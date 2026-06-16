Thị trường Giá vàng hôm nay 16/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 16/6/2026: Vàng thế giới lên 4.353,6 USD/ounce, trong nước nhiều nơi bán ra 150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 16/6/2026: Vàng thế giới tăng mạnh, lên 4.353,6 USD/ounce

Tính đến 5h00 ngày 16/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay 16/6/2026 trên thị trường thế giới giao ngay ở mức 4.353,6 USD/ounce. Mức giá này cao hơn 135 USD/ounce sau phiên tăng mạnh trước đó.

Với tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.423 VND/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 138,7 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Trong khi đó, vàng miếng SJC trong nước cùng ngày ở vùng 148,0 - 150,5 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng quốc tế khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên trước, giá vàng thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp và tiến gần vùng cao nhất một tuần. Động lực chính đến từ thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng chiến, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát và triển vọng lãi suất cao.

Lúc 8h42 sáng theo giờ EDT, giá vàng giao ngay tăng 3% lên 4.344,77 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 9/6. Giá vàng kỳ hạn Mỹ cũng tăng 3%, đạt 4.366,80 USD/ounce.

Đà tăng của vàng còn được hỗ trợ bởi đồng USD giảm 0,2%, khiến kim loại quý này hấp dẫn hơn với người mua bằng các đồng tiền khác. Ngoài ra, kỳ vọng eo biển Hormuz được mở lại sau thỏa thuận Mỹ - Iran đã kéo giá dầu đi xuống, từ đó giảm áp lực lạm phát.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures, cho rằng tin tức hòa bình khiến lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và giá dầu cùng hạ nhiệt. Đây đều là những yếu tố từng tạo áp lực lên vàng khi căng thẳng leo thang.

Sau diễn biến này, kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 12 giảm còn 54,8%, thấp hơn đáng kể so với mức gần 70% trong tuần trước. Nhà đầu tư hiện tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed trong hai ngày 16 - 17/6 để tìm thêm tín hiệu về lãi suất.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Giá bạc giao ngay tăng 4,6% lên 71,07 USD/ounce.

Cùng thời điểm, bạch kim tăng 4,6% lên 1.796,45 USD/ounce, còn palladium tăng 5,1% lên 1.348,30 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 16/6/2026: Nhiều thương hiệu cùng bán ra 150,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/6/2026 lúc 5h00 chưa có cập nhật mới so với cuối chiều 15/6. Thị trường vàng miếng đang giữ mức giá sau phiên tăng mạnh trước đó.

Trong phiên 15/6, vàng miếng trong nước nối dài đà phục hồi, đánh dấu nhịp tăng thứ ba tính từ tuần trước. Mức tăng tại nhiều thương hiệu lớn dao động từ 3 triệu đến 4 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra phổ biến lên 150,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng miếng sáng nay đứng ở mức 148,0 - 150,5 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên trước, SJC tăng 4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, qua đó vượt lại mốc bán ra 150 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết vàng miếng ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong phiên trước, các thương hiệu này cũng tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Sau nhịp điều chỉnh mạnh, giá bán ra tại DOJI, Phú Quý, PNJ, BTMC và BTMH đã lên ngang SJC, cùng giữ mốc 150,5 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm còn lại, Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 149,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

So với đầu phiên 15/6, giá vàng tại Mi Hồng tăng 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Điểm đáng chú ý là giá mua vào của Mi Hồng cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với nhóm SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ, BTMC và BTMH, dù giá bán ra cùng giữ tại 150,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 16/6/2026 đang neo ở vùng cao sau phiên tăng mạnh, với mặt bằng bán ra vàng miếng tại nhiều thương hiệu lớn cùng đạt 150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 16/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,0 150,5 +4000 +3500 Tập đoàn DOJI 148,0 150,5 +4000 +3500 Mi Hồng 149,0 150,5 +3500 +3500 PNJ 148,0 150,5 +4000 +3500 Bảo Tín Minh Châu 148,0 150,5 +4000 +3500 Bảo Tín Mạnh Hải 148,0 150,5 +4000 +3500 Phú Quý 148,0 150,5 +4000 +3500

1. DOJI - Cập nhật: 16/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng 24K DOJI 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K

2. PNJ - Cập nhật: 16/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng Kim Bảo 999.9 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K

3. BTMC - Cập nhật: 16/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Nhẫn tròn trơn BTMC 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Bản vị vàng BTMC 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 147,000

▲4000K 149,500

▲3500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 146,800

▲4000K 149,300

▲3500K

4. SJC - Cập nhật: 16/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148,000

▲4000K 150,500

▲3500K Vàng SJC 5 chỉ 148,000

▲4000K 150,520

▲3500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148,000

▲4000K 150,530

▲3500K

Giá vàng hôm nay 16/6/2026: Vàng nhẫn giữ vùng cao, bán ra phổ biến 150,5 triệu đồng/lượng

Tính đến 5h00 ngày 16/6, giá vàng hôm nay 16/6/2026 với nhóm vàng nhẫn được tham chiếu theo mức cuối chiều 15/6. Mặt bằng vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn vẫn giữ vùng cao sau phiên trước.

Nhóm SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn 9999 quanh mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC đang giao dịch vàng nhẫn 9999 tại 148,0 - 150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nhẫn tròn ép vỉ ở vùng giá tương tự.

Tại Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long sáng 16/6 được niêm yết ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục giao dịch quanh 148,0 - 150,5 triệu đồng/lượng, ngang với mặt bằng chung của nhóm thương hiệu lớn.

Khác với nhóm trên, Phú Quý niêm yết nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá mua vào tại Phú Quý thấp hơn 0,5 triệu đồng/lượng so với SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải. Tuy nhiên, chiều bán ra vẫn giữ ngang nhóm còn lại ở mốc 150,5 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 16/6/2026 với vàng nhẫn 9999 chưa ghi nhận thay đổi mới so với cuối chiều 15/6, nhưng mặt bằng bán ra vẫn neo cao tại nhiều thương hiệu.