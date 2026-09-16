Giá vàng hôm nay 16/09/2026: SJC lên 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, tăng thêm Cập nhật giá vàng lúc 16:39 ngày 16/09/2026: Giá vàng SJC niêm yết ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 16:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

16:39: Giá vàng SJC tăng 1.200.000 đồng/lượng so với mốc trước, giao dịch ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

15:09: Giá vàng SJC tăng 1.200.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, đạt 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

13:39: Lúc 13:39, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, giao dịch ở mức 142,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.

12:09: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 142,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.

10:38: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 600.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 142,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào thời điểm 09:10 sáng ngày 16/09/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận trạng thái đi ngang tại phần lớn các thương hiệu lớn so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, mặt hàng BTMC VRTL và BTMH có mức điều chỉnh tăng 200.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào lẫn chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng 16/09/2026

SJC : Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0). DOJI HN : Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0). DOJI SG : Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0). BTMH : Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (+200.000), bán ra 146.700.000 đồng/lượng (+200.000).

: Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (+200.000), bán ra 146.700.000 đồng/lượng (+200.000). BTMC VRTL : Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (+200.000), bán ra 146.700.000 đồng/lượng (+200.000).

: Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (+200.000), bán ra 146.700.000 đồng/lượng (+200.000). BTMC SJC : Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0). Phú Qúy SJC : Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0). PNJ TP.HCM : Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0).

: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0). PNJ Hà Nội: Mua vào 142.300.000 đồng/lượng (0), bán ra 145.300.000 đồng/lượng (0).

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại / Thương hiệu Mua hôm nay (đồng) Bán hôm nay (đồng) +/- Mua +/- Bán SJC 142.300.000 145.300.000 0 0 DOJI HN 142.300.000 145.300.000 0 0 DOJI SG 142.300.000 145.300.000 0 0 BTMH 142.700.000 146.700.000 +200.000 +200.000 BTMC VRTL 142.700.000 146.700.000 +200.000 +200.000 BTMC SJC 142.300.000 145.300.000 0 0 Phú Qúy SJC 142.300.000 145.300.000 0 0 PNJ TP.HCM 142.300.000 145.300.000 0 0 PNJ Hà Nội 142.300.000 145.300.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.