 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Phú Quý niêm yết mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn hôm qua 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá vàng miếng PNJ trong phiên ngày thứ Sáu đứng ở ngưỡng 161-164 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán 3 triệu đồng/lượng sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu (BTMC) giao dịch ở mức 161 triệu đồng/lượng chiều mua và 164 triệu đồng/lượng chiều bán, cùng nhịp giảm với thị trường.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) niêm yết 161-164 triệu đồng/lượng, giảm đồng loạt 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán.

Giá vàng Mi Hồng là mức điều chỉnh mạnh hơn phần còn lại của thị trường ở chiều mua vào. Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng đang giao dịch ở mức 162,3 triệu đồng/lượng mua vào và 164 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vàng mua vào tại Mi Hồng đã giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng tại Mi Hồng hiện thu hẹp còn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch mua bán giá vàng thấp nhất thị trường hôm nay, thấp hơn nhiều so với mức 3 triệu đồng/lượng phổ biến tại SJC, DOJI, PNJ và BTMC.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay: SJC giảm về 160,8-163,8 triệu/lượng

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay duy trì xu hướng giảm theo thị trường chung. Giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp lớn phổ biến từ 162-165 triệu đồng/lượng. Các đơn vị kinh doanh giữ chênh lệch mua vào - bán ra quanh ngưỡng 3 triệu đồng/lượng nhằm hạn chế rủi ro trước biến động giá vàng.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giảm 1 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 160,8 triệu đồng/lượng mua vào và 163,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua, niêm yết ở mức 161-164 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu được điều chỉnh giảm tương tự, giao dịch ở mức 161-164 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nữ trang 24K, 18K lao dốc, Mi Hồng giảm mạnh nhất

Giá vàng nữ trang 24K trong phiên giao dịch trưa nay ghi nhận xu hướng lao dốc trên diện rộng. Công ty SJC, Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, hệ thống PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra đối với giá vàng nữ trang 24K.

Sau điều chỉnh, giá vàng 24K tại SJC lùi về mức 158,8-162,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K tại Phú Quý giảm xuống còn 159,5-163,5 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng 24K quanh vùng 159-163 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc giá vàng nữ trang 18K, SJC và PNJ cùng giảm 750.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng giao dịch lần lượt xuống mức 112,99-121,89 triệu đồng/lượng và 113,35-122,25 triệu đồng/lượng. Hệ thống Mi Hồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường khi hạ tới 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán đối với giá vàng 18K, đưa giá vàng 18K tại Mi Hồng còn 105,5-109 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 16/5/2026 mới nhất như sau

Giá vàng hôm nay Ngày 16/5/2026

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 161 164 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 161 164 -1000 -1000 PNJ 161 164 -1000 -1000 Phú Quý 161 164 -1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 161 164 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 161 164 -1000 -1000 Mi Hồng 162,3 164 -1200 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 16/5/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 160,500 ▼1500K 163,500 ▼1500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 160,500 ▼1500K 163,500 ▼1500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 160,500 ▼1500K 163,500 ▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 160,500 ▼1500K 163,500 ▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 160,500 ▼1500K 163,500 ▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 160,500 ▼1500K 163,500 ▼1500K Nhẫn Tròn Hưng Thịnh Vượng 160,500 ▼1500K 163,500 ▼1500K Vàng 24K DOJI 158,000 ▼2000K 162,000 ▼2000K

2. PNJ - Cập nhật: 16/5/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Vàng Kim Bảo 999.9 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Vàng nữ trang 999.9 PNJ 159,000 ▼1000K 163,000 ▼1000K Vàng nữ trang 999 PNJ 158,840 ▼1000K 162,840 ▼1000K Vàng nữ trang 9920 PNJ 155,500 ▼990K 161,700 ▼990K Vàng nữ trang 99 PNJ 155,170 ▼990K 161,370 ▼990K Vàng 916 (22K) 143,110 ▼910K 149,310 ▼910K Vàng 750 (18K) 113,350 ▼750K 122,250 ▼750K Vàng 680 (16.3K) 101,940 ▼680K 110,840 ▼680K Vàng 650 (15.6K) 97,050 ▼650K 105,950 ▼650K Vàng 610 (14.6K) 90,530 ▼610K 99,430 ▼610K Vàng 585 (14K) 86,460 ▼580K 95,360 ▼580K Vàng 416 (10K) 58,910 ▼410K 67,810 ▼410K Vàng 375 (9K) 52,230 ▼370K 61,130 ▼370K Vàng 333 (8K) 45,380 ▼330K 54,280 ▼330K

3. BTMC - Cập nhật: 16/5/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC BTMC 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Bản vị vàng BTMC 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 159,000 ▼1000K 163,000 ▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 158,800 ▼1000K 162,800 ▼1000K

4. SJC - Cập nhật: 16/5/2026 05:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1 lượng 161,000 ▼1000K 164,000 ▼1000K Vàng SJC 5 chỉ 161,000 ▼1000K 164,020 ▼1000K Vàng SJC 1 chỉ 161,000 ▼1000K 164,030 ▼1000K Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ 160,800 ▼1000K 163,800 ▼1000K Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ 160,800 ▼1000K 163,900 ▼1000K Nữ trang 99,99% 158,800 ▼1000K 162,300 ▼1000K Nữ trang 99% 154,193 ▼990K 160,693 ▼990K Nữ trang 75% 112,987 ▼750K 121,887 ▼750K Nữ trang 68% 101,625 ▼680K 110,525 ▼680K Nữ trang 61% 90,262 ▼610K 99,162 ▼610K Nữ trang 58,3% 85,880 ▼583K 94,780 ▼583K Nữ trang 41,7% 58,935 ▼417K 67,835 ▼417K

Giá vàng thế giới giảm 2,41%, giá vàng SJC cao hơn 19,6 triệu

Giá vàng thế giới hôm nay 16/5/2026 theo Kitco giao ngay lúc 5h30 (giờ Việt Nam) ở mức 4.539 USD/ounce, giảm 112 USD/ounce (-2,41%) so với hôm qua. Đây là mức thấp nhất của giá vàng thế giới kể từ ngày 4/5 và giá vàng đã mất 3,7% trong tuần này. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 trên sàn Mỹ giảm 3,2% xuống 4.535 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.387 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Theo Edward Meir, chuyên gia tại Marex, thị trường kim loại quý ghi nhận đợt bán tháo do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng đồng loạt trên phạm vi toàn cầu, gây áp lực lên giá vàng. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần đỉnh một năm, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Đồng USD chuẩn bị ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong hai tháng, khiến giá vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nước ngoài.

Giá dầu thô đã tăng hơn 40% kể từ khi xung đột Mỹ-Israel với Iran nổ ra, đẩy lạm phát toàn cầu lên cao. Giới giao dịch đã gần như loại bỏ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời tăng đặt cược vào kịch bản nâng lãi suất - kịch bản tiếp tục gây áp lực giảm cho giá vàng.

Cùng phiên, bạc giao ngay giảm 8,6% xuống 76,27 USD/ounce, bạch kim mất 3,9% còn 1.976,54 USD/ounce và palladium giảm 1,7% xuống 1.412,11 USD/ounce.